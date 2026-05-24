Lexus RX lần đầu lộ bản nâng cấp: Mặt trước thay đổi, nội thất có thể đổi phong cách mới đỡ rối mắt

Sau khi những hình ảnh đầu tiên của Lexus NX nâng cấp được các tay săn ảnh ghi lại, mẫu xe đàn anh RX phiên bản cải tiến cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. Xuất hiện trong quá trình chạy thử nghiệm tại khu vực gần đường đua Nürburgring (Đức), nguyên mẫu thử nghiệm này cho thấy những tinh chỉnh nhỏ trên dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu xe sang Nhật Bản.

RX facelift chạy thử trên đường. Ảnh: Carscoops

Dù phần đầu xe được ngụy trang khá kỹ, mẫu crossover này về cơ bản trông không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản hiện hành. Lớp vỏ bọc bên ngoài gợi ý về một lưới tản nhiệt được cải tiến cùng cản trước mới. Do đây mới là nguyên mẫu thử nghiệm ở giai đoạn đầu, giới chuyên gia nhận định cấu hình sản xuất thương mại có thể sở hữu nhiều thay đổi rõ rệt hơn ở giai đoạn sau, bao gồm mâm xe thiết kế mới, phần đuôi tinh chỉnh và hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại hơn.

Chiếc xe chạy thử được ngụy trang phần đầu. Ảnh: Carscoops

Bản facelift này có thể chỉ tinh chỉnh nhẹ. Ảnh dựng đồ họa: AP

Dù các tay săn ảnh chưa thể tiếp cận sâu để ghi lại cận cảnh không gian bên trong, nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết RX mới sẽ áp dụng phong cách thiết kế khoang cabin tương tự mẫu sedan ES vừa nâng cấp và dòng SUV thuần điện hoàn toàn mới TZ. Xu hướng này hướng đến một bảng điều khiển tối giản, hệ thống nút bấm cơ học được giản lược và cụm màn hình thông tin giải trí thế hệ mới.

Hệ thống màn hình mới dự kiến sử dụng màn hình kích thước 14 inch hình chữ nhật, tối ưu hóa tốc độ phản hồi nhờ bộ vi xử lý có hiệu suất tính toán cao hơn. Phần mềm của xe tăng cường khả năng cá nhân hóa, bổ sung menu điều khiển nhanh, trợ lý giọng nói thông minh hơn và tích hợp sẵn camera hành trình.

Nội thất xe có thể được thay đổi giống với ES thế hệ mới. Ảnh: Lexus

Bên cạnh hệ thống giải trí hiện đại, khoang lái của Lexus RX hứa hẹn nhận thêm một vài tinh chỉnh nhỏ nhằm tăng tính thẩm mỹ. Vô-lăng với logo chữ "L" quen thuộc khả năng cao được thay thế bằng thiết kế góc cạnh hơn đi kèm dòng chữ "LEXUS" nổi bật. Khu vực bệ trung tâm dự kiến bố trí cần số điện tử dạng ngắn gọn hơn cùng các tùy chọn ốp trang trí mới.

Thông số chi tiết về hệ truyền động của phiên bản nâng cấp vẫn được giữ kín. Trên thế hệ hiện tại, mẫu crossover này mang đến cấu hình động cơ xăng 4 xi-lanh 2.4L tăng áp, sản sinh công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 429 Nm. Lựa chọn hybrid truyền thống bao gồm hai mức cấu hình công suất 246 mã lực và 366 mã lực. Khách hàng cũng có thể chọn phiên bản plug-in hybrid RX 450h+ sở hữu công suất tổng hợp 304 mã lực, cho phép di chuyển thuần điện quãng đường 61 km.