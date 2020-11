Lễ Tạ ơn đặc biệt trong lịch sử gần 100 năm của người dân New York

Một ngày trước Lễ Tạ ơn , bà Shawn đang cùng các đồng nghiệp kiểm tra lại hệ thống âm thanh lần cuối để chuẩn bị cho nghi thức diễu hành. Gọi là Lễ diễu hành nhưng năm nay cách tổ chức đã hoàn toàn thay đổi để phù hợp với các quy định phòng dịch COVID-19 của thành phố.

Bà Shawn - Ban tổ chức Lễ diễu hành chia sẻ: "Có sự khác biệt về mặt kỹ thuật, phần lớn buổi diễu hành sẽ không thực sự được tổ chức trực tiếp, chúng tôi đã ghi hình trước rất nhiều. Để đảm bảo giãn cách, chỉ có 500 người cùng nhau biểu diễn ở đây. Lễ diễu hành năm nay gồm nhiều phần nhỏ được ghi hình trước".

Trong ngày Lễ Tạ ơn, chỉ một phần nhỏ của nghi thức diễu hành được tổ chức trực tiếp, nhưng nhiều người dân vẫn đến tận nơi. Họ muốn tìm lại một phần hình ảnh của New York khi dịch bệnh chưa bùng phát.

Những con phố vắng vẻ ở Manhattan, New York nơi hàng trăm nghìn người thường tụ tập vào Lễ Tạ ơn hàng năm (Ảnh: Getty)

"Tôi là Curtis Kaplan, cư dân của Upper West Side, thành phố New York. Bạn biết đấy, tôi đã quen với tất cả các Lễ Tạ ơn lớn trong quá khứ. Cuộc diễu hành sẽ bắt đầu từ phía Tây công viên Trung tâm đến quảng trường Herald, nhưng năm nay chỉ là một kết thúc nhỏ thú vị cho năm 2020. Chúng tôi đang tìm kiếm nhiều niềm vui nhất có thể ở New York trong những ngày này", ông Curtis Kaplan - Người dân New York, Mỹ nói.

Nghi thức diễu hành truyền thống được tổ chức tại thành phố New York từ năm 1924. Trong lịch sử gần 100 năm, đây là lần thứ hai có sự thay đổi trong việc tổ chức sự kiện này. Lần thứ nhất nghi thức này bị tạm dừng là giai đoạn từ năm 1942 đến năm 1944 trong Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Trong dịp Lễ Tạ ơn, siêu thị Macy's là điểm đến cuối cùng của nghi thức diễu hành truyền thống. Nhưng năm nay, để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, Ban tổ chức khuyên người dân nên ở nhà và theo dõi buổi lễ diễu hành được truyền hình trực tiếp.