Lee Min Ho ê chề

Sao hạng A vẫn không cứu nổi “ When the Stars Gossip ”

Ra mắt ngày 4/1, bộ phim truyền hình mới When the Stars Gossip kể về câu chuyện của Eve Kim (do Gong Hyo Jin thủ vai), chỉ huy phi hành đoàn trên con tàu vũ trụ bay vào không gian và Gong Ryong ( Lee Min Ho ), bác sĩ phụ khoa, hành khách bất đắc dĩ phải tham gia vào chuyến bay, thực hiện nhiệm vụ liên quan đến những thí nghiệm không thể thực hiện trên Trái Đất.

When the Stars Gossip là dự án được mong đợi, không chỉ nhờ vào số tiền đầu tư lớn mà còn nhờ sự tham gia của ngôi sao Hallyu Lee Min Ho và “ nữ hoàng rating ” Gong Hyo Jin.

Lee Min Ho kết hợp cùng "nữ hoàng rating" Gong Hyo Jin trong tác phẩm When the Stars Gossip nhưng kết quả đáng thất vọng.

Tuy nhiên, ngay sau những tập đầu phát sóng, nhiều khán giả cho rằng ngân sách sản xuất 50 tỷ won đã bị phung phí. Một số ý kiến nhận định cốt truyện rời rạc, giống như bối cảnh không động lực, trôi dạt một cách vô định. Phim được đầu tư kỹ lưỡng về sản phẩm sản xuất, song tình tiết về mối quan hệ tình cảm và cảnh giường chiếu xuất hiện đầu phim chỉ khiến người xem ngao ngán.

Trong tập 1 phim nhồi nhét nhiều cảnh nóng của nam chính và nhân vật Choi Go Eun (Han Ji Eun thủ vai), tiểu thư tập đoàn lớn. Cảnh giường chiếu tiết lộ mối quan hệ yêu đương giữa Eve Kim và Park Dong Ah (Kim Joo Hun) cũng được đặt ở cuối phim. Lời thoại bị cho là khinh thường phụ nữ gây mất điểm.

Tiếp đến ở tập 2, thay vì giải thích nhân vật hay tập trung xây dựng cốt truyện, phim tràn ngập những câu chuyện về giao phối, tinh trùng và trứng. Đáng chú ý có phân đoạn quay cận cảnh trong 20 phút về việc giao phối trong trạm không gian của hai con ruồi giấm. "Con đực đuổi theo con cái mãi. Đây là dấu hiệu cho thấy nó sắp giao phối. Thời gian kéo dài lâu hơn con người” - trích lời thoại trong phim.

Công việc chính của các nhân vật trong trạm vũ trụ là thực hiện các thí nghiệm liên quan đến sinh sản, vì thế các phân đoạn như vậy có thể chấp nhận. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng điều này không có nghĩa đạo diễn để người xem như đang tham gia trực tiếp vào những thí nghiệm đó.

Phim mở đầu bằng cảnh nóng, tình tiết lan man, bị chê gây buồn ngủ.

Việc cố gắng miêu tả bối cảnh không gian ngoài vũ trụ dường như đã làm lu mờ trách nhiệm mang đến bộ phim truyền hình hấp dẫn. Các yếu tố nền tảng cần có như cốt truyện chặt chẽ, có chiều sâu cảm xúc đều vắng bóng. Tờ Sports Seoul viết nếu phim thiếu những yếu tố trên, dù là câu chuyện trong không gian hay ngân sách 50 tỷ won đều vô ích.



Phim ngày một gặp khó khăn khi tỷ suất người xem giảm mạnh. Theo Nielsen Korea , tập 3 của ghi nhận tỷ suất người xem báo động là 2,237% (toàn quốc). Hai tập đầu mức rating đạt lần lượt là 3,324% và 3,833%. Trong khi đó hai tác phẩm khác cạnh tranh với When the Stars Gossip tăng trưởng mạnh, đều có rating trên 6,5%.

Trong cuộc khảo sát của Good Data Corporation, When the Stars Gossip xếp thứ 5. Lee Min Ho và Gong Hyo Jin ngoi ngóp trong bảng xếp hạng danh tiếng dù đang có tác phẩm đang phát sóng.

Lee Min Ho mờ nhạt, bị chê già

Sánh đôi cùng nữ hoàng rating, Lee Min Ho bị chê diễn kém, không lên tay. Phản ứng hóa học (chemistry) giữa anh và bạn diễn Gong Hyo Jin thiếu bùng nổ, bên cạnh đó là các nhận xét về độ tuổi và dung mạo của hai diễn viên không còn phù hợp.

Lee Min Ho được nhiều người nhận xét đã qua thời đỉnh cao, diễn xuất không tiến bộ và chọn kịch bản dở.

“Nhan sắc cả hai diễn viên chính giờ chẳng còn đỉnh cao nữa. Kịch bản lại không xuất sắc. Thế cứu sao nổi”, “Lee Min Ho được đánh giá quá cao, giờ thì ngày càng lộ ra”, “Lee Min Ho xuống sắc trầm trọng, diễn xuất so với các sao Hallyu khác phải kém tới vài bậc, kịch bản tệ hại, lời thoại sến chúa. Bộ phim không ai có thể cứu nổi nữa”… đó là những ý kiến chê bai từ công chúng.

Nhiều khán giả nhận xét sự nghiệp của Lee Min Ho đi xuống thấy rõ khi bộ phim truyền hình cách 5 năm là Quân vương bất diệt vốn đã chịu cảnh “thất sủng” từ công chúng, giờ đây phim mới chẳng thể cứu cánh anh. Vốn là ngôi sao Hallyu đình đám từ những tác phẩm như Vườn sao băng, Người thừa kế, Huyền thoại biển xanh, Thợ săn thành phố … Lee Min Ho vẫn chưa thể bứt phá, diễn xuất của anh bị chê một màu, ngày càng mờ nhạt.

Tác phẩm gần nhất Lee Min Ho được truyền thông đưa ra đánh giá tốt là phần 2 phim Pachinko . Phim khắc họa tinh tế những hy vọng và ước mơ của gia đình nhập cư Hàn Quốc, Lee Min Ho vào vai Koh Hansu, doanh nhân vươn lên từ nghèo đói và nghịch cảnh.

Forbes khen ngợi diễn xuất theo bản năng của nam diễn viên, mô tả đây là "diễn xuất hay nhất" của anh từ trước đến nay. Trong khi đó, Collider nhấn mạnh Lee Min Ho đã khỏi những vai diễn thường thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc, hòa nhập một cách tự nhiên vào nhân vật.

Sắp tới Lee Min Ho tiếp tục có vai chính trong bộ phim điện ảnh Omniscient reader’s viewpoint (Tựa Việt: Toàn Trí Độc Giả), đóng cùng Jisoo (BlackPink). Một số người lo ngại về khả năng diễn xuất của nam diễn viên.

Không ít khán giả đặt câu hỏi sự nghiệp của mỹ nam họ Lee sẽ ra sao nếu nhan sắc chẳng còn như xưa, thị trường nhan nhản nghệ sĩ trẻ đẹp và tài năng. Sự thất bại của When the Stars Gossip cho thấy Lee Min Ho dù nổi tiếng, cũng không đủ thuyết phục để làm bảo chứng rating cho các dự án trong tương lai.