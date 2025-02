Lễ tang Kim Sae Ron

Won Bin tưởng nhớ Kim Sae Ron

Ngày 17/2, nam diễn viên Won Bin đã đến viếng cố diễn viên Kim Sae Ron tại Nhà tang lễ Bệnh viện Asan, quận Songpa, Seoul. Anh đã có mặt ngay sau khi linh cữu được an vị, với gương mặt lộ rõ vẻ đau buồn. Công ty quản lý Eden Nine cũng gửi vòng hoa chia buồn thay mặt vợ chồng Won Bin và Lee Na Young (45 tuổi).

Dù đã vắng bóng trong giới giải trí suốt 15 năm kể từ bộ phim The Man from Nowhere (2010), Won Bin vẫn đến để tiễn đưa người bạn diễn của mình trong chặng đường cuối.

Won Bin và Kim Sae Ron năm 2010. Khi đó, Sae Ron 10 tuổi.

Năm Kim Sae Ron 10 tuổi, cô từng hợp tác với tài tử Won Bin trong bộ phim The man from nowhere (2010). Trong phim, Won Bin vào vai Tae Sik - cựu đặc nhiệm ẩn dật, buộc phải quay lại đối đầu với xã hội đen để giải cứu cô bé hàng xóm Somi (Kim Sae Ron) bị bắt cóc.

Bộ phim đã đưa Kim Sae Ron trở thành một trong những tài năng trẻ đầy triển vọng của điện ảnh Hàn Quốc. Dù bị gắn mác 18+, phim vẫn thu hút hơn 6,28 triệu lượt khán giả, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm đó.

Nhiều bạn bè thân thiết của Kim Sae Ron cũng đã đến viếng, bao gồm Han So Hee và Kim Bo Ra. Vòng hoa của Kim Bo Ra có dòng nhắn nhủ xúc động: "Lần sau gặp lại, tớ sẽ bớt càm ràm hơn nhé". Ngoài ra, diễn viên Ma Dong Seok, Gong Myung - ban nhạc FT Island - cũng gửi vòng hoa chia buồn.

Trước đó, vào chiều 16/2, Kim Sae Ron được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở quận Seongdong, Seoul. Một người bạn, vốn có hẹn gặp cô trong ngày, đã đến nhà vào khoảng 17h và báo cảnh sát sau khi phát hiện sự việc. Không có thư tuyệt mệnh được tìm thấy, cũng không có dấu hiệu của hành vi phạm tội hay xâm nhập từ bên ngoài.

“Phải có người chết đi thì những kẻ bình luận ác ý mới dừng tay"

Đạo diễn Shin Jae Ho, người chỉ đạo bộ phim Guitar Man - tác phẩm cuối cùng của Kim Sae Ron, chia sẻ: "Tôi lần đầu gặp Kim Sae Ron tại buổi đọc kịch bản cho Guitar Man . Cô ấy tươi sáng, hòa đồng. Sau buổi đọc kịch bản, chúng tôi cùng đi ăn và trò chuyện rất nhiều"

Anh cũng nhớ lại sự nhiệt huyết của nữ diễn viên với dự án này: "Cô ấy nói với tôi và các diễn viên khác rằng sẽ cố gắng hết sức cho bộ phim này. Kim Sae Ron là diễn viên chuyên nghiệp đã làm việc trong ngành từ lâu. Trên phim trường, cô ấy giống như tiền bối. Trong số các diễn viên tham gia bộ phim, cô ấy có nhiều kinh nghiệm nhất và như người thầy diễn xuất".

Đạo diễn Shin bày tỏ sự tiếc thương khi nhận được tin buồn: "Sae Ron luôn mang lại bầu không khí vui vẻ trên phim trường. Cô ấy nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc nhưng lại dễ gần trong cuộc sống thường ngày. Cô ấy thường tặng quà cho nhân viên và tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp. Hôm qua, rất nhiều nhân viên đã liên lạc với tôi, bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi của cô ấy".

Trên trang cá nhân, Kim Su Gyeom đăng tải bức ảnh chụp chung cùng Kim Sae Ron kèm dòng chia sẻ: “Hãy luôn hạnh phúc, dù ở bất cứ đâu”. Trong bức ảnh, cả hai thân thiết tạo dáng bên nhau, nở nụ cười rạng rỡ. Kim Su Gyeom và Kim Sae Ron từng là đồng nghiệp trực thuộc công ty Gold Medalist.

Ca sĩ Migyo (32 tuổi), lên tiếng chỉ trích những kẻ để lại bình luận ác ý và giới truyền thông ngay trong ngày tin tức nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời được công bố.

“Phải có người chết đi thì những kẻ để lại bình luận ác ý mới dừng tay. Đến lúc giật mình nhận ra thì đã quá muộn. Nhưng có lẽ chính họ cũng không ý thức được mình đang làm điều đó”.

Mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên Kim Sae Ron, Migyo đã đăng kèm hashtag và viết lời chia buồn: “Cầu mong linh hồn người đã khuất yên nghỉ”.

Kim Min-che, người từng đóng vai mẹ của cố diễn viên trong The Villagers (2018), chia sẻ một bức ảnh từ bộ phim và bày tỏ lòng tiếc thương: "Tôi đã rất hạnh phúc khi được đóng vai mẹ của con trong bộ phim này. Hãy an nghỉ nhé".

Bên cạnh đó, các diễn viên Seo Ye Ji, Seo Ha Jun và Kim Ok Vin thể hiện lòng thành kính bằng cách đăng hình ảnh cúc trắng - loài hoa tượng trưng cho sự tiếc thương và tưởng nhớ.

Kim Sae Ron từng hoạt động với tư cách diễn viên trực thuộc công ty Gold Medalist từ năm 2020 đến 2022. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn lái xe khi say rượu vào tháng 5/2022, hợp đồng độc quyền của cô đã hết hạn vào tháng 12 cùng năm. Đến tháng 5/2023, cô bị tuyên phạt 20 triệu won tiền phạt và buộc phải rút khỏi bộ phim Bloodhounds của Netflix. Sau đó, Sae Ron cố gắng quay trở lại với sân khấu kịch qua vở Dongchimi , nhưng trước làn sóng chỉ trích, cô đã quyết định rút lui.

Cảnh sát kết luận Kim Sae Ron tự vẫn Người phát ngôn của cảnh sát cho biết trong buổi họp báo định kỳ của Cục Điều tra Quốc gia ngày 17/2: “Chúng tôi nhận định diễn viên Kim Sae Ron đã tự kết liễu đời mình và sẽ xử lý vụ việc theo quy trình điều tra các trường hợp tử vong bất thường”. Quan điểm của cảnh sát là không thể tiết lộ liệu việc khám nghiệm tử thi có được thực hiện hay không, vì cân nhắc đến hoàn cảnh của gia đình người đã khuất. Lễ đưa tang Kim Sae Ron diễn ra vào sáng 19/2 lúc 6h20 phút. Địa điểm an táng vẫn chưa được quyết định.