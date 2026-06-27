Lệnh bắt tạm giam công nhân hàn Vũ Ngọc Ánh

Trong quá trình hàn, mặc dù biết khu vực phía dưới còn vật liệu dễ cháy nhưng Vũ Ngọc Ánh đã không sử dụng tấm chắn để ngăn vảy hàn bắn ra xung quanh.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ngày 27/6/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Ngọc Ánh (sinh năm 1991, trú tại thôn Đào Kiều 1, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trong quá trình thi công, hàn hệ thống PCCC tại Xưởng tôn panel của Công ty Thiên Trường, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, Vũ Ngọc Ánh trực tiếp thực hiện việc hàn hồ quang điện đường ống cứu hỏa trên cao tại xưởng tôn panel.

Cơ quan CSĐT công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Ánh - Ảnh: Công an Ninh Bình

Trong quá trình hàn, mặc dù biết khu vực phía dưới còn vật liệu dễ cháy nhưng Vũ Ngọc Ánh đã không sử dụng tấm chắn để ngăn các tia kim loại nóng chảy (vảy hàn) bắn ra xung quanh theo quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy dẫn đến các vảy hàn có nhiệt độ cao bắn xuống các tấm xốp dưới nền xưởng gây cháy và cháy lan, làm thiệt hại tài sản trị giá 368.900.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.