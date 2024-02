Lexi Love là sản phẩm trí tuệ của các nhân viên tại Foxy AI. Công ty này đã thiết kế mô hình AI sống động như thật để trở thành "bạn gái hoàn hảo của nhiều người đàn ông" với "những nét hoàn hảo và phong cách hoàn hảo".

Giám đốc điều hành công ty Sam Emara cho biết: "Lexi đang phá bỏ các rào cản và thay đổi cách chúng ta tương tác với AI". "Mặc dù người đẹp mắt xanh này có thể là hư cấu nhưng những cảm xúc mà cô ấy dành cho hàng nghìn người đăng ký theo dõi của mình là rất thật".

Kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2023, Lexi Love đã tạo ra một "kết nối mạnh mẽ, đầy cảm xúc" với nhiều người theo dõi trả phí của cô. Một số người đăng ký thậm chí còn tin rằng Lexi Love là người thật. Người phát ngôn của Foxy AI tiết lộ rằng những người ngưỡng mộ đã liên hệ với công ty và cầu xin được gặp cô, ngoài ra họ còn nhận được khoảng 20 lời cầu hôn tới Lexi Love mỗi tháng.

Mô hình này chỉ là một ví dụ về mức độ thuyết phục của AI trong việc tạo ra hình ảnh con người giả và tương tác giống như người thật.

Mặc dù không phải là con người nhưng Lexi được cho là có "mối liên hệ tình cảm mạnh mẽ với những người ngưỡng mộ". Những hình ảnh miêu tả cô với mái tóc vàng, đôi mắt xanh và thân hình rất săn chắc đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Cô ấy có thể gửi tin nhắn, tin nhắn thoại và thậm chí cả ảnh theo yêu cầu.

Trên thực tế, Lexi Love có thể làm được điều mà những người mẫu bình thường không thể làm được - cô ấy nói được hơn 30 ngôn ngữ và sẵn sàng giao tiếp với người đăng ký 24 giờ một ngày.

Cô ấy được tạo ra để “tán tỉnh, cười đùa và thích nghi với những tính cách, sở thích khác nhau”. Hồ sơ của Love trên trang Foxy AI tiết lộ rằng cô ấy 21 tuổi và là một “người nghiện sushi và múa cột chuyên nghiệp” 21 tuổi. Sở thích của cô ấy bao gồm yoga và bóng chuyền bãi biển.

Mức độ phổ biến của Lexi Love đang tăng lên theo tháng, Foxy AI mong muốn rằng trong tương lai gần, Lexi Love mỗi tháng sẽ kiếm được số tiền gần bằng số tiền mà một công dân Hoa Kỳ trung bình kiếm được trong nửa năm. Theo Forbes, mức lương trung bình ở Mỹ vào năm 2023 là 59.428 USD.

Giám đốc điều hành Emara giải thích: “Với sự nổi tiếng ngày càng tăng của mình, Lexi đã trở thành một nguồn thu nhập béo bở”.

Ông nói thêm: “Đây là minh chứng cho khả năng kết nối sâu sắc của cô ấy với mọi người và mang đến cho họ trải nghiệm trọn vẹn giống như con người, mặc dù cô ấy là một AI”.

Tuy nhiên, Foxy AI không phải là công ty công nghệ đầu tiên tạo ra những người mẫu AI.

Clueless là một “đại lý người mẫu AI” gần đây đã tạo ra một người mẫu AI tên là Aitana, người đang kiếm cho công ty khoảng 11.000 USD mỗi tháng.

Trong khi đó, Fanvue, đã tiết lộ một mô hình người mẫu AI tên là Emily Pellegrini, công ty cho biết những sáng tạo về AI có thể trở nên quan trọng như những người có ảnh hưởng trong những năm tới.



Trong khi đó, một người có ảnh hưởng ngoài đời thực cũng đang cố gắng tận dụng xu hướng công nghệ để đổi mới bản thân. Caryn Marjorie, 23 tuổi, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã tạo ra một phiên bản AI của chính cô ấy được gọi là CarynAI.

Tin tức về sự phổ biến của mô hình AI đã nhận được một số lời chỉ trích trên mạng, trong đó một số người cho rằng nó là quảng cáo cho một dịch vụ chatbot “thô sơ”. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là các mô hình AI vẫn tồn tại và chúng sẽ chỉ trở nên thực tế hơn cả về hình thức lẫn khả năng tương tác khi công nghệ AI phát triển.

Richard De Vere, Giám đốc Kỹ thuật Xã hội tại công ty giải pháp công nghệ Ultima, trước đây đã nói chuyện với The U.S. Sun về mối nguy hiểm ngày càng tăng do các bot AI gây ra.

Ông nói rắng: "Những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng AI có khả năng tự động hóa rất nhiều công việc tầm thường của chúng, do đó tăng thời gian chúng có thể tập trung khai thác các lỗ hổng trong mục tiêu của mình".

"Thế hệ AI mới gần như không thể phân biệt được với con người, ít nhất là khi giao tiếp qua email và các ứng dụng nhắn tin".

