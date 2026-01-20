HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Lén quay clip nhạy cảm của người tình rồi tống tiền

Tin - ảnh - clip: Phúc Nguyên - Vân Du |

Người đàn ông 52 tuổi ở tỉnh Cà Mau đã lén quay clip nhạy cảm của người tình rồi đe dọa phát tán để cưỡng đoạt tiền.

Ngày 20-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 7 - tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Đạt (52 tuổi; ngụ xã Vĩnh Mỹ) 1 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản" bằng clip nhạy cảm.

Lê Tấn Đạt bị phạt 1 năm tù vì cưỡng đoạt tài sản bằng clip nhạy cảm - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Tấn Đạt tại tòa

Theo cáo trạng, Đạt quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với bà L.T.N.M. (49 tuổi). Ngày 7-6-2025, Đạt và bà M. hẹn gặp nhau và thuê phòng nghỉ trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ để quan hệ tình dục. Trong lúc bà M. không mặc quần áo, Đạt đã lén dùng điện thoại di động quay lại.

Sau đó, Đạt gửi đoạn clip cho bà M. xem qua Zalo và yêu cầu đưa 15 triệu đồng để đổi lấy việc xóa bỏ. Đạt đe dọa nếu không nhận được tiền thì sẽ phát tán đoạn clip cho người thân của bà M. xem. Lo sợ hình ảnh riêng tư bị phát tán, bà M. đồng ý đưa tiền.

Đến ngày 18-8-2025, Đạt tiếp tục nhắn tin cho bà M. yêu cầu gặp mặt. Trong quá trình trao đổi, bà M. năn nỉ xin giảm số tiền xuống còn 10 triệu đồng và được Đạt chấp thuận.

Hai hôm sau, Đạt hẹn gặp bà M. tại một quán cà phê để nhận tiền. Do không đủ tiền, bà M. chỉ đưa cho Đạt 9 triệu đồng.

Khi Đạt vừa nhận tiền, lực lượng công an đã bắt quả tang, thu giữ điện thoại di động cùng các tang vật liên quan từ Đạt.

cưỡng đoạt tài sản

