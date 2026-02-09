Lén gửi tiền về quê cho bố mẹ tiêu Tết, tôi bị em trai vô tình "bóc mẽ" và rồi là hàng chục cuộc gọi từ bố mẹ chồng

Tôi không định để chồng biết chuyện gửi tiền về cho bố mẹ đẻ, không phải vì tôi làm điều gì sai trái, mà vì tôi biết nếu nói ra, kiểu gì cũng có chuyện. Nên tôi chọn cách im lặng, lén gửi về cho bố mẹ 20 triệu, coi như chút tiền tiêu Tết, để các cụ đỡ phải tính toán từng đồng.

Tiền đó là tiền thưởng cuối năm của tôi. Tôi tự nhủ, mình làm ra thì mình có quyền san sẻ cho bố mẹ. Ở quê, bố mẹ già rồi, mấy năm nay sức khỏe yếu, Tết đến lại lo đủ thứ: gạo nếp, thịt thà, mâm cúng... Tôi gửi tiền, lòng nhẹ đi một chút, còn nghĩ thôi thì coi như mình bớt mua sắm cho bản thân, cũng chẳng sao.

Mọi chuyện êm xuôi cho đến chiều hôm qua, em trai tôi gọi điện. Nó hỏi vay tôi ít tiền, bảo đang kẹt, cuối năm chi tiêu nhiều quá. Nó nói vô tư, không vòng vo, chắc cũng nghĩ tôi còn tiền. Chồng tôi lúc đó ngồi ngay cạnh, nghe loáng thoáng. Anh quay sang hỏi em vay tiền gì, tiền đâu mà cho vay. Tôi ấp úng, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì em trai ở đầu dây bên kia buột miệng nói, chị vừa gửi cho bố mẹ 20 triệu mà.

Không khí trong nhà như bị ai đó dội một gáo nước lạnh. Tôi cúp máy mà tay run vì biết thế nào cũng bị chồng tra hỏi. Quả nhiên chồng tôi im lặng một lúc, rồi bắt đầu trách. Anh hỏi sao tôi không bàn với anh, tiền lớn như vậy mà tự ý gửi. Anh nói nhà còn bao nhiêu khoản phải lo rồi tôi có nghĩ gửi cho bố mẹ chồng không? Tôi nghe mà không biết phản ứng thế nào, vì trong đầu tôi lúc gửi tiền chỉ nghĩ đến bố mẹ, không nghĩ xa hơn.

Tôi bảo đó là tiền tôi làm ra, tôi gửi cho bố mẹ ruột có gì sai, tôi đâu có gửi cho người ngoài. Anh bảo không phải chuyện đúng hay sai, mà là chuyện tôn trọng nhau, chuyện gia đình. Lời qua tiếng lại, giọng mỗi lúc một cao.

Ảnh minh họa

Bố mẹ chồng biết chuyện, gọi tôi sang nói chuyện. Mẹ chồng trách tôi lấy chồng rồi mà vẫn còn nghĩ làm giàu cho nhà ngoại!!!

Tôi nghe mà tức lộn ruột nhưng vẫn im lặng, không dám cãi lại.

Bố chồng thì bảo thương bố mẹ ruột là điều tốt, nhưng đã là vợ chồng thì tiền bạc nên quy về một mối, làm gì cũng phải hỏi ý nhau, gửi cho ai thì cũng phải công bằng. Tôi biết ý của bố chồng là đã gửi cho bố mẹ ruột 20 triệu thì cũng phải gửi cho bố mẹ chồng từng đó, không được nhất bên trọng, nhất bên khinh.

Em trai tôi sau đó lại gọi, xin lỗi vì lỡ miệng. Nó bảo nếu biết thế thì đã không nói ra. Tôi chẳng biết trách nó hay trách mình. Nếu tôi không lén gửi, nếu tôi nói trước với chồng, có lẽ mọi chuyện đã không rối như vậy. Nhưng nếu nói trước, liệu anh có đồng ý không, hay lại là một cuộc tranh cãi khác?

Từ lúc chuyện vỡ ra, nhà tôi loạn cào cào. Chồng thì mặt nặng mày nhẹ, bố mẹ chồng thì gọi điện nhắc nhở suốt ngày, ý là ông bà cũng đang không có tiền tiêu Tết...

Tôi có nên rút bớt tiền tiết kiệm riêng của mình, gửi cho bố mẹ chồng 20 triệu cho công bằng để ông bà thôi gọi điện nói ra nói vào, chồng cũng bớt cằn nhằn khó chịu không? Mà như vậy liệu có lộ ra rằng tôi có quỹ đen không nhỉ?