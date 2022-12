Leonardo DiCaprio lại yêu gái trẻ dưới 25 tuổi?

Ngày 21/12, Daily Mail tung loạt ảnh cho thấy Leonardo DiCaprio và Victoria Lamas rời khỏi nhà hàng cao cấp The Bird Streets Club ở Tây Hollywood, California, Mỹ, vào tối một ngày trước đó. Đáng nói hơn, người đẹp 23 tuổi lên xe của tài tử 48 tuổi, ngồi trên ghế phụ. Họ nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau. Trang phục của họ cũng có điểm tương đồng.

Leonardo DiCaprio đi ăn tối cùng nữ diễn viên 23 tuổi Victoria Lamas. Ảnh: BackGrid.

Những bức ảnh làm dấy lên nghi vấn Leonardo trở về với nguyên tắc cũ, chỉ hẹn hò với những phụ nữ dưới 25 tuổi. Victoria không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn đó, mà còn sở hữu ngoại hình quyến rũ không kém các tình cũ của ngôi sao Titanic .



Tuy nhiên, một người thân cận với Leo khẳng định với Daily Mail hai người đi ăn với nhóm lớn và mọi người rời đi cùng nhau, không phải hẹn hò riêng.

Nguồn tin của Page Six cũng phủ nhận tin đồn Leonardo và Victoria hẹn hò. “Cả hai ngồi (không cạnh nhau) trong bữa tối dành cho nhóm lớn. Trong xe còn có một số người khác nữa”, nguồn tin tiết lộ.

Victoria Lamas sinh năm 1999, là diễn viên, người mẫu Mỹ, có gần 23.000 người theo dõi trên Instagram. Cô là con gái của tài tử Lorenzo Lamas và nữ diễn viên Shauna Sand.

Sự nghiệp của Victoria chưa thực sự nổi bật. Cô từng tham gia một số bộ phim ngắn như The Last Thing the Earth Said, Two Niner, A Virtuous Role và các vai nhỏ trong phim truyền hình.

Victoria Lamas ngồi trên ghế phụ trong xe của Leonardo DiCaprio. Ảnh: BackGrid.

Trước tin đồn với Victoria Lamas, Leonardo DiCaprio được cho là có mối quan hệ lãng mạn mới chớm nở được vài tháng cùng Gigi Hadid. Siêu mẫu sinh năm 1995 là ngoại lệ duy nhất trong bộ sưu tập bạn gái dưới 25 tuổi. Chuyện tình công khai gần nhất trước đó của Leo là với Camila Morrone kết thúc vào tháng 8, không lâu sau khi người mẫu 9X bước sang tuổi 25.



Leo và Gigi chưa một lần xác nhận mối quan hệ. Tuy vậy, họ nhiều lần bị phát hiện xuất hiện cùng nhau tại một địa điểm ở cùng mốc thời gian. Cặp đôi lần đầu lộ diện chung tại bữa tiệc của Tuần lễ thời trang New York vào tháng 9. Họ bị bắt gặp tại khách sạn 5 sao Royal Monceau ở Paris (Pháp) ngày 29/9. Tháng trước, Hadid cùng rời khỏi một nhà hàng với bạn trai tin đồn, chỉ vài tuần sau khi họ tham dự bữa tiệc Halloween quy tụ nhiều ngôi sao ở Brooklyn (New York).

Theo Daily Mail, Page Six