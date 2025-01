Leon thừa hưởng điều này từ bố Kim Lý nhưng Lisa lại không, mẹ Hà Hồ cũng chẳng biết tại sao!

Cuối năm, hai em bé nhà Hà Hồ vẫn chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cùng bố mẹ. Mới đây, Hà Hồ khoe khoảnh khắc 2 em bé cùng ba mẹ đi tập tennis cực kỳ vui vẻ. Ngoài những lúc bận rộn, Hà Hồ và Kim Lý đều dành thời gian cho gia đình nhỏ, đặc biệt là cặp song sinh Lisa - Leon.

Các em bé có vẻ rất hào hứng và phấn khích khi được đến sân tennis cùng ba mẹ. Bình thường, ai cũng thấy Lisa có vẻ nổi trội hơn cậu em, như học tốt hơn, tập trung tốt, suy nghĩ trưởng thành và hành động chững chạc. Tuy nhiên, về phần thể thao này, cậu em Leon lại bộc lộ lợi thế hơn!

Leon tập trung nghe lời ba dạy

Cô chị Lisa tập tennis như múa...

Nhìn Leon chơi bóng cực kỳ cuốn. Vẻ mặt lạnh lùng cùng những cú đập khá dứt khoát lại càng thu hút hơn. Cậu bé trông khá nghiêm túc với trò này, thậm chí còn giúp ba Kim Lý rất nhiều nữa.

Chứng kiến cảnh này, Hà Hồ tâm sự: "Leon thì có vẻ rất có khiếu thể thao giống Ba Kim. Mà Lisa thì hổng biết giống ai mà đánh bóng như múa bale vậy không biết nữa".

Có vẻ như cậu bé Leon đã thừa hưởng khả năng thể thao từ bố và có phần nổi trội hơn cô chị Lisa. Nhưng cũng dễ hiểu vì Lisa là con gái nên lực đánh sẽ nhẹ và không dứt khoát được bằng Leon rồi. Ai cũng khen gia đình nhỏ chăm chỉ đi chơi, có thời gian là dành cho nhau. Thế nên các em bé Lisa, Leon đều cực kỳ hạnh phúc, được phát triển trong môi trường hoàn hảo nhất.

10 đặc điểm con sẽ thừa hưởng từ bố mẹ

Không thể khẳng định được bé sau này sẽ giống nhà nội hay nhà ngoại nhưng những đặc điểm sau gần như chắc chắn con sẽ thừa hưởng từ bố và mẹ:

1. Màu da

Con sẽ có màu da trung hòa giữa bố và mẹ. Nếu bố mẹ da đều đen, con sinh ra không bao giờ có thể trắng. Nếu bố da đen, mẹ da trắng, hầu hết con sinh ra sẽ có màu da bình thường, không đen cũng không trắng.

2. Chiều cao

Nhiều nghiên cứu cho rằng 70% chiều cao của con được quyết định bởi yếu tố di truyền. Các yếu tố khác chỉ chiếm 30%.

3. Trí thông minh

Đây cũng là một đặc điểm mang nặng yếu tố di truyền. Con có thông minh hay không là do tính di truyền quyết định 60%, các yếu tố khác chỉ chiếm 40%. Bố mẹ có năng khiếu hoặc tài năng thiên phú ở một phương diện nào đó thì khả năng di truyền cho con cũng cực kỳ lớn.

4. Mắt

Có thể dễ dàng nhận thấy hình dáng mắt bố mẹ ở trẻ. Trẻ có đôi mắt to hay nhỏ đều là di truyền từ bố hoặc mẹ. Nhưng mắt to thường có tính di truyền trội hơn mắt nhỏ. Chỉ cần bố hoặc mẹ có cặp mắt to thì khả năng con sinh ra mắt to cũng rất lớn.

5. Một mí hay hai mí?

Trong hai bố mẹ, chỉ cần một người có mắt hai mí thì con sinh ra cũng có hai mí. Một số bé khác khi sinh ra là mắt một mí, nhưng lớn lên sẽ thành mắt hai mí. Nhưng cả hai bố mẹ đều mắt một mí thì con sinh ra cũng là một mí mà thôi.

6. Màu mắt

Màu mắt đậm có tính di truyền trội hơn màu mắt nhạt. Tùy theo bố mẹ thích màu mắt của con đậm hay nhạt để chọn người kết hơn nhé!

7. Lông mi

Lông mi dài mang tính trội. Thường chỉ cần bố hoặc mẹ có cặp lông mi đen, dày, dài thì chắc chắn con sinh ra cũng có cặp lông mi đẹp như thế.

5. Mũi

Những bố mẹ có mũi to, cao và lỗ mũi rộng đều có khả năng di truyền rất lớn cho con. Sống mũi thẳng cũng mang yếu tố di truyền mạnh. Gien di truyền về mũi sẽ kéo dài cho đến khi bé trưởng thành. Có thể, lúc nhỏ bé có mũi hơi tẹt, nhưng khi lớn, mũi bé sẽ cao hơn rất nhiều đấy.

6. Tai

Hình dạng của một đôi tai to hay nhỏ, phần dưới đáy tai có dày hay không đều mang tính di truyền mạnh. Tai to có tính di truyền trội, tai nhỏ có tính di truyền ẩn. Nếu bố mẹ tai to thì con nhất định cũng tai to đấy.

7. Hàm

Hàm chắc chắn có tính di truyền trội. Chỉ cần bố hoặc mẹ có hàm hơi nhô thì đến 90% con cái sinh ra cũng sẽ bị hàm nhô.

8. Giọng nói

Giọng nói của con cái rất giống với bố mẹ. Thường giọng nói của con trai giống bố, giọng nói của con gái lại giống mẹ. Âm lượng cao hay thấp còn tùy thuộc vào các yếu tố như mũi to hay nhỏ, miệng thế nào, lưỡi dài hay ngắn.

9. Tuổi thọ

Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường sống và làm việc, thói quen ăn uống, các loại bệnh. Nhưng nếu trong gia đình có tiền lệ sống thọ thì chắc chắn con cái cũng sẽ sống lâu.

10. Khả năng đặc biệt

Những khả năng đặc biệt: chơi đàn, hát, múa, kinh doanh… của cha mẹ cũng có thể di truyền cho đời con cái. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần phải biết khai thác và phát triển chúng mới có thể kế thừa và phát huy tốt những khả năng đặc biệt ấy.