Lên đài Hàn Quốc, món ăn Việt Nam khiến sao Hàn hết cả nước chấm

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã không còn xa lạ với bạn bè quốc tế, nhưng mỗi lần xuất hiện trên truyền hình nước ngoài, những món ăn quen thuộc lại có cách khiến người ta nhìn lại bằng một sự tò mò rất mới. Và lần này, trong một tập của chương trình du lịch nổi tiếng Battle Trip của đài KBS (Hàn Quốc), một món ăn tưởng chừng giản dị đã khiến hai nghệ sĩ Hàn Quốc phải "ngỡ ngàng rồi mê mẩn" ngay từ lần đầu thưởng thức.

Trong hành trình khám phá Đà Nẵng, hai nghệ sĩ đã quyết định rời khỏi những địa điểm du lịch quen thuộc để tìm đến một quán ăn địa phương - nơi họ hy vọng có thể trải nghiệm ẩm thực Việt Nam theo cách chân thực nhất. Không chọn những món đã quá nổi tiếng như phở hay bún chả, cả hai lại đặc biệt bị thu hút bởi một cái tên nghe khá lạ tai: bánh cuốn.

Khi đĩa bánh cuốn cùng những loại rau, nước chấm ăn kèm được mang ra, sự tò mò hiện rõ trên gương mặt của hai vị khách. Những lớp bánh mỏng, mềm mịn, được rắc hành khô bên trên, ăn kèm với chả, rau sống và một bát nước chấm sóng sánh - tất cả tạo nên một tổng thể vừa giản dị vừa tinh tế.

Trước khi thưởng thức, họ còn được nhân viên trong quán tận tình hướng dẫn cách ăn sao cho "đúng chuẩn": lấy bánh cuốn, chấm nhẹ vào nước mắm rồi thưởng thức trọn vẹn trong một lần.

Và rồi, ngay từ miếng đầu tiên, cả hai gần như "đứng hình" trong vài giây. Không phải vì lạ lẫm, mà vì hương vị quá đỗi hài hòa. Một người không giấu được sự ngạc nhiên, liên tục gật gù và thốt lên rằng món ăn này "nhẹ nhưng rất đậm đà". Người còn lại thì gần như không nói gì thêm, chỉ… ăn liên tục.

Từ sự dè dặt ban đầu, họ nhanh chóng chuyển sang trạng thái "cuốn không kịp nghỉ". Hết miếng này đến miếng khác, đĩa bánh cuốn dần vơi đi trong sự thích thú. Điều khiến khán giả bật cười chính là khoảnh khắc họ nhận ra mình không chỉ ăn hết sạch phần bánh, mà còn… hết luôn cả bát nước chấm - thứ vốn được xem là "linh hồn" của món ăn.

Không còn là một trải nghiệm thử cho biết, bánh cuốn lúc này đã thực sự chinh phục hai vị khách khó tính. Họ thậm chí còn gọi thêm, tiếp tục thưởng thức với vẻ mặt đầy hào hứng, như thể vừa khám phá ra một "bí mật ẩm thực" mới của Việt Nam.

Thực tế, bánh cuốn là một trong những món ăn truyền thống lâu đời của Việt Nam, phổ biến từ Bắc vào Nam với nhiều biến tấu khác nhau. Điểm đặc trưng nằm ở lớp bánh được tráng mỏng từ bột gạo, mềm mịn và gần như tan trong miệng. Phần nhân thường là thịt băm xào cùng mộc nhĩ, tạo nên độ giòn nhẹ và vị ngọt tự nhiên. Bên cạnh đó còn có kiểu bánh cuốn không nhân, chỉ tráng và rắc thêm chút hành khô lên trên.

Nhưng điều làm nên sức hút thật sự của bánh cuốn lại nằm ở sự kết hợp tổng thể: từ lớp bánh mềm, nhân đậm đà, cho đến nước mắm pha vừa miệng - tất cả hòa quyện để tạo nên một món ăn tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại rất "gây nghiện".

Có lẽ cũng chính vì sự tinh tế đó mà bánh cuốn, dù không ồn ào hay cầu kỳ, vẫn đủ sức khiến những thực khách quốc tế phải bất ngờ. Và lần xuất hiện trên sóng truyền hình Hàn Quốc này là một minh chứng rõ ràng: đôi khi, những món ăn giản dị nhất lại chính là thứ khiến người ta nhớ lâu nhất.