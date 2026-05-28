HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Leo thang đụng độ quân sự ở miền Nam Iran, Mỹ tung đòn trừng phạt mới

Tường Như
|

Washington áp thêm trừng phạt nhằm vào cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran giữa lúc căng thẳng quân sự tại miền Nam Iran tiếp tục gia tăng.

Theo Al Jazeera, truyền thông Iran cho biết giới chức nước này đang điều tra nguyên nhân các vụ nổ xảy ra gần thành phố cảng Bandar Abbas, khu vực chiến lược nằm sát eo biển Hormuz.

Hãng tin Tasnim dẫn các nguồn tin quân sự Iran cáo buộc lực lượng Mỹ đã tấn công khu vực đất liền gần Bandar Abbas sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đối đầu với một tàu chở dầu Mỹ được cho là tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Nguồn tin Iran cho biết vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại vật chất.

Đây được xem là diễn biến quân sự thứ hai trong chưa đầy một tuần tại khu vực miền Nam Iran, giữa lúc các cuộc thảo luận liên quan đến việc kiểm soát eo biển Hormuz vẫn diễn ra căng thẳng.

Miền Nam Iran căng thẳng, Mỹ áp trừng phạt mới - Ảnh 1.

Các tàu chở dầu neo ngoài khơi eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 28-5 thông báo đưa Cơ quan Quản lí eo biển vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) vào danh sách trừng phạt.

Washington cáo buộc cơ quan này do Iran lập ra nhằm quản lý việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời phối hợp với IRGC để áp đặt các khoản phí và yêu cầu tàu thương mại cung cấp thông tin nhằm được "cho phép" lưu thông.

Trong thông cáo báo chí, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho rằng PGSA là công cụ để IRGC "kiếm tiền" thông qua hoạt động gây sức ép đối với các tàu thương mại quốc tế đi qua tuyến hàng hải trọng yếu này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố các biện pháp mới nằm trong chiến dịch "Economic Fury" (Cuồng nộ kinh tế) nhằm gia tăng áp lực tài chính tối đa lên Iran, cắt nguồn thu phục vụ chương trình vũ khí, lực lượng ủy nhiệm và "tham vọng hạt nhân" của Tehran.

Theo phía Mỹ, các doanh nghiệp hoặc tàu thuyền hợp tác với PGSA, bao gồm thanh toán phí lưu thông hoặc chia sẻ dữ liệu hành trình, có nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp từ Washington.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại