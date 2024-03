Lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc gây phản tác dụng

Giờ đây, khi Mỹ đã đặt nền móng cho việc thoát khỏi sự kiểm soát của Trung Quốc bằng những khoản đầu tư vào thăm dò địa chất, Bắc Kinh lại đang nỗ lực để duy trì vị thế của mình. Điều này đã được báo cáo bởi cơ quan tư vấn MetalMiner.

Thị trường đất hiếm đang có những biến động mạnh: giá giảm do nhu cầu đi xuống và nguồn cung từ Trung Quốc bị loại bỏ, đồng thời tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do lệnh cấm xuất khẩu do Bắc Kinh áp đặt.

Những công ty mới hoạt động trong ngành khai mỏ vẫn chưa bắt đầu phát triển năng lực thăm dò bên ngoài Trung Quốc, trong khi thị trường đã vội vã bắt đầu quá trình đa dạng hóa nguồn cung.

Việc phát hiện ra mỏ đất hiếm ở Wyoming, Mỹ, làm tăng hy vọng giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc, có khả năng dẫn đến sự bùng nổ khai thác ở Mỹ và thay đổi động lực thị trường toàn cầu.

Nhưng đây là vấn đề của tương lai, thậm chí có thể là trong trung hạn, còn hiện tại, cách hành xử của Washington và Trung Quốc đã gây ra những hậu quả khó lường.

Trung Quốc sẽ mất vị thế chi phối thị trường đất hiếm toàn cầu.

Quan điểm trái ngược nhau của các nhà phân tích về xu hướng giá đất hiếm năm 2024 nêu bật sự không chắc chắn do tình trạng bất ổn địa chính trị và kinh tế gây ra. Tất cả đều chỉ ra sự cần thiết phải thận trọng trong việc dự báo.

Hiện tại, chỉ số Đất hiếm MMI (Chỉ số hàng tháng) đã có sự sụt giảm đáng kể so với tháng trước, mất 24,73%.

Tất cả các thành phần đều bị chùng xuống nghiêm trọng. Có khả năng giá vẫn sẽ tăng, nhưng không phải theo mùa hoặc theo quý như thường lệ.

Trong nhiều năm, chính phủ Mỹ đã phải chịu đựng sự thống trị của Trung Quốc trong việc nhập khẩu nguyên liệu thô mang tính chiến lược cho nhiều ngành công nghiệp.

Chỉ trong năm ngoái, Nhà Trắng mới khởi xướng và khuyến khích việc thăm dò cùng với sản xuất nguyên liệu thô của riêng mình hoặc lấy chúng từ các nước thân thiện ở Mỹ Latinh.

Cho đến nay, điều này chỉ dẫn đến kỳ vọng về những thay đổi tích cực tiềm tàng trên thị trường toàn cầu, trong khi thực tế thì vẫn chưa có sự thay đổi lớn.

Kinh tế Trung Quốc gặp nguy sau vụ phá sản của Tập đoàn bất động sản khổng lồ Evergrande.