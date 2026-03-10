Lệnh trừng phạt năng lượng Nga phơi bày 'sai lầm chiến lược' của EU

Ông Kirill Dmitriev.

Trong một loạt bài đăng trên X từ ngày 8 đến ngày 9/3, ông Kirill Dmitriev - Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về hợp tác đầu tư - kinh tế, đã bình luận về việc giá dầu tăng khoảng 50% kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran cuối tháng 2/2026.

Ông Dmitriev đã chế giễu các nhà hoạch định chính sách EU về điều mà ông mô tả là chính sách thiển cận khi trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

“Tuyệt vời - chào mừng đến với giá dầu trên 100 USD/thùng. Hầu hết mọi người đều cho rằng, điều này là không thể.

Giờ đây, khi hầu hết các quan chức EU vẫn chưa hiểu hết hậu quả, họ dự đoán năng lượng Nga sẽ rất quan trọng cho sự tồn tại, và những sai lầm chiến lược trong việc hạn chế nguồn cung sẽ bị phơi bày hoàn toàn. Hãy đa dạng hóa để tồn tại”, ông Dmitriev viết trên X hôm 9/3.

Khi giá dầu Brent đạt đỉnh gần 120 USD/thùng, nhà ngoại giao Nga nhận định rằng, “mục tiêu giá dầu mới là trên 150 USD, thậm chí trên 200 USD cũng có thể xảy ra trong một cuộc xung đột kéo dài”.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga tiếp tục giải thích rằng, “vấn đề dầu mỏ không còn chỉ xoay quanh eo biển Hormuz, mà còn liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí trên khắp Trung Đông”.

Các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran, dẫn đến sự trả đũa của Tehran, đã làm tăng đáng kể rủi ro cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch cho khoảng 20% lượng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu.

Lưu lượng giao thông hàng hải qua tuyến đường thủy này đã giảm khoảng 80% do một số tàu chở dầu bị trúng bom trong khu vực.

EU cũng phải đối mặt với cú sốc giá tương tự khi áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, với giá dầu Brent trung bình ở mức 100 USD/thùng trong suốt cả năm.

Bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng sau đó và gánh nặng lớn đối với người tiêu dùng, EU đã cam kết sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga vào cuối năm 2027.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật đã bác bỏ sự tăng giá dầu đang diễn ra, nói rằng chi phí dầu mỏ cao hơn do cuộc chiến với Iran gây ra là "một cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Mỹ và thế giới".