Li Hao - siêu thủ môn Trung Quốc khóc, lên tiếng xin lỗi lúc 4h sáng

Tối 24/1, trận chung kết U23 châu Á diễn ra trên sân Prince Faisal (Ả Rập Xê Út) giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản. Sau 90 phút thi đấu, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 4-0 để lên ngôi vô địch.

Trận chung kết cũng đánh dấu lần đầu tiên tại giải, U23 Trung Quốc để thủng lưới. Trước đó, trong 5 trận đấu liên tiếp, đội bóng này đều giữ sạch lưới - thành tích có đóng góp rất lớn của thủ môn Li Hao. Người gác đền sinh năm 2004 liên tục gây ấn tượng với khả năng phán đoán tình huống và những pha cứu thua xuất sắc, góp phần quan trọng đưa U23 Trung Quốc tiến một mạch tới trận đấu cuối cùng.

Li Hao để bị "thủng lưới" 4 lần. Ảnh chụp màn hình.

Trên chấm phạt đền, Thủ thành Li Hao đã cố gây sức ép cho cầu thủ đối phương khi liên tục chỉ tay về phía Sato và nói: "Hãy nhìn vào mắt tôi này!". Song, Sato vẫn giữ được sự bình tĩnh, sút bóng chính xác sang phải khung thành, đánh bại thủ môn U23 Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, trước hàng công thi đấu sắc bén và hiệu quả của U23 Nhật Bản ở chung kết, Li Hao đã không thể tiếp tục giữ vững mành lưới khi phải vào lưới nhặt bóng 4 lần. Kết quả này cũng khiến thủ môn 21 tuổi lỡ cơ hội giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải, khi phần thưởng thuộc về Rui Araki bên phía U23 Nhật Bản.

Ngay khi vừa kết thúc trận đấu, thủ môn Li Hao đã bật khóc nức nở, ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Trong khoảnh khắc các cầu thủ lên nhận huy chương, Li Hao mắt đỏ hoe, liên tục cúi mặt.

Một số cảnh quay trong từ khán giả đang được chia sẻ lên mạng xã hội, anh chàng còn lấy khăn trùm mặt, liên tục lau nước mắt, các đồng đội đi cạnh liên tục phải an ủi.

Clip Li Hao bật khóc nức nở.

Ảnh chụp màn hình.

Đôi mắt đỏ hoe, nam thủ môn liên tục cúi gầm mặt ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Ảnh: Xiaohongshu.

Hình ảnh do chính Li Hao đăng tải, anh chàng liên tục lấy khăn che mặt, lau nước mắt. Ảnh: Douyin nhân vật

Những hình ảnh, clip này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, netizen Trung Quốc gọi đây là khoảnh khắc đáng nhớ, có những sự hụt hẫng, ví đây như "cơn ác mộng" với Li Hao.

"Điều quan trọng là luôn tiến về phía trước, các bạn đã rất nỗ lực. Thôi chúng ta về nhà", "Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Trung Quốc xếp thứ hai châu Á! Hãy tiếp tục làm nên lịch sử", "Đội tuyển Trung Quốc đã trải qua một chặng đường dài. Các bạn là những nhà vô địch trong trái tim chúng tôi. Đừng khóc, hãy tiếp tục chiến đấu! Ngày mai sẽ tốt hơn", "Tôi biết rằng đây là cơn ác mộng với cậu và cả chúng tôi, nhưng hãy cố lên",... là những bình luận của cư dân mạng.

Thậm chí từ khóa "Li Hao khóc" còn leo hot search.

Ảnh chụp màn hình.

Sau trận, trong cuộc phỏng vấn nhanh với truyền thông, đôi mắt Lý Hạo đỏ hoe, anh cố kìm nén cảm xúc và gửi lời xin lỗi: “Điều đầu tiên tôi muốn nói là xin lỗi. Tôi đã không thể cản phá những bàn thua đó, khiến người hâm mộ cả nước cũng như các đồng đội thất vọng.”

Việc không giành được danh hiệu cá nhân khiến Lý Hạo tiếc nuối, song theo anh, đó vẫn chưa phải nỗi tiếc nuối lớn nhất: “Điều đáng tiếc nhất là chúng tôi không thể vô địch". Li Hao cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm, cho biết anh cảm thấy rất áy náy vì không thể bảo vệ khung thành, khiến người hâm mộ và các đồng đội thất vọng.

Trước nhận định “tuy thua nhưng vẫn đáng tự hào”, Lý Hạo thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Thua là thua. Chúng tôi sẽ trở về để tổng kết, rút kinh nghiệm. Nếu sau này còn cơ hội, tôi sẽ nỗ lực để mang chức vô địch về.”

Li Hao buồn bã trả lời truyền thông sau trậnđấu.

Khoảng 4h sáng 25/1, trên mạng xã hội, Lý Hạo cũng đăng tải tâm thư gửi tới người hâm mộ, thẳng thắn nhìn nhận thất bại và khẳng định quyết tâm cho chặng đường phía trước:

“Nhận rõ khoảng cách để trở về tập luyện nghiêm túc hơn, cố gắng giành lại những trận đấu lẽ ra phải thắng, đứng vững ở vị trí thuộc về chính chúng tôi và nỗ lực tiến xa hơn.

Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ, cảm ơn những ai đã giúp đỡ chúng tôi. Đồng thời, tôi cũng xin nói lời xin lỗi. Thật tiếc khi giấc mơ này chưa thể khép lại bằng cái kết trọn vẹn nhất".

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng gửi lời động viên nam thủ môn 22 tuổi, đồng thời ghi nhận những đóng góp và nỗ lực của Li Hao.

Trước đó, Li Hao được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là Vạn Lý Trường Thành di động” - biểu tượng cho hàng phòng ngự kiên cố của đội bóng trẻ Trung Quốc, biểu tượng với những màn cứu thua.

Theo thông tin từ Baidu, Li Hao sinh năm 2004, quê gốc Hà Nam nhưng theo gia đình đến Quảng Châu, Trung Quốc sinh sống từ nhỏ. Anh bắt đầu làm quen với bóng đá từ rất sớm và từng thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Đến năm 10 tuổi, do đội bóng trường học thiếu thủ môn, Li Hao được thử nghiệm trong khung gỗ. Năm 2016, Li Hao vượt qua hàng nghìn cầu thủ trẻ để trở thành một trong 50 tài năng Trung Quốc được lựa chọn tham gia dự án “China Football Hope Star". Thông qua dự án này, anh được sang Tây Ban Nha đào tạo và gia nhập hệ thống trẻ của Atlético Madrid.

Đến năm 2018, Li Hao góp mặt trong đội Atletico Madrid U16, trước khi chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB vào năm 2023, trở thành cầu thủ Trung Quốc thứ hai trong lịch sử ký hợp đồng chính thức với Atletico Madrid. Sau đó, anh được cho mượn tới CLB Cornellà, đội bóng thi đấu tại giải hạng Ba Tây Ban Nha, và đi vào lịch sử khi trở thành thủ môn Trung Quốc đầu tiên bắt chính ở cấp độ này tại châu Âu.

Ảnh: AFC.

Hiện tại, Li Hao đang thi đấu cho CLB Thanh Đảo Tây Hải Ngạn tại Giải VĐQG Trung Quốc, đồng thời là thủ môn số một của U23 Trung Quốc.

Bên cạnh tài năng sân cỏ, Li Hao còn gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, chiều cao 1m87, vóc dáng chuẩn của một thủ môn hiện đại. Đời sống cá nhân của anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Douyin cá nhân của nam thủ môn này đã tăng lên hơn nửa triệu người theo dõi.