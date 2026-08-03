Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Phúc SN 1994 và 16 người liên quan đến số tiền hơn 1,7 tỷ đồng

Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh phúc và 15 đối tượng.

Ngày 02/8/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh, làm rõ 01 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với phương thức hoạt động tinh vi.

Trước đó, khoảng 01 giờ ngày 15/7/2026, Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự và Tổ công tác số 3 phối hợp Công an phường Chợ Lớn kiểm tra tại khu vực trước 201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, phát hiện Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 1994, ở Thành phố Hồ Chí Minh) có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi phơi cá cược bóng đá kết hợp sử dụng tài khoản cá cược trực tuyến.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 29 tờ phơi được ghi trên mặt sau các phiếu giữ xe cùng nhiều điện thoại di động, dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Kết quả điều tra xác định, khoảng giữa tháng 6/2026, Nguyễn Minh Phúc được Phạm Tấn Tài (sinh năm 1981, ở tỉnh An Giang) cung cấp tài khoản cá cược trực tuyến trên hệ thống Sbobet với hạn mức điểm để trực tiếp tham gia cá cược bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026. 02 đối tượng thống nhất quy đổi điểm trên hệ thống thành tiền để thanh toán định kỳ hằng tuần.

Nguyễn Minh Phúc. Ảnh: CA TP.HCM

Phạm Tấn Tài. Ảnh: CA TP.HCM

Sau khi có tài khoản, Nguyễn Minh Phúc không chỉ trực tiếp tham gia cá cược mà còn nảy sinh ý định tổ chức cho nhiều người khác cùng tham gia đánh bạc nhằm hưởng lợi. Phúc sử dụng các phiếu giữ xe để ghi thông tin cá cược, bao gồm tên người chơi, đội bóng lựa chọn, loại kèo, tỷ lệ cược và số tiền đặt cược. Người chơi có thể trực tiếp gặp Phúc hoặc liên hệ qua điện thoại, Zalo để đặt cược. Sau khi nhận thông tin, Phúc truy cập vào tài khoản cá cược trực tuyến để nhập các lệnh đặt cược tương ứng, đồng thời chủ động điều chỉnh tỷ lệ kèo thấp hơn tỷ lệ trên hệ thống nhằm hưởng chênh lệch.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập 26 đối tượng có liên quan, gồm các đối tượng tổ chức đánh bạc và nhiều người tham gia cá cược. Qua đối chiếu lời khai, dữ liệu điện tử cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định có 15 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự; một số đối tượng khác tham gia cá cược với số tiền dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA TP.HCM

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 03/7 - 15/7/2026, Nguyễn Minh Phúc đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược nhiều trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 với tổng số tiền giao dịch dùng để tổ chức đánh bạc lên đến 1.711.385.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh phúc và 15 đối tượng khác để điều tra về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung cấp tài khoản cá cược, xử lý nghiêm toàn bộ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.