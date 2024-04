DỰ BÁO THỜI TIẾT DỊP NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2024 (TỪ 27/4 ĐẾN 1/5 NĂM 2024)

1. Khu vực Bắc Bộ:

- Phía Tây Bắc Bộ:

Từ ngày 27/4-01/5: ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

- Phía Đông Bắc Bộ:

Từ ngày 27-30/4: ngày nắng, có nơi nắng nóng; vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Ngày 01/5 nắng nóng có xu hướng giảm dần, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng vùng đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

2. Khu vực Trung Bộ:

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Từ ngày 27/4-01/5: ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ

- Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Từ ngày 27/4-01/5: ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 0 C.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ ngày 27/4-01/5: ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; khu vực Nam Bộ từ 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ

4. Khu vực Hà Nội:

Từ ngày 27-30/4: ngày nắng nóng, ít khả năng có mưa dông. Ngày 01/5 nắng nóng có xu hướng giảm dần, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Sapa Không mưa, trời nắng. Xác suất mưa: <5% Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 0 C. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 0 C. Tp. Hạ Long Không mưa, trời nắng. Xác suất mưa: <5% Gió Đông 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 0 C. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 0 C. Tp.Huế Không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Xác suất mưa: 10-20% Gió Tây Nam đến Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 0 C. Nhiệt độ cao nhất: 38-41 0 C. Đà Nẵng Không mưa, ngày nắng nóng. Xác suất mưa: 10-20% Gió Tây Nam đến Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 o C. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 0 C. Quy Nhơn Không mưa, ngày nắng. Xác suất mưa: 10-20% Gió Nam 3-5m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 0 C. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 0 C. Nha Trang Không mưa, ngày nắng. Xác suất mưa: 10-20% Gió Nam đến Đông Nam 3-5m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 0 C. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 0 C. Đà Lạt Ngày nắng, chiều và tối các ngày 27/4, 28/4 và ngày 01/5 có khả năng có mưa rào và dông. Xác suất mưa: 45-65% Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 0 C. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 0 C. Tp.Hồ Chí Minh Không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Xác suất mưa: 10-20% Gió Đông đến Đông Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 0 C. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 0 C. Cần Thơ Không mưa, ngày nắng nóng. Xác suất mưa: 10-20% Gió Đông đến Đông Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 0 C. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 0 C.



Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trong 5 ngày liên tục

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành văn bản số 1570/TB-BLĐTBXH về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.



Văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số 2450/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc như sau:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024).

Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như đối với công chức, viên chức

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Thủ tướng đồng ý hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 2450/VPCP-KGVX gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 15111/LĐTBXH-CATLĐ ngày 11/4/2024 về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Thứ nhất, đồng ý với đề nghị tại văn bản nêu trên của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2024.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo về việc hoán đổi và nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Công điện nêu rõ, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Thứ nhất, Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường…

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và nghỉ hè 2024.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kinh doanh vận tải

Thứ hai, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông.

Chỉnh trang, bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện nghiêm việc tổ chức, hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn, tuyến, công trình có hoạt động thi công xây dựng.

Khắc phục kịp thời sự cố về kết cấu hạ tầng giao thông, khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng, nhất là tại các đô thị lớn và địa bàn thu hút đông khách du lịch.

Khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, biển chỉ dẫn bảo đảm dễ nhận biết, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với đường bộ cao tốc (đặc biệt là đối với tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có hai làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp), chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát kết cấu hạ tầng giao thông (nhất là hệ thống báo hiệu đường bộ), phương án tổ chức giao thông.

Phát hiện và xử lý kịp thời tồn tại, bất cập phát sinh; lưu ý các giải pháp về phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ.

Trường hợp cần thiết, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án tổ chức giao thông trên cao tốc, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao an toàn giao thông.

Tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông

Thứ ba, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2024.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thông tin, tuyên truyền về hậu quả từ các vụ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đã từng xảy ra trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè những năm trước đây để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phòng tránh tai nạn giao thông; cảnh báo về các hành vi, các địa bàn và những tình huống về thời tiết, môi trường có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các tổ chức cá nhân có liên quan đưa nội dung bảo đảm an toàn giao thông vào trong công tác tổ chức các hoạt động du lịch trên toàn quốc, đặc biệt là bảo đảm các điều kiện an toàn về phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đến các địa bàn thu hút khách du lịch, điểm đỗ và trông giữ phương tiện phục vụ khách du lịch.

Yêu cầu phụ huynh quản lý chặt chẽ con em mình trong thời gian nghỉ hè

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, yêu cầu phụ huynh phải có biện pháp giáo dục, quản lý chặt chẽ con em mình trong thời gian nghỉ hè, tuyệt đối không giao phương tiện hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Nỗ lực cao nhất không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Có giải pháp kiểm soát chặt chẽ và phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, gắn chặt với hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc đi lại.

Nỗ lực cao nhất không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đối với các địa phương có tổ chức các hoạt động du lịch, đường đèo dốc quanh co nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn, cần tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu các lái xe tuân thủ quy tắc giao thông và các hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trên các đoạn đường đèo dốc quanh co, ban đêm; có phương án phân luồng giao thông phù hợp với thực tế lưu lượng phương tiện.

Đối với các địa phương có các tuyến cao tốc đi qua, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an thực hiện nghiêm và hiệu quả phương án tổ chức giao thông được cấp thẩm quyền phê duyệt; đặc biệt, phối hợp thực hiện tốt phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có hai làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, chưa có trạm dừng nghỉ.

Công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trực về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn (như lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ, các đơn vị chức năng có liên quan).

Công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ trên địa bàn.

Giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Công điện này.