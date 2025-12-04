Lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét nơi ở Trương Phạm Bình Minh

Ngày 3-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”.

Trước đó, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng phát hiện Trương Phạm Bình Minh (SN 2004; quê ở xã Sơn Dung, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán ma túy "cỏ Mỹ", nên đã lập hồ sơ đưa vào diện quản lý.

Đến 15 giờ ngày 25-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra hành chính, phát hiện trong cốp xe máy của Lương Minh Phương (SN 2004; quê xã Chiên Đàn - TP Đà Nẵng, tạm trú phường Cẩm Lệ) có 3 gói ni lông chứa thảo mộc khô. Qua làm việc, Phương khai nhận chiều cùng ngày, đã liên hệ với Minh qua mạng xã hội Facebook "Bi ChillLux- Thế giới ảo Đà Nẵng" mua 3 gói ma túy "cỏ Mỹ" trên với giá 250.000 đồng.

3 đối tượng bị tạm giữ khẩn cấp. Ảnh: CA Đà Nẵng

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất m.a túy đối với Trương Phạm Bình Minh.

Tiến hành khám xét nơi ở của Minh, thu giữ 3 gói ni lông bên trong chứa thảo mộc khô, dạng sợi, màu nâu (khoảng hơn 100 gam); 1 cân điện tử, 3 điện thoại di động và một số đồ vật liên quan.

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tiếp tục thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng khác gồm: Phạm Tuấn Khanh (SN 2006; quê phường Kom Tum, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thế Cường (SN 2001; trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Lê Thị Sa (SN 1995; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Tang vật vụ việc. Ảnh: CA Đà Nẵng

Đáng chú ý, Minh, Phương và Khanh đang là sinh viên Đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong vụ án này, các đối tượng hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ nhưng lôi kéo, móc nối nhiều đối tượng tham gia. Đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng sinh viên sử dụng, mua bán “cỏ Mỹ” nhưng nhận thức về tác hại về loại ma túy này và liên quan đến trách nhiệm hình sự còn hạn chế.