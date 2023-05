Leonardo DiCaprio - Lily Gladstone chinh phục Cannes, nhận sự hoan nghênh nhiệt liệt dài 9 phút

Bộ phim chính kịch dài 3 giờ 26 phút với sự tham gia của Leonardo DiCaprio, Robert De Niro và Lily Gladstone kể câu chuyện về một chương đen tối, phần lớn chưa được khám phá của lịch sử Hoa Kỳ. Ngay cả sau khi ngồi xem hết một bộ phim dài hơn "Titanic", đám đông vẫn mê mẩn đến mức họ đứng bật dậy và vỗ tay trong chín phút.

Cannes rõ ràng yêu thích Leo - người đã xuất hiện lần cuối ở Cannes với "Once Upon a Time… in Hollywood" - và Scorsese, người trở lại liên hoan phim lần đầu tiên kể từ "After Hours" năm 1985. Và đó là tin tốt cho Apple Original Films, hãng đã trao hơn 200 triệu USD cho đạo diễn để hiện thực hóa tầm nhìn của ông, hy vọng ông sẽ mang đến một trong những khám phá đặc trưng của mình về tội phạm. Trong khi nhiều bộ phim kinh điển của Scorsese diễn ra trên những con phố tồi tàn của New York, thì "Killers of the Flower Moon" lấy bối cảnh ở phía đông bắc Oklahoma khi các thành viên của Quốc gia Osage bị sát hại một cách có hệ thống vì những mục đích nham hiểm.

DiCaprio, De Niro và Jesse Plemons bước trên thảm đỏ cùng với Scorsese trước buổi công chiếu, bất chấp thời tiết mưa và u ám. Cate Blanchett, người đã giành giải Oscar cho vai Katharine Hepburn trong "The Aviator" đã chào Scorsese khi ông ngồi xuống để cổ vũ. Nhưng khi bộ phim kết thúc, những tiếng la hét lớn nhất hướng vào Gladstone, người đóng vai một người phụ nữ Osage bị người chồng tham lam phản bội. Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi và không kìm được nước mắt khi đám đông bên trong Palais vỗ tay ầm ĩ.

Khi những tràng pháo tay không ngừng vang lên sau khi bộ phim kết thúc, Scorsese đã cầm micro để phát biểu trước đám đông.

"Cảm ơn Osages" - ông nói - "Mọi người đều kết nối với bức tranh. Những người bạn cũ của tôi là Bob và Leo, Jesse và Lily. Chúng tôi đã quay cái này vài năm trước ở Oklahoma. Phải mất thời gian để được xuất hiện nhưng Apple đã làm rất tốt cho chúng tôi. Có rất nhiều cỏ. Tôi là người New York. Tôi đã rất ngạc nhiên. Đây là một kinh nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi đã sống trong thế giới đó".

Sự hoan nghênh nhiệt liệt có thể còn kéo dài lâu hơn nữa nếu nhà làm phim không được mời phát biểu trước rạp chiếu chật kín người. Scorsese liên tục nói "cảm ơn" khi đám đông tiếp tục cổ vũ. Ông dường như tràn đầy năng lượng với câu trả lời, mặc dù ông cũng nói rõ rằng mình không thích máy quay nán lại phía mình (một rủi ro của trải nghiệm Cannes nơi mọi chuyển động của những người tham dự hạng A đều được ghi lại cho hậu thế). Đứng xung quanh Scorsese, các diễn viên đóng vai các thành viên Osage lau nước mắt, xúc động.

Phim bắt đầu muộn 45 phút nhưng đám đông bên trong Palais dường như không hề sốt ruột. Xét cho cùng, "Killers of the Flower Moon" là bộ phim được mong đợi nhất của liên hoan phim và là bộ phim đắt khách nhất, một trong những khoảnh khắc mà Hollywood gửi những tài năng sáng giá nhất đến miền Nam nước Pháp để tôn vinh nghệ thuật (và sự hào nhoáng) của việc làm phim. Và có những ông trùm trong số các ngôi sao điện ảnh - Tim Cook, CEO của Apple, đã xuất hiện tại Cannes để ủng hộ bước đột phá của công ty vào lĩnh vực làm phim. Khi biểu ngữ của Apple nhấp nháy trên màn hình sau khi bộ phim bắt đầu, đám đông đã nổ ra tràng pháo tay, trái ngược với sự đón nhận nhận tại một buổi chiếu trên phương tiện truyền thông.

Nhìn chung, hành động hài bất ngờ của De Niro và DiCaprio, đặc biệt là cảnh De Niro đánh DiCaprio bằng một cái vợt trong nhà nghỉ vắng vẻ của Mason, đã được đón nhận nồng nhiệt với những tràng cười sảng khoái.

Dựa trên cuốn sách năm 2017 của David Grann "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI", tác phẩm mới nhất của Scorsese lấy bối cảnh Oklahoma những năm 1920 và tập trung vào một loạt vụ giết người ở Quốc gia Osage. FBI mới thành lập đến hiện trường để điều tra và phát hiện ra một hoạt động nham hiểm. Dàn diễn viên phụ bao gồm Brendan Fraser và John Lithgow (Scorsese cũng có một vai khách mời nhận được tràng pháo tay lớn).

Apple và Paramount sẽ phát hành "Killers of the Flower Moon" tại các rạp vào ngày 20 tháng 10. Sau đó, phim sẽ ra mắt trên dịch vụ phát trực tuyến của Apple vào một ngày không xác định.

"Killers of the Flower Moon" không được chiếu tại Cannes, vì vậy nó sẽ không đủ điều kiện tranh giải Cành cọ vàng, giải thưởng cao nhất của liên hoan phim. Scorsese giành giải Cành cọ cho "Taxi Driver" và giành giải đạo diễn tại Cannes cho "After Hours".