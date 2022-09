Lee Nguyễn, hành trình đầy tự hào của dòng máu Việt

"Ừm, tôi đã chơi cho Đại học Indiana, sau đó đến Hà Lan khoác áo PSV. Rồi tôi sang Randers ở Đan Mạch, sau đó về Việt Nam ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai, tiếp đến là Bình Dương", Lee Nguyễn , năm đó vừa gia nhập New England Revolution, nói trong cuộc phỏng vấn của trang báo điện tử WBUR (Mỹ).

Anh đã không đề cập đến chuyện tập luyện ở Arsenal và 3 lần ra sân cho Vancouver Whitecaps. Có thể Lee Nguyễn không muốn khoe khoang, cũng có thể anh quên. Ghé qua 8 câu lạc bộ (CLB) ở 3 châu lục khác nhau trong vòng vài năm với một cầu thủ khi ấy mới 25 tuổi là quá nhiều.

Tuy nhiên, anh lại nhớ rất rõ khoảng thời gian thi đấu ở Việt Nam. Đó là hành trình anh mô tả "không nhận thức hết ý nghĩa cho đến khi đặt chân xuống Việt Nam và cảm thấy giống như trở về nhà".

Lee Nguyễn luôn phong độ và nhanh nhẹn trên sân cỏ

Vì vậy, không ngạc nhiên khi những năm tiếp theo Lee Nguyễn còn di chuyển thêm 5 lần nữa, bao gồm 2 lần trở lại Việt Nam để khoác áo CLB TP.HCM. Như anh nói, cuộc phiêu lưu chưa kết thúc và anh còn nhiều việc phải làm trên mảnh đất quê hương.

Sợi dây liên kết giữa Lee Nguyễn và Việt Nam luôn bền chặt bất chấp việc gia đình chuyển đến Mỹ từ lâu và anh sinh ra ở Texas. Nó thể hiện ngay ở cái tên Thế Anh, vốn được cha anh, một người thích bóng đá và muốn truyền tình yêu cũng như mọi hiểu biết về môn thể thao này cho con trai, đặt theo tên của danh thủ lớn nhất Việt Nam thời đó (Ba Đẻn Nguyễn Thế Anh).

Anh cũng lớn lên theo cách mọi đứa trẻ Việt Nam được giáo dục, như việc khoanh tay nói chào bác/chú/cô, đồng thời ăn những món ăn Việt mẹ nấu. Vấn đề lớn nhất với Lee Nguyễn mỗi khi xa nhà chính là không thể ăn gì khác. Anh đã thử đồ ăn Trung Quốc nhưng ngay lập tức nhận ra nó không dành cho mình.

Trên thực tế, khoác áo HAGL tại V-League 2009 không phải lần đầu Lee Nguyễn chơi bóng ở Việt Nam. Anh từng cho mọi người thấy tài nghệ của mình khi 9 tuổi, trong lần theo chân bố về nước an táng bà nội tại quê nhà Bến Tre. Vào những năm đó, Lee Nguyễn đã luôn ý thức rằng, anh ra sân với tư cách người Việt, không phải Mỹ.

Ngôi sao Việt kiều luôn nhận được ủng hộ ở mọi nơi anh đi qua. Ảnh: FBCN

Đạt Nguyễn, huyền thoại bóng bầu dục của Dallas Cowboys là một trong những người truyền cảm hứng để Lee Nguyễn theo đuổi con đường thể thao, phá vỡ định kiến người Việt không thể cạnh tranh với các cầu thủ Âu-Mỹ cao lớn.

Với tầm vóc nhỏ bé (cao 1m73), mọi CLB đều không muốn có anh. Bố anh, ông Nguyễn Phẩm, đã phải xin HLV, rằng chỉ cần cho anh tập luyện cùng, không đòi hỏi phải được thi đấu. Cuối cùng Lee Nguyễn thuyết phục ông ta bằng sự chăm chỉ, luôn là người đầu tiên tới sân và cũng là người cuối cùng rời đi.

Quyết tâm phải là người giỏi nhất cũng tương tự như khi anh học văn hóa. Lee Nguyễn không bao giờ về nhà với điểm B, luôn luôn là điểm A để vào ĐH Indiana bằng học bổng toàn phần. Điều này dẫn đến lựa chọn khó khăn khi tài năng bóng đá của anh vượt quá kỳ vọng và đứng trước cơ hội dấn thân vào con đường chuyên nghiệp. Mặc dù muốn con có bằng Đại học, song cuối cùng, tình yêu bóng đá của ông Nguyễn Phẩm đã thắng thế.

Trong cuộc sống, chăm chỉ thôi chưa đủ. Để bù đắp bất lợi thể hình, anh được bố dạy phải tư duy nhanh và có tầm nhìn.

"Người khác có thể cao lớn, khỏe mạnh và có tốc độ hơn, nhưng nếu suy nghĩ nhanh hơn họ, con sẽ luôn đi trước một bước với trái bóng", Lee Nguyễn trích lại lời bố dặn. Suốt cả sự nghiệp, anh luôn đi theo tôn chỉ ấy, xây dựng kế hoạch trước khi nhận bóng, đưa mình vào tư thế thuận lợi để ra các quyết định chính xác ngay sau cú chạm đầu tiên.

Tờ The Athletic từng có một bài viết về Lee Nguyễn với tiêu đề "Đừng bao giờ nghi ngờ Lee Nguyễn, bởi anh ấy luôn là người chiến thắng". Anh ghi rất nhiều bàn thắng, cùng với đó là vô số pha kiến tạo để ghi dấu ấn ở mọi CLB từng kinh qua.

Nhưng chưa hết. Với đẳng cấp, tầm ảnh hưởng cùng thái độ chuyên nghiệp, Lee Nguyễn là một thủ lĩnh thực sự, nâng tầm đội bóng cả ở khía cạnh tâm lý cũng như chuyên môn.

Cho đến nay, câu hỏi "tại sao Lee Nguyễn chỉ 9 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Mỹ?" vẫn chưa ai trả lời. MLS Soccer từng ca ngợi anh là "một trong những tiền vệ tấn công hay nhất lịch sử MLS". Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và CLB New England cũng làm một bộ phim tài liệu về anh.

Los Angeles FC còn sản xuất áo đấu riêng với tên anh kèm dòng chữ bằng tiếng Việt "Câu lạc bộ bóng đá Los Angeles". "Một khoảnh khắc thực sự đặc biệt cho cá nhân tôi và cả dân tộc tôi", anh nói khi trở thành cầu thủ người Việt đầu tiên ở MLS nhận được vinh dự ấy.

Việc Lee Nguyễn gia nhập Los Angeles FC vào năm 2018, chỉ 4 năm sau khi CLB này thành lập, là một câu chuyện dài. Thời điểm đó, anh quyết định rời khỏi New England, đề đạt nguyện vọng lên Ban lãnh đạo và không tham gia tập huấn trước mùa giải. New England không cho phép anh ra đi, trừng phạt bằng cách cô lập anh trong đội. Trong những phút cuối của kỳ chuyển nhượng chính, Lee Nguyễn ngồi trên sofa, nhìn đồng hồ và chờ đợi. Rốt cuộc thỏa thuận giữa New England và Los Angeles FC cũng được thông qua.

Tới Los Angeles FC, ngoài việc trở thành một phần của một dự án mới mẻ, Lee Nguyễn thực sự phấn khích trước cơ hội được chơi bóng trước một cộng đồng người Việt đông đảo ở California. "Tôi cố gắng trở về với cội nguồn của mình, sau đó trở thành hình mẫu cho giới trẻ gốc Việt, tạo ra những tác động tích cực trong cộng đồng người Việt", anh nói với CultureMagazin.

Trong thời gian này, Lee Nguyễn đã mở rất nhiều khóa đào tạo ngắn ngày cho các cầu thủ nhí gốc Việt. Điều làm anh ấm lòng nhất, như ngôi sao Việt kiều chia sẻ trên Huffpost, là việc các phụ huynh kể rằng con cái họ đã hạnh phúc thế nào và tự tin có thể phát triển tài năng thể thao theo tấm gương Lee Nguyễn.

Bây giờ, ở tuổi 35, Lee Nguyễn tiếp tục thổi bùng cảm hứng ở chính Việt Nam. Anh đã có trải nghiệm tuyệt vời trước đây và trở lại để chơi bóng với niềm tự hào của một người Việt.

"Tất cả người dân Việt Nam đều hãnh diện về tôi", anh nói, "họ thậm chí tìm hiểu về tôi từ lúc còn chơi cho đội Đại học Indiana, tiếp tục dõi theo khi tôi ở PSV, sau đó cả CĐV đối thủ cũng cổ vũ tôi. Tôi có cảm giác cả đất nước đều ủng hộ và mong muốn tôi thành công".

Vậy nên Lee Nguyễn chưa thể khép lại hành trình với bóng đá . Và không gì tuyệt vời hơn khi chắt lọc những giọt tinh túy cuối cùng để khiến người hâm mộ quê hương hạnh phúc một lần nữa.