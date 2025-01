Lê Văn Hiền khai chi tiết về thời điểm đánh người đi đường chết não sau va chạm giao thông

Sáng 3/1, tờ Người lao động dẫn thông tin từ thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an TP Bến Cát tiếp tục điều tra vụ đánh người giữa đường gây bức xúc dư luận.

Hôm qua, Công an TP Bến Cát đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ Lê Văn Hiền (36 tuổi, ngụ An Giang) là nghi phạm trong vụ án trên.

Đoạn clip ghi lại sự việc gây phẫn nộ.

Đối tượng Hiền khai rằng, bản thân đang làm công nhân trên địa bàn, thời điểm xảy ra vụ việc, Hiền đang đi làm trên đường trở về nhà bằng xe máy thì bị xe máy của anh N.T.B. (40 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển đụng vào.

Lúc này Hiền có nói "chạy xe kiểu gì vậy", nạn nhân nghe xong thì dừng xe và chạy đến để đánh Hiền.

Hai bên đánh nhau qua lại, trong lúc tức giận, Hiền đã lao tới dùng tay, chân, mũ bảo hiểm tấn công anh B. cho đến khi những người chứng kiến nói "mày giết nó rồi" thì Hiền mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Đi được một đoạn, xe máy Hiền bị hư nên đối tượng đã bỏ xe lại, rồi điện thoại cho vợ tới đón.

Lê Văn Hiền thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, báo Tiền phong thuật lại lời khai ban đầu của Hiền cho biết, sau khi gây án, người này chưa biết mức độ nghiêm trọng của vụ việc nên trở về phòng trọ cách hiện trường không xa. Sau đó, qua báo chí và mạng xã hội, Hiền biết vụ đánh người đang gây xôn xao dư luận nên đã bỏ trốn về quê ở phòng trọ tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Tại đây, Hiền lên mạng xã hội và biết nạn nhân đang nguy kịch, khó qua khỏi nên đã tới trụ sở công an địa phương để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Về tình trạng của nạn nhân, chiều 2/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM thông tin với báo trên, bệnh nhân B. đang trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dập não trán hai bên, huyết áp tụt, tiên lượng rất xấu.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết thêm, phía gia đình biết tình trạng bệnh nhân khó qua khỏi nên có xin xuất viện về nhà nhưng do vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra nên hiện tại bệnh nhân vẫn đang ở bệnh viện và được các bác sĩ nỗ lực chăm sóc, cứu chữa.