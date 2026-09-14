Lén về quê mua mảnh đất 3,5 tỷ thì bị chồng bắt gặp tại phòng công chứng, phản ứng của anh khiến tôi hoang mang

Tối hôm ấy, tôi biết mình không thể giấu nữa.

Thời còn độc thân, tôi có thói quen kiếm được bao nhiêu cũng cố gắng tiết kiệm. Tôi không mua sắm quá nhiều, cũng chẳng có thú vui gì tốn kém. Sau nhiều năm đi làm, tôi tích cóp được hơn 3 tỷ đồng. Số tiền ấy tôi chưa từng kể với ai, kể cả chồng.

Tôi không phải không tin chồng, chỉ là trước khi lấy nhau tôi đã quen với việc tự lo cho mình. Tôi nghĩ có một khoản tiền riêng cũng chẳng có gì sai, nhất là khi mình tự kiếm được bằng công sức của mình.

Sau khi kết hôn, tôi vẫn giữ kín khoản tiền đó. Bây giờ tôi đang mang bầu nên càng nghĩ nhiều hơn về tương lai. Tháng trước, mẹ gọi điện bảo người hàng xóm gần nhà đang muốn bán một mảnh đất, vị trí đẹp, đường sá thuận tiện mà giá chỉ khoảng 3,5 tỷ đồng. Mẹ còn bảo nếu có tiền thì nên cân nhắc vì khu đó sau này có thể phát triển mạnh.

Tôi nghe xong thì thấy rất tiếc nếu bỏ qua. Tôi biết khu đất ấy từ nhỏ, cũng hiểu giá đất ở quê đang thay đổi từng ngày. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định lấy số tiền mình tích cóp để mua.

Điều tôi tính toán kỹ nhất là chuyện đứng tên. Tôi không muốn chồng biết nên định nhờ mẹ đứng tên giúp. Nhưng vì số tiền quá lớn, tôi cũng sợ sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì tài sản lại thành vấn đề giữa anh em trong nhà. Vì vậy, tôi cùng mẹ đến văn phòng công chứng để làm giấy tờ xác nhận số tiền mua đất là do tôi đưa, mẹ chỉ đứng ra mua giúp.

Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kín kẽ. Không ngờ đúng hôm đó, chồng tôi lại tình cờ đến khu vực ấy. Anh quen một công chứng viên nên tiện ghé qua chào hỏi và rủ đi cà phê. Và rồi anh nhìn thấy tôi và mẹ đang ngồi chờ làm thủ tục.

Tối hôm ấy, tôi biết mình không thể giấu nữa.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một trận cãi vã. Tôi nghĩ chồng sẽ giận vì vợ giấu một chuyện lớn như thế. Nhưng trái với tưởng tượng, anh gần như không nổi nóng.

Anh chỉ nói rằng nếu đó là tiền tôi tự kiếm được trước khi kết hôn thì tôi cứ tự đứng tên. Anh không có ý định tranh giành cùng đứng tên.

Chính thái độ ấy lại khiến tôi thấy bối rối.

Có lẽ anh thật sự tôn trọng tài sản riêng của tôi. Cũng có thể anh đang chờ tôi chủ động nói rõ mọi chuyện. Hoặc chờ tôi mua xong rồi anh sẽ lật ngược thành tài sản chung, được mua trong thời kỳ hôn nhân...

Chồng thì khuyên tôi tự đứng tên để không lo sau này bố mẹ, anh em trong nhà tranh chấp. Mẹ thì lại bảo tôi để bà đứng tên để lỡ có ly hôn thì cũng là tài sản riêng của tôi. Tôi thật chẳng biết nên làm thế nào cho đúng nữa.