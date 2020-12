Lê Thiện Hiếu: Đánh mất hào quang, không có bạn bè nhưng tìm thấy bản thân

Giọng ca chuyển giới Lê Thiện Hiếu vừa ra mắt MV "Ooh , Just you" – sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành trong hình ảnh và âm nhạc của anh.

Không còn là một cậu bé dễ thương, tinh tế thời "Ông bà anh" hay một chàng trai nhiều năng lượng tích cực kể về tình yêu hồn nhiên, trong sáng, "Ooh, Just you" mang đến một Lê Thiện Hiếu có vẻ ngoài badboy, cách xử lý ca khúc có phần nhấn nhá quyến rũ hơn.

Lê Thiện Hiếu cho biết anh từng gặp nhiều áp lực đến mức trầm cảm.

Với ca khúc mới, nam ca sĩ không chỉ mạnh dạn thay đổi dòng nhạc sang thể loại pop/RnB mà còn thể hiện khả năng vũ đạo bắt mắt. Trước khi trình làng dự án mới này, Lê Thiện Hiếu tiết lộ từng có khoảng thời gian gặp nhiều áp lực đến mức trầm cảm.

Anh kể rằng sau thành công của "Ông bà anh", ca khúc đã mang đến cho Lê Thiện Hiếu nhiều người bạn mới, nhưng khi anh loay hoay với con đường sự nghiệp thì lại không còn ai ở bên cạnh.

"Khi đã trở thành tác giả "Ông bà anh", tôi bị cuốn vào "những lời người ta nói. Bước ra từ Sing My Song, không ít người đã cố gắng thuyết phục tôi phải trở thành người thế này, phải viết nhạc theo thế kia... Tôi dần quên mất chính mình đã từng muốn trở thành người như thế nào.

Chặng đường mải miết chứng minh bản thân chỉ càng làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ, đã quá đủ cho sự chứng minh vô ích vì sẽ chẳng có ai thấy sự cố gắng của tôi là đủ.

Bây giờ tôi cũng chẳng cần phải chứng minh bất kỳ điều gì với ai nữa. Tôi sẽ dứt bỏ sự kỳ vọng mà mọi người đã đặt lên mình bấy lâu nay, sẽ chỉ theo đuổi mong ước trước đây vẫn luôn khao khát - trở thành một chàng trai lịch thiệp, vui vẻ, vẫn trưởng thành và vẫn vô tư" - Anh chia sẻ.



Thẳng thắn đối mặt với việc đánh mất hào quang, không có bạn bè nhưng tìm thấy bản thân, Lê Thiện Hiếu cho biết sản phẩm "Ooh, Just you" được đầu tư chỉn chu ở cả phần nghe lẫn phần nhìn và là hi vọng sẽ nhận được nhiều sự yêu thích từ phía khán giả.

Hiện tại, Lê Thiện Hiếu đang hoàn thiện một dự án lớn sẽ sớm trình làng với công chúng trong thời gian sắp tới.

Một số hình ảnh mới của Lê Thiện Hiếu.