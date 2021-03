Lễ tưởng niệm 'phù thủy' trang điểm Minh Lộc: Mẹ ruột bật khóc nức nở bên HH Phương Lê, di ảnh gây xót xa

Sáng ngày 14/3, lễ tưởng niệm và viếng thăm chuyên gia make up nổi tiếng Vbiz Minh Lộc được gia đình tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM, nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Được biết, tro cốt của anh cũng được an vị tại khu bảo tháp xá lợi cộng đồng bên trong chùa. Ngay từ sớm, rất đông anh chị em nghệ sĩ vốn là bạn bè thân thiết của "phù thuỷ" trang điểm tài hoa này đã có mặt để cầu nguyện cho anh và nói lời tiễn biệt.

Trước đó, người thân tiết lộ rằng Minh Lộc qua đời do bị suy tim và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 18/1 âm lịch (nhằm ngày 1/3 dương lịch). Sự ra đi của "phù thuỷ" make up này là mất mát vô cùng to lớn không chỉ với gia đình mà còn với làng giải trí Việt.

9h30: Buổi lễ tưởng niệm diễn ra với rất đông người thân, anh chị em bạn bè của cố chuyên gia make up. Vì quá suy sụp mà mẹ ruột Minh Lộc không thể đứng vững, phải nhờ người đỡ khi bước đi.

Vẻ mệt mỏi, đau buồn hằn lên đôi mắt mẹ ruột Minh Lộc

9h: Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để chuẩn bị làm lễ tưởng niệm, di ảnh Minh Lộc mỉm cười khiến bạn bè và người thân không khỏi xót xa.

Khung cảnh trang nghiêm bên trong nơi thờ cúng

8h45: Mẹ ruột của Minh Lộc xuất hiện tại chùa Vĩnh Nghiêm trong tà áo màu lam. Bà bật khóc khi trò chuyện cùng Hoa hậu Phương Lê - bạn lúc sinh thời của con trai.

Mẹ ruột Minh Lộc không giấu được nổi xúc động khi được hỏi về con trai quá cố

Nước mắt rơi không ngừng

Bà nắm tay HH Phương Lê và kể lại chuyện xưa