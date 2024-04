Lễ tang đẫm nước mắt của ca sĩ qua đời ở tuổi 30

Park Bo Ram sinh năm 1994, trở nên nổi tiếng nhờ xuất hiện trên chương trình truyền hình Superstar K2 của Mnet năm 2010. Cô chính thức ra mắt năm 2014 và hoạt động âm nhạc đều đặn. Bên cạnh đó, Bo Ram nhận nhiều tình cảm khi thể hiện các ca khúc nhạc phim Reply 1988, Prison Playbook, W, 49 days, Man to man, About time… Nữ ca sĩ từng có mối tình ba năm với nam diễn viên Seo In Guk và chia tay sau năm tháng công khai hẹn hò.