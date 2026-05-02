Lexus hé lộ SUV điện 7 chỗ mới

Lê Tuấn |

Lexus chuẩn bị ra mắt mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới vào ngày 6/5 tới, được cho là sản phẩm chung nền tảng với Toyota Highlander 2027.

Dù hãng xe Nhật chưa công bố chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe mới sẽ có tên gọi Lexus TZ . Đây được định vị là phiên bản không phát thải của Lexus TX.

Qua những hình ảnh hé lộ ban đầu, xe có thiết kế tổng thể mang nhiều điểm tương đồng với Toyota Highlander EV mới . Tuy nhiên, phần mui xe được vuốt dốc mạnh hơn về phía sau, tạo dáng vẻ thể thao và hiện đại hơn.

Lexus TZ có thể được coi là một phiên bản sang trọng hơn của Toyota Highlander EV.

Ngoại thất dự kiến cũng được tinh chỉnh đáng kể với hệ thống đèn chiếu sáng mới, nắp capo mang phong cách cơ bắp gợi nhớ Lexus GX và cụm đèn LED tách tầng.

Các nguyên mẫu chạy thử trước đó cho thấy xe có lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện, hốc bánh mở rộng cùng bộ mâm kích thước lớn. Tuy nhiên, phần khung kính và tay nắm cửa nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên từ người anh em thương hiệu Toyota.

Về kích thước, Lexus TZ được cho là sẽ tương đồng Toyota Highlander EV với chiều dài khoảng 5.050 mm và trục cơ sở 3.050 mm, phát triển trên phiên bản nâng cấp của nền tảng TNGA-K.

Lễ ra mắt mẫu xe mới của Lexus sẽ được phát sóng vào ngày 7/5 theo giờ Nhật Bản.

Bên trong khoang lái, Lexus hứa hẹn nâng cấp mạnh về chất lượng hoàn thiện và cảm giác cao cấp, dù một số chi tiết như màn hình giải trí trung tâm 14 inch có thể tiếp tục được chia sẻ với Highlander EV. Xe dự kiến sở hữu cấu hình 3 hàng ghế, tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ .

Trước đó, Lexus đã đăng ký bản quyền hai tên gọi TZ450e và TZ550e từ năm 2023, hé lộ khả năng xe có hai cấu hình truyền động điện. Phiên bản Toyota tương ứng hiện có tùy chọn dẫn động cầu trước công suất 221 mã lực hoặc dẫn động bốn bánh công suất 338 mã lực.

Nguyên mẫu Lexus TZ chạy thử trên phố. Ảnh: Carscoops

Xe có thể sử dụng hai tùy chọn pin gồm gói 77 kWh tiêu chuẩn và gói 95,8 kWh cao cấp, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 515 km sau mỗi lần sạc.

Khi ra mắt, Lexus TZ sẽ cạnh tranh trực tiếp với các SUV điện cỡ lớn như Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 hay Volvo EX90. Giá bán sẽ cao hơn Toyota Highlander EV, vốn khởi điểm khoảng 50.000 USD (1,3 tỷ đồng)

Ngoài Bắc Mỹ, mẫu SUV điện mới cũng sẽ được phân phối tại thị trường Nhật Bản. Hiện địa điểm sản xuất vẫn chưa được xác nhận, với nhiều đồn đoán xoay quanh Mỹ hoặc Nhật Bản.

Hãng xe xây nhà máy ở Hưng Yên ra mắt sedan giá rẻ, tiết kiệm xăng ngang Honda Air Blade
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
