"Lên đồ" cùng những sản phẩm thân thiện với môi trường đạt giải Taiwan Excellence

Với khoảng 2% GDP toàn cầu được chi tiêu hàng năm cho quần áo, và sự đa dạng của các phong cách được khách hàng theo đuổi từ hàng xa xỉ, đồ thể thao, trang phục văn phòng đến trang phục thường ngày, v.v., không thể phủ nhận rằng ngành công nghiệp Thời trang là một thị trường tiềm năng và có lợi nhuận cao cho các bên liên quan.

Khi "lối sống xanh" đang được tích cực áp dụng trên toàn thế giới, người tiêu dùng bắt đầu xem xét không chỉ vẻ đẹp, chất lượng và giá cả của sản phẩm mà còn cả tác động của chúng đối với môi trường. Với mục tiêu phát triển toàn diện trong mọi ngành công nghiệp, các doanh nghiệp thời trang Đài Loan đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện yếu tố thân thiện với môi trường của sản phẩm. Những khoản đầu tư cho đổi mới sáng tạo của họ đã tạo ra kết quả hứa hẹn, mang đến những sản phẩm thân thiện hơn với môi trường và người sử dụng.

Bộ sưu tập áo All Love Eco-Circular đến từ Atunas

Atunas lần đầu tiên ra mắt dòng sản phẩm có vòng đời khép kín, 100% có thể tái chế và tái sử dụng, được trao giải thưởng MIT Smile 2023 và Taiwan Excellence 2024.

Atunas đã hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp, sử dụng sự kết hợp giữa 80% chai nhựa PET tái chế và 20% sợi polyester tái chế từ quần áo cũ và vải vụn để tạo nên các tính năng độc đáo cho sản phẩm. Toàn bộ sản phẩm, bao gồm vải, nhãn mác, khóa kéo, cúc áo, chỉ may và mực in, được tích hợp liền mạch thành một vật liệu duy nhất. Điều này giúp loại bỏ khâu phân loại và phân chia nguyên liệu thủ công, cho phép tái chế trực tiếp.

Ngoài ra, Atunas cũng mang đến các dịch vụ đi kèm hướng đến bền vững, như bao bì thân thiện với môi trường, có thể phân hủy sinh học 100% hay các thùng chứa quần áo cũ để góp phần cho sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn xanh.

Sản phẩm áo thân thiện với môi trường của Atunas

Sản phẩm của Atunas đã được chứng nhận bởi TUV Rheinland về dấu chân carbon, sử dụng sợi vải có khả năng giảm carbon tối đa 72% so với áo thun sợi polyester thông thường. Mỗi sản phẩm tái chế tương đương với khả năng hấp thụ CO2 của 7,6 cây trong một ngày.

Giày sử dụng để chơi cầu lông đến từ VICTOR

Đến từ thương hiệu VICTOR - một trong những công ty sản xuất đồ thể thao cầu lông lớn nhất toàn cầu, mẫu giày cầu lông S99Elite có trọng lượng đột phá chưa đến 260g (kích thước 265mm) đã trở thành đôi giày cầu lông nhẹ nhất trong lịch sử thương hiệu. Độ siêu nhẹ của S99Elite đến từ hai yếu tố chính, bao gồm chất liệu mặt trên của giày và phần đế.

Giày S99Elite được ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất giày thể thao, mang đến những cải tiến nổi bật.

Đặc điểm nổi bật của phần trên JACQUARD EM (công nghệ dệt vải tiên tiến được sử dụng trong các sản phẩm giày thể thao, đặc biệt là giày cầu lông) là lớp lưới ngoài cùng thoáng khí mono độc đáo, lớp đáy lưới bền và có khả năng co giãn, cùng một lớp trung gian được làm bằng cấu trúc drop-stitch để kết hợp chặt chẽ phần trên và phần đáy. Bên cạnh đó, mật độ JACQUARD EM có thể được điều chỉnh theo chức năng. Do đó, phần trên của giày mạnh mẽ, thoáng khí và nhẹ hơn so với lớp lưới sandwich thường dùng.

Quá trình sản xuất đế giữa Supercritical Foaming (SCF) sử dụng vật liệu EVA hiệu suất cao, được nạp khí nitơ, và sử dụng nguyên lý chênh lệch áp suất để đạt được sự mở rộng nhanh chóng của quá trình foaming vật lý. Không chỉ nhẹ, kích thước lỗ khí tạo ra trong quá trình foaming rất nhỏ và phân bố đều, đồng thời mang đến độ bền tốt cho giày. Ngoài ra, công nghệ SCP còn thân thiện với môi trường khi sử dụng khí CO₂ hoặc nitơ, là các chất không gây hại và có thể dễ dàng tái sử dụng trong các quy trình sản xuất. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào các chất làm nở truyền thống có thể gây hại cho môi trường.

Với những đổi mới về công nghệ hướng đến những giá trị lâu dài hơn cho người dùng, giày S99Elite đã đạt giải thưởng Taiwan Excellence 2024.