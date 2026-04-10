Lệnh bắt tạm giam Trần Thị Tâm SN 1985

Trang Anh |

Trần Thị Tâm là đối tượng từng có 01 tiền án về tội mua bán phụ nữ vào năm 2005 và 02 tiền án về các tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Mua bán trái phép chất ma tuý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tối 9/4 cho biết, ngày 3/4 đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Thị Tâm (sinh năm 1985, trú tại tổ 4 Kỳ Bá, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự. Tâm là đối tượng từng có nhiều tiền án tiếp tục tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 29/3/2026, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an phường Trần Lãm trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường Lý Thường Kiệt, thuộc phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Tâm đang có hành vi cất giấu trong người 01 túi nilon trong suốt, mép cài viền màu đỏ, bên trong chứa chất dạng tinh thể trong suốt.

Tâm khai nhận đây là ma tuý đá, Tâm cất giấu trong người với mục đích để bản thân sử dụng. Qua giám định, số ma tuý cơ quan Công an thu giữ của Trần Thị Tâm là ma tuý loại Methaphetamine (ma tuý đá), có khối lượng 1,6763 gam.

Đối tượng Trần Thị Tâm làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Ảnh: Công an Hưng Yên

Trần Thị Tâm là đối tượng từng có 01 tiền án về tội mua bán phụ nữ vào năm 2005 và 02 tiền án lần lượt về các tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý (năm 2014), Mua bán trái phép chất ma tuý (năm 2022). Với bản tính lười lao động, thiếu kiểm soát bản thân, ngày 29/3/2026 đối tượng tiếp tục có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đã bị Cơ quan Công an bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên là bài học cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn hành vi coi thường pháp luật, không biết ăn năn, hối cải để sửa chữa sai lầm. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị nghiêm trị để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

