Lịch cắt điện Hà Nội ngày 27/5: nhiều khu vực mất điện cả buổi, có nơi kéo dài 10 tiếng

Đông Anh dẫn đầu về thời lượng cắt điện

Đông Anh là địa bàn có thời lượng cắt điện dài nhất trong ngày 27/5. Một phần xã Thư Lâm và một phần xã Phúc Thịnh sẽ mất điện liên tục từ 07:00 đến 17:00 - tức 10 tiếng/ngày. Ngoài ra, thôn Làng Đồng (xã Phúc Thịnh) cũng nằm trong diện cắt điện từ 04:00 đến 10:00 sáng.

Tại Gia Lâm, một phần khu đô thị Đặng Xá (thuộc địa bàn xã Gia Lâm và xã Thuận An) cùng một phần xã Ninh Hiệp (thuộc xã Phù Đổng) đều bị cắt điện từ 04:00 đến 10:00.

Hà Đông: phường Thanh Liệt bị cắt 4 lần trong ngày

Phường Thanh Liệt (thuộc Công ty Điện lực Hà Đông) là điểm có tần suất cắt điện dày đặc nhất, với 4 đợt cắt khác nhau:

07:00-12:00: Một phần khu Tái định cư Triều Khúc 07:00-12:00: Ngách 475/20/63, 475/20/93 Nguyễn Trãi, ngách 214/20 Nguyễn Xiển (số 46-80 phố Tưởng Dân Bảo) 13:00-16:00: Dãy BT3, BT4, LK6, LK7, LK8 khu nhà ở CBCS tổng cục 5 13:00-16:00: Ngõ 902 Kim Giang

Cùng địa bàn, phường Khương Đình bị cắt từ 07:00 đến 12:00 (ngách 475/20 Nguyễn Trãi, ngách 214/20 Nguyễn Xiển), phường Ô Chợ Dừa bị cắt từ 13:00 đến 16:00 (khu nhà ở CBCS tổng cục 5), phường Dương Nội bị cắt từ 07:30 đến 15:00 (Công ty CP phát triển đô thị quốc tế Việt Nam).

Ba Đình: chỉ một số điểm bị ảnh hưởng

Khu vực trung tâm Ba Đình ghi nhận hai điểm cắt điện chính:

14:00-16:00: Khu vực Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 36 Điện Biên Phủ 08:15-10:45: Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao phường Ngọc Hà, 55 phố Đốc Ngữ

Sơn Tây và Phúc Thọ: nhiều thôn xóm mất điện từ sáng sớm

Khu vực Sơn Tây và các xã lân cận có lịch cắt điện dày đặc nhất ngoại thành. Một phần xã Quảng Oai sẽ bị cắt từ 05:00 đến 10:00, ảnh hưởng đến hàng loạt trạm biến áp như Thăng Thắc 2, Nam An, Thịnh Bài, Cam Đà, Quỳnh Lâm, Đông Viên, Đường Lâm 2, Havitech...

Phường Tùng Thiện và Sơn Tây bị cắt điện sớm hơn, từ 04:30 đến 10:00. Tổ dân phố Thanh Mỹ và khu dân cư Đồi Giang (phường Tùng Thiện) mất điện từ 05:00 đến 10:00.

Tại xã Phúc Thọ, lịch cắt điện chia thành nhiều đợt:

04:30-10:00: Một phần xã Hát Môn 05:00-09:00: Một phần thôn Triệu Xuyên 3 05:00-09:00: Một phần thôn Phúc Hòa 1 và 2 08:30-12:00: Một phần thôn Bảo Vệ

Riêng xã Hát Môn có 3 đợt cắt điện trong sáng 27/5: từ 05:00 đến 10:00 (một phần xã), từ 06:00 đến 10:00 (thôn Tam Hiệp 4 và thôn Hiệp Lộc 1).

Ứng Hòa, Thường Tín, Thạch Thất và Từ Liêm

Tại Ứng Hòa, một phần xã Ứng Hòa bị cắt từ 07:00 đến 10:00. Đáng chú ý, một phần xã Mỹ Đức sẽ mất điện gần 5 tiếng từ 05:15 đến 10:00, ảnh hưởng đến nhiều trạm biến áp (Đại Nghĩa, Khu Thương mại Dịch vụ, Đèn Đường, Góc Nam, Thọ Sơn, Hà Xá 1-2-3), Công ty May Đại Nghĩa và Bệnh viện Mỹ Đức.

Thôn Hạ Cự Khê (xã Bình Minh, Thường Tín) bị cắt từ 05:00 đến 10:00. Một phần xã Hạ Bằng (Thạch Thất) mất điện từ 06:00 đến 10:00.

Tại Từ Liêm, xã Hoài Đức có ba khung giờ cắt điện ngắn trong buổi sáng: HTX nông nghiệp Lai Xá (06:00-06:45), TBA Nam Thắng (06:00-08:00), Doanh nghiệp Châu Á Thanh Thủy (07:00-09:00). Xã Sơn Đồng bị cắt tại TBA Bắc Hà từ 08:15 đến 10:00.

Khuyến cáo từ ngành điện

EVNHANOI lưu ý lịch cắt điện công bố dựa trên kế hoạch đã được phê duyệt từ trước, nhưng trên thực tế có thể có nhiều khu vực khác tại Hà Nội bị cắt điện đột xuất mà không được thông báo hoặc thông báo sau. Ngoài ra, một số điểm trong kế hoạch ban đầu đã chuyển sang trạng thái "Hoãn", trong đó có khu vực phường Tây Tựu, Thanh Xuân (Hà Đông), Tương Mai (Thanh Trì) và toàn bộ xã Đa Phúc (Sóc Sơn).

Trong bối cảnh nắng nóng còn kéo dài, ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng điều hòa ở mức 26-27 độ C kết hợp quạt làm mát, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm 12h-15h và 22h-24h. Người dân cũng nên tắt các thiết bị điện không cần thiết, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên để giảm tiêu thụ điện.

Khách hàng có thể truy cập website evnhanoi.vn hoặc ứng dụng EVNHANOI CSKH để tra cứu lịch cắt điện chi tiết theo mã khách hàng và cập nhật các thay đổi mới nhất.