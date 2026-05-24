HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lexus RX lần đầu lộ bản nâng cấp: Mặt trước thay đổi, nội thất có thể đổi phong cách mới đỡ rối mắt

Khôi Nguyên
|

Lexus RX phiên bản nâng cấp vừa lộ diện trên đường thử gần Nürburgring với diện mạo tinh chỉnh nhẹ. Mẫu SUV bán chạy nhất của hãng hứa hẹn sở hữu khoang lái hiện đại, tái thiết kế theo phong cách của hai dòng xe ES và TZ.

Sau khi những hình ảnh đầu tiên của Lexus NX nâng cấp được các tay săn ảnh ghi lại, mẫu xe đàn anh RX phiên bản cải tiến cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. Xuất hiện trong quá trình chạy thử nghiệm tại khu vực gần đường đua Nürburgring (Đức), nguyên mẫu thử nghiệm này cho thấy những tinh chỉnh nhỏ trên dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu xe sang Nhật Bản.

RX facelift chạy thử trên đường. Ảnh: Carscoops

Dù phần đầu xe được ngụy trang khá kỹ, mẫu crossover này về cơ bản trông không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản hiện hành. Lớp vỏ bọc bên ngoài gợi ý về một lưới tản nhiệt được cải tiến cùng cản trước mới. Do đây mới là nguyên mẫu thử nghiệm ở giai đoạn đầu, giới chuyên gia nhận định cấu hình sản xuất thương mại có thể sở hữu nhiều thay đổi rõ rệt hơn ở giai đoạn sau, bao gồm mâm xe thiết kế mới, phần đuôi tinh chỉnh và hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại hơn.

Chiếc xe chạy thử được ngụy trang phần đầu. Ảnh: Carscoops

Bản facelift này có thể chỉ tinh chỉnh nhẹ. Ảnh dựng đồ họa: AP

Dù các tay săn ảnh chưa thể tiếp cận sâu để ghi lại cận cảnh không gian bên trong, nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết RX mới sẽ áp dụng phong cách thiết kế khoang cabin tương tự mẫu sedan ES vừa nâng cấp và dòng SUV thuần điện hoàn toàn mới TZ. Xu hướng này hướng đến một bảng điều khiển tối giản, hệ thống nút bấm cơ học được giản lược và cụm màn hình thông tin giải trí thế hệ mới.

Hệ thống màn hình mới dự kiến sử dụng màn hình kích thước 14 inch hình chữ nhật, tối ưu hóa tốc độ phản hồi nhờ bộ vi xử lý có hiệu suất tính toán cao hơn. Phần mềm của xe tăng cường khả năng cá nhân hóa, bổ sung menu điều khiển nhanh, trợ lý giọng nói thông minh hơn và tích hợp sẵn camera hành trình.

Nội thất xe có thể được thay đổi giống với ES thế hệ mới. Ảnh: Lexus

Bên cạnh hệ thống giải trí hiện đại, khoang lái của Lexus RX hứa hẹn nhận thêm một vài tinh chỉnh nhỏ nhằm tăng tính thẩm mỹ. Vô-lăng với logo chữ "L" quen thuộc khả năng cao được thay thế bằng thiết kế góc cạnh hơn đi kèm dòng chữ "LEXUS" nổi bật. Khu vực bệ trung tâm dự kiến bố trí cần số điện tử dạng ngắn gọn hơn cùng các tùy chọn ốp trang trí mới.

Thông số chi tiết về hệ truyền động của phiên bản nâng cấp vẫn được giữ kín. Trên thế hệ hiện tại, mẫu crossover này mang đến cấu hình động cơ xăng 4 xi-lanh 2.4L tăng áp, sản sinh công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 429 Nm. Lựa chọn hybrid truyền thống bao gồm hai mức cấu hình công suất 246 mã lực và 366 mã lực. Khách hàng cũng có thể chọn phiên bản plug-in hybrid RX 450h+ sở hữu công suất tổng hợp 304 mã lực, cho phép di chuyển thuần điện quãng đường 61 km.

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc
Tags

Lexus

Lexus RX

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại