Lên mạng bóc phốt khách 'bùng' đơn 600k, shipper bị tố ngược vì kêu gọi giải cứu vịt quay từ 11h đêm hôm trước?

Kêu cứu dân mạng vì bị bùng đơn hàng nhưng càng kể lể càng thấy không ổn?

Cách đây ít phút, trên một diễn đàn mạng xã hội, một cô gái có tên là T.L đã tự nhận mình làm shipper và chia sẻ sự việc bị khách bùng hàng. Đồng thời, cô kêu gọi mọi người giúp đỡ mình mua lại đơn hàng đó và "dạy bảo" vị khách đặt hàng kia 1 bài học.

Nguyên văn bài chia sẻ của cô gái shipper.

Nguyên văn chia sẻ của cô gái: "CỨU ĐƠN GRAB FOOD BỊ BOOM!!!

Chào cả nhà! Cả nhà rủ lòng thương cứu em.

Do mới chạy grab nên còn khá non nên nay mình đã bị dính ngay 1 đơn bị boom. Đơn này mình ship đúng từ Tây Hồ ra Tây Mỗ, Hà Đông (12km). Mình đã gọi điện xác nhận đơn đầy đủ rồi mới qua nhà hàng lấy đơn. Sau khi lấy đơn ra đến điểm ship, mình có gọi điện thì bạn khách này vẫn nghe và nói đợi bạn ấy chạy ra. Nhưng mình đứng đợi mãi bạn ấy không ra, gọi bao nhiêu cuộc, bạn ấy cũng không thèm nghe máy. Đi ship xa như thế với đơn cũng khá to mà bạn ấy nỡ hành động như thế! Thực sự đi chạy grab nó vất vả lắm các bác ạ, 1 đơn bùng như thế là mất 3 ngày đi làm của em rồi.

Cả nhà ai hôm nay có ý định ăn lẩu liên hoan với bạn bè hay ăn cùng gia đình thì cứu mình với ạ.

Đây là số điện thoại của vị khách kia: *******936. Mọi người cho mình xin mỗi người 1 tin nhắn chửi bạn đó hộ mình, với nháy máy vài cuộc cho nó với ạ. Mình nghe nói nhờ cộng đồng mạng nhắn tin đòi tiền được đúng không ạ?".

Kèm theo bài đăng là hình ảnh hóa đơn món hàng. Có thể thấy vị khách đã đặt đơn hàng là: 1 nồi lẩu vịt, 1 con vịt rang cháy tỏi và hoa quả ăn kèm. Tổng hóa đơn phải thanh toán là hơn 620.000 đồng.

Theo như shipper này chia sẻ, hóa đơn bị bùng là hơn 620.000 đồng

Bài đăng của cô gái này nhanh chóng nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người thông cảm và cảm thấy bức xúc thay cho shipper. Bởi giao hàng là 1 công việc vất vả, phải đội nắng mưa, đi làm đêm nguy hiểm,... số tiền kiếm được cũng không quá nhiều. Bị khách bùng 1 đơn hàng hơn 600.000 đồng, coi như đã mất mấy ngày làm việc của bạn shipper.

Tuy nhiên, một số dân mạng tinh ý lại nhận ra nhiều điểm bất thường từ bài đăng của nữ shipper này. Điều đầu tiên đó là, bài đăng bóc phốt khách bùng hàng, người shipper này lại không đăng tải trong nhóm có liên quan đến shipper, mà lại đăng trong diễn đàn Cho thuê phòng trọ, nhà trọ, chung cư. Hơn nữa là, hiện tại các bên giao đồ ăn nhanh đã có chính sách hỗ trợ khi shipper bị bom hàng. Bạn T.L đó rơi vào trường hợp như vậy, sao không liên hệ với tổng đài của hãng, mà phải lên mạng cầu cứu?

Bài đăng của cô gái trong nhóm cho thuê phòng ở Hà Nội

Vịt quay từ 11h đêm hôm trước, đầu giờ chiều hôm sau vẫn miệt mài nhờ dân mạng giải cứu!

Khi có một dân mạng nghi ngờ rằng, thực chất bài đăng này không phải là để cầu cứu mọi người giúp đỡ mua đơn hàng bị bom, mà mục đích chính là để "khủng bố" số điện thoại cô gái cung cấp, thì T.L có đưa ra bằng chứng đã gọi vị khách kia đến "cháy máy" mà không nhận được hồi đáp.

Cô gái đưa ra bằng chứng gọi khách cả chục cuộc nhưng vô vọng

Tuy nhiên lại 1 điểm vô lý nữa trong bài đăng bị khui ra. Đó là sự việc này diễn ra vào lúc 23 giờ ngày hôm qua. Khi cô gái đăng bài bóc phốt là 15 giờ chiều ngày hôm sau, nghĩa là đồ ăn kia đã để hơn 1 ngày không được giải quyết.

Có nhiều tài khoản còn phát hiện ra rằng, trong nhóm kia, cô gái thường xuyên đăng bài cho thuê phòng trọ, nhà trọ, chung cư. 1 nghi ngờ được dấy lên đó là cô gái tự "khuấy động mặt hồ đang yên ả" để kiếm fame cho mình.

Sau khi phân tích những điểm vô lý từ bài đăng của T.L, mọi người rút ra 2 kết luận: 1 là cô gái cố tình giả mạo bài bóc phốt để nhờ tay dân mạng "khủng bố" số điện thoại kia. 2 là T.L lợi dụng sự thương hại của mọi người để bán đồ ăn đã để lâu thì thất đức chả kém vị khách bom hàng.

Trước những thắc mắc của nhiều người, cô gái đã xóa bài đăng của mình.