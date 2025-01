Lệnh ngừng bắn trên dải Gaza có hiệu lực sau gần 3 giờ trì hoãn

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào lúc 11h15 giờ địa phương (9h15 GMT) ngày 19/1, tức 16h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Israel đã nhận được danh sách các con tin ở Gaza sẽ được thả và lực lượng an ninh Israel đang kiểm tra chi tiết tình hình. Trên kênh Telegram, Hamas xác nhận đã cung cấp tên 3 con tin này và cho biết sự chậm chễ chỉ là do kỹ thuật. Việc trả tự do cho các con tin theo thỏa thuận sẽ được thực hiện sau 19h tối nay (theo giờ Việt Nam). Ngoài 3 con tin có tên trong danh sách mà Hamas đã gửi tới Israel, sẽ có thêm 4 con tin được thả trong 7 ngày tới.

Người dân Palestine trên đường trở về nhà. Ảnh: Reuters

Trước thông tin lệnh ngừng bắn có hiệu lực sau gần 3 giờ bị trì hoãn, thế giới đã thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc này, người nhà các con tin sắp được thả có lẽ là vui mừng nhất: “Tất cả chúng ta đều biết rằng, thỏa thuận chúng ta đang có không phải là hoàn hảo vì vẫn còn những con tin phải ở lại. Nhưng đó đang là thỏa thuận tốt nhất chúng ta có thể đạt được. Đó là lý do tại sao các gia đình con tin đều tin tưởng và ủng hộ thỏa thuận này".

Theo các nguồn tin, giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas kéo dài 42 ngày. Trong thời gian này, Hamas sẽ trả 33 con tin về Israel, để đổi lấy hàng trăm tù nhân người Palestine bị Israel giam giữ. Hãng tin Reuters cho biết, Israel sẽ thả 30 tù nhân Palestine cho mỗi con tin dân sự và 50 tù nhân Palestine cho mỗi nữ binh sĩ Israel được Hamas thả. Ngoài việc tạo điều kiện cho việc viện trợ nhân đạo, các lực lượng Israel sẽ rút lui về một số vùng đệm bên trong Gaza và nhiều người Palestine phải di dời sẽ có thể trở về nhà.

Việc thực hiện thỏa thuận sẽ được Qatar, Ai Cập và Mỹ bảo đảm. Các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai của thỏa thuận sẽ bắt đầu vào ngày thứ 16 của giai đoạn một và dự kiến sẽ bao gồm việc thả tất cả các con tin còn lại. Giai đoạn thứ ba dự kiến sẽ bao gồm việc trả lại tất cả các thi thể còn lại và bắt đầu tái thiết Gaza, dưới sự giám sát của Ai Cập, Qatar và Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, việc lệnh ngừng bắn bị trì hoãn trong những giờ đầu tiên đã cho thấy sự mong manh của thỏa thuận ngay trong giai đoạn đầu. Việc đàm phán ở giai đoạn 2 và 3 được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi các thành viên trong chính phủ Liên minh Israel có nhiều người phản đối và đã đệ đơn từ chức. Ngoại trưởng Israel cũng vừa nhấn mạnh, sẽ không có hòa bình và ổn định ở khu vực, một khi Hamas vẫn còn duy trì quyền lực. Dẫu vậy trước mắt, thỏa thuận ngừng bắn đang được thực thi vẫn là một tia hi vọng sáng nhất lúc này.