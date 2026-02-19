Lê Trọng Minh Khang SN 2004 bị bắt khi về quê chơi tết

Cụ thể, báo CAND đưa tin, tại khu vực công viên Tân Châu, thuộc ấp 2, xã Tân Châu, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Châu đã phát hiện đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn đang ngồi trên vỉa hè cạnh quán cà phê. Cán bộ, chiến sĩ đã xác minh và xác định Khang đang trốn lệnh truy nã nguy hiểm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng bước đầu khai nhận, về nhà đón tết sau hơn 6 tháng lẩn trốn.

Trước đó, Công an xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An cũng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Văn Khâm (sinh năm 2006) trú tại bản Định Tiến, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An khi vừa trở về Nghệ An.

Cụ thể, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, sau một thời gian lẩn trốn tại Campuchia, tối 14/2, đối tượng truy nã Hoàng Văn Khâm bắt xe khách từ tỉnh Hải Dương về quê đón Tết. Ngay sau khi nắm được thông tin đối tượng Khâm sẽ di chuyển về quê, Công an xã Châu Bình bố trí lực lượng theo dõi. Đến khoảng 3h30 ngày 15/2, khi xe khách vừa dừng trên địa bàn xã Châu Bình, Công an xã nhanh chóng bắt giữ Hoàng Văn Khâm.

Hoàng Văn Khâm bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã số 76 ngày 19/01/2026 về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Sau khi bị truy nã, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.