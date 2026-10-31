Sự phát triển của các nền tảng số đang mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp mới cho người trẻ, trong đó có livestream.

‏Không chỉ dừng lại ở hoạt động giải trí hay giao lưu trực tuyến, livestream ngày càng được một bộ phận người xem và nhà sáng tạo nội dung tiếp cận như một công việc thường xuyên, đòi hỏi khả năng giao tiếp, thích ứng và xây dựng cộng đồng. Hành trình hơn 4 năm theo đuổi nghề Idol livestream của Lê Thị Tường Vi, được biết đến với nghệ danh Vi Vii, là một trường hợp để nhìn rõ hơn những yêu cầu phía sau công việc này.‏

‏Khi livestream trở thành một lựa chọn nghề nghiệp‏

‏Cùng với sự phổ biến của mạng xã hội, livestream đang tạo ra không gian để cá nhân chia sẻ nội dung, giao lưu với khán giả và phát triển hình ảnh trên môi trường trực tuyến. Với một bộ phận người trẻ, đây không chỉ là cách thể hiện sở thích mà còn là hướng đi nghề nghiệp gắn với khả năng giao tiếp, sáng tạo nội dung và duy trì tương tác với cộng đồng.‏‏

‏Tuy nhiên, việc chuyển từ phát trực tiếp mang tính cá nhân sang hoạt động thường xuyên cũng đặt ra nhiều yêu cầu. Người làm nghề cần chủ động xây dựng nội dung, duy trì sự kết nối với người xem và thích ứng với những thay đổi trong cách khán giả tiếp nhận thông tin.‏

‏Khác với video được quay dựng trước, livestream diễn ra theo thời gian thực. Bình luận, câu hỏi và phản ứng của người xem có thể thay đổi liên tục, đòi hỏi người phát sóng phải linh hoạt trong giao tiếp và xử lý tình huống. Vì vậy, khả năng trò chuyện chỉ là một phần của công việc; việc duy trì nhịp độ, kiểm soát cảm xúc và tạo ra không gian tương tác phù hợp cũng có vai trò quan trọng.‏

‏Từ trải nghiệm của Vi Vii nhìn về yêu cầu của nghề livestream‏

‏Lê Thị Tường Vi, sinh năm 1995, quê Thừa Thiên Huế, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM, bắt đầu hoạt động với vai trò Idol livestream trên TikTok LIVE Việt Nam từ tháng 6/2022. Hơn 4 năm gắn bó với công việc này giúp cô có trải nghiệm thực tế về môi trường phát sóng trực tiếp và quá trình xây dựng hình ảnh cá nhân trên nền tảng số.‏

‏Đối với những người lựa chọn livestream làm công việc thường xuyên, mỗi buổi phát sóng không đơn thuần là thời gian xuất hiện trước camera. Người làm nghề cần chủ động tạo chủ đề, theo dõi phản hồi, điều chỉnh cách giao tiếp và duy trì sự tập trung trong suốt quá trình tương tác.‏

‏Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống là những yêu cầu trong công việc livestream.

‏Bên cạnh đó, việc hoạt động trong môi trường số cũng đòi hỏi khả năng thích ứng. Xu hướng nội dung và thói quen của người dùng có thể thay đổi theo thời gian, khiến người sáng tạo nội dung phải liên tục học hỏi, điều chỉnh cách thể hiện và tìm ra phương thức giao tiếp phù hợp với cộng đồng của mình.‏

‏Với Vi Vii, hành trình từ năm 2022 đến nay là một quá trình tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream. Trường hợp của cô cũng cho thấy để theo đuổi công việc này trong thời gian dài, người làm nghề cần quan tâm đến việc hoàn thiện kỹ năng và duy trì định hướng cá nhân, thay vì chỉ tập trung vào sự chú ý trong từng buổi phát sóng.‏

‏Kết nối cộng đồng đi cùng trách nhiệm trên môi trường số‏

‏Một đặc điểm đáng chú ý của livestream là khả năng tạo ra tương tác trực tiếp giữa người sáng tạo nội dung và người xem. Thông qua các buổi phát sóng, những người có chung sở thích có thể gặp gỡ, trao đổi và hình thành cộng đồng trực tuyến.‏

‏Tuy nhiên, tính trực tiếp cũng đặt ra yêu cầu về văn hóa ứng xử. Khi lời nói và phản ứng được truyền tải ngay trong thời gian thực, người livestream cần chú ý đến cách sử dụng ngôn từ, thái độ giao tiếp và việc xử lý những bình luận không phù hợp. Tôn trọng người xem, duy trì nội dung lành mạnh và tránh những phát ngôn gây tổn thương là các yếu tố cần được quan tâm khi xây dựng cộng đồng.‏

‏Ở chiều ngược lại, người xem cũng góp phần tạo nên chất lượng của không gian tương tác thông qua cách bình luận, trao đổi và tôn trọng những người tham gia. Mối quan hệ giữa người phát sóng và khán giả vì vậy không chỉ được hình thành từ nội dung mà còn từ cách các bên giao tiếp với nhau.‏

‏Trong bối cảnh ngày càng có nhiều cá nhân tham gia sáng tạo nội dung, xây dựng cộng đồng trực tuyến không nên chỉ được nhìn nhận qua số lượng người theo dõi hay mức độ tương tác. Chất lượng kết nối, sự tôn trọng và khả năng duy trì môi trường giao tiếp phù hợp cũng là những khía cạnh đáng lưu ý.‏

‏Cơ hội nghề nghiệp cần đi cùng sự bền bỉ‏

‏Livestream mở ra cơ hội để người trẻ thử sức với một hình thức công việc gắn liền với nền tảng số. Dù vậy, đây không phải con đường chỉ cần sự tự tin trước ống kính là có thể theo đuổi lâu dài. Công việc còn đòi hỏi khả năng tổ chức thời gian, duy trì kỷ luật, xử lý tình huống và thích ứng trước những thay đổi của môi trường trực tuyến.‏

‏Đối với người lựa chọn livestream làm nghề, việc xác định mục tiêu phát triển, chủ động trau dồi kỹ năng và giữ thái độ chuyên nghiệp có thể tạo nền tảng cho quá trình làm việc ổn định hơn. Đồng thời, mỗi cá nhân cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm đối với nội dung mình chia sẻ và cộng đồng mà mình tham gia xây dựng.‏

‏Vi Vii hướng đến phát triển hình ảnh cá nhân theo hướng chuyên nghiệp trên nền tảng số.

‏‏Sau hơn 4 năm hoạt động trên TikTok LIVE, Vi Vii tiếp tục theo đuổi công việc Idol livestream tại TP.HCM, đồng thời hướng đến việc phát triển hình ảnh cá nhân theo hướng chuyên nghiệp hơn. Hành trình của cô là một góc nhìn thực tế về lựa chọn nghề nghiệp đang xuất hiện cùng sự phát triển của các nền tảng số.‏

‏Từ câu chuyện này, có thể thấy livestream không chỉ là cơ hội để người trẻ thể hiện bản thân mà còn là công việc đòi hỏi quá trình học hỏi và hoàn thiện liên tục. Khi nền kinh tế số mở rộng thêm những hình thức lao động mới, kỹ năng, sự bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng sẽ tiếp tục là những yếu tố cần được chú trọng để người làm nghề định hướng con đường phát triển của mình.