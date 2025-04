Lê Thành Công - người đứng sau Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục là ai?

Như Báo Người Lao Động thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam 5 bị can liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs - là cổ đông, thành viên HĐQT) và Lê Thành Công (là cổ đông, thành viên HĐQT) cùng thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, đều bị khởi tố cùng tội "Lừa dối khách hàng".

Trong số này, Lê Thành Công là gương mặt khiến cộng đồng mạng tò mò vì rất ít xuất hiện, phô trương trên mạng xã hội cũng như hình ảnh ít ỏi liên quan đến phiên livestream của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Thế nhưng, những thành công của phiên livestream có sự đóng góp không nhỏ của người này, nhiều người đặt câu hỏi Lê Thành Công là ai?

Theo tìm hiểu, Lê Thành Công là giám đốc kiêm đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp.

Điển hình, ông giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Boxi Việt Nam, được thành lập vào năm 2015 với số vốn điều lệ 600 triệu đồng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lập trình máy vi tính.

Trong đó, Công và một cá nhân khác chỉ góp 1%. Còn lại 99% cổ phần do Công ty CP Hạt giống (Seed Corp) góp.

Seed Corp là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của ông Đinh Anh Huân, Chủ tịch kiêm sáng lập Seedcom, và là một trong những đồng sáng lập Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động. Đến tháng 5-2022, Seed Corp đã giải thể với lý do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Lê Thành Công (bên trái) và Hằng Du Mục

Lê Thành Công là đại diện của nhiều doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Lê Thành Công còn giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty CP 6INCH Việt Nam. Công ty này được thành lập 2015, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép,

Ngoài ra, Lê Thành Công còn là người đại diện pháp luật của văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty CP công nghệ Haravan - công ty công nghệ chuyên cung cấp các giải pháp bán lẻ như thương mại điện tử. Hiện tại, văn phòng đại diện này đã ngừng hoạt động.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một nguồn tin khẳng định ông Lê Thành Công làm tại Boxi Việt Nam và chỉ phân phối các dịch vụ quảng cáo của Haravan; còn tại Haravan chỉ là người đại diện pháp luật, không tham gia hoạt động quản lý, điều hành tại Haravan từ trước đến nay.

Liên quan đến Quang Linh Vlogs, Lê Thành Công là cổ đông thành lập Công ty CP Pharco Việt Nam (thành lập năm 2021). Doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội với 2 ngành nghề đăng ký kinh doanh là bán buôn thực phẩm và bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh).

Pharco Việt Nam có vốn điều lệ ban đầu 4 tỉ đồng, trong đó Lê Thành Công góp 55% vốn, Đào Thị Hà góp 10%, Nguyễn Ngọc Sáng góp 25% vốn góp và Hoa hậu Thùy Tiên góp 10% vốn.

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là bà Võ Thị Lộc, sinh năm 1997. Hoa hậu Thùy Tiên giữ chức chủ tịch công ty. Tháng 2-2022, Pharco Việt Nam bổ nhiệm Quang Linh Vlogs giữ chức Phó chủ tịch.

Pharco Việt Nam là đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu nước hoa Adopt tại Việt Nam.

Sau thời điểm đó, Lê Thành Công trở nên thân thiết hơn với team Quang Linh Vlogs và trở thành người đứng sau hỗ trợ các phiên livestream.

Khi Hằng Du Mục về Việt Nam, Lê Thành Công, Quang Linh Vlogs cùng Hằng Du Mục đã thành lập Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt với số vốn ban đầu 5 tỉ đồng.

Trong đó, Lê Thành Công (thành viên HĐQT) góp 19%, Quang Linh Vlogs (thành viên HĐQT) góp 13,67%, Hằng Du Mục (chủ tịch HĐQT) góp 25%, Lê Tuấn Linh (giám đốc) góp 15%, ông Trần Chí Tâm góp 13,67%; bà Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) góp 13,66%.