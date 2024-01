Lê Thị Diễm My bị bắt sau 3 năm bỏ trốn ở Nhật Bản

Lê Thị Diễm My bị bắt khi vừa xuống sân bay Nội Bài

Sáng 22-1, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã di lý đối tượng Lê Thị Diễm My (SN 1994; trú thôn Cảnh Thượng, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) về quy án.

Lê Thị Diễm My là đối tượng bị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế.

Trước đó, đầu tháng 1-2021, do có liên quan vụ đánh bạc trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đối tượng Lê Thị Diễm My đã lên kế hoạch bí mật trốn ra nước ngoài để tránh bị xử lý hành vi phạm tội.

Để kịp thời truy bắt, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc. Đồng thời đề nghị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng.

Công an huyện Quảng Trạch đã nhiều lần phối hợp gia đình liên lạc, vận động đối tượng về Việt Nam đầu thú. Nhưng với sự ma mãnh, Lê Thị Diễm My đã tạo nhiều vỏ bọc, thường xuyên thay đổi nơi cư trú ở nước ngoài, hạn chế liên lạc với gia đình… nhằm trốn tránh sự phát hiện của công an.

Tuy nhiên, với sự kiên trì, quyết tâm cao, Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp sử dụng liên hoàn nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng sẽ chuẩn bị nhập cảnh về Việt Nam.

Ngay trong đêm ngày 19-1, Công an huyện Quảng Trạch lập tổ công tác vượt hơn 500km, khẩn trương đến Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp lực lượng chức năng “đón lõng” bắt đối tượng, kết thúc gần 3 năm đối tượng lẩn trốn ở Nhật Bản.