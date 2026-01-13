Lệ Quyên từng đáp trả gắt khi bị chất vấn: "Nếu một ngày bé Bo dẫn người con gái hơn mình nhiều tuổi và đã có con về ra mắt..."

Lệ Quyên là một trong những giọng ca quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt Nam suốt nhiều năm qua. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, đời sống cá nhân của nữ ca sĩ cũng thường xuyên thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là sau khi cô công khai mối quan hệ tình cảm với người mẫu, diễn viên Lâm Bảo Châu, kém cô nhiều tuổi.

Từng có 1 thời gian, trên trang cá nhân của Lệ Quyên xuất hiện một số bình luận mang tính công kích, xoáy sâu vào chuyện tình cảm của cô với bạn trai trẻ. Đáng chú ý, một cư dân mạng đã để lại ý kiến được cho là kém duyên khi nhắc trực tiếp đến con trai riêng của nữ ca sĩ. Người này đặt giả thiết: "Nếu một ngày bé Bo dẫn người con gái hơn mình nhiều tuổi và đã có con về ra mắt cô Quyên nghĩ sao nhỉ. Ai cũng có quyền được làm lại và được hạnh phúc nhưng cái gì muốn tồn tại thì phải hợp với hoàn cảnh… Mỗi lần gọi Lâm Bảo Châu là anh cô nghĩ sao. Còn bố mẹ anh ý nghĩ gì".

Lệ Quyên đáp trả bình luận vô duyên

Bình luận trên nhanh chóng gây tranh cãi, không chỉ vì nội dung phán xét đời sống riêng tư mà còn bởi việc đưa con trai của nữ ca sĩ vào câu chuyện tình cảm của người lớn. Trước ý kiến này, Lệ Quyên đã lên tiếng phản hồi thẳng thắn. Trong chia sẻ dài trên mạng xã hội, nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm rõ ràng về tình yêu, sự tôn trọng cá nhân và quyền lựa chọn hạnh phúc của mỗi người trưởng thành.

Cụ thể, Lệ Quyên cho rằng nếu sau này con trai cô yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn, cô sẵn sàng tôn trọng và ủng hộ lựa chọn đó. Nữ ca sĩ khẳng định sẽ yêu thương bạn đời của con trai như con ruột, miễn là mối quan hệ ấy xuất phát từ sự tự nguyện và mang lại hạnh phúc cho con mình. Cô cũng nhấn mạnh không có quy chuẩn cố định nào cho việc chênh lệch tuổi tác trong tình yêu, bởi theo cô, điều quan trọng nhất vẫn là sự tự do, trưởng thành và trách nhiệm của những người trong cuộc.

Trong phần chia sẻ, Lệ Quyên bày tỏ sự không hài lòng khi con trai, một đứa trẻ chưa trưởng thành bị lôi vào những tranh luận xoay quanh chuyện yêu đương của người lớn. Nữ ca sĩ cho rằng việc này là không cần thiết và thiếu văn minh. Cô nhấn mạnh con trai mình còn nhỏ, cần tập trung vào học tập và hoàn thiện bản thân, thay vì trở thành đối tượng để người khác đưa ra những giả định hay phán xét.

Bên cạnh đó, Lệ Quyên cũng lý giải quan điểm của mình về cách xưng hô trong mối quan hệ tình cảm. Theo nữ ca sĩ, sự tôn trọng giữa hai người trưởng thành không phụ thuộc vào tuổi tác, mà thể hiện qua thái độ, cách cư xử và sự bình đẳng trong mối quan hệ. Cô cho rằng khi một người phụ nữ tôn trọng người đàn ông bên cạnh, việc gọi đối phương là “anh” không mang ý nghĩa gượng ép hay lệ thuộc, mà xuất phát từ lựa chọn cá nhân.

Con trai của ca sĩ Lệ Quyên tên là Lê Kỳ Anh, thường được gọi ở nhà là bé Bo. Cậu bé là con chung của Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy. Hiện tại, bé Bo đã 14 tuổi và có ngoại hình cao lớn, điển trai. Có bố là đại gia, mẹ là ca sĩ nổi tiếng, cuộc sống của Kỳ Anh được ví như trong mơ.

Cậu cũng có thành tích học tập ở trường rất cao. Nữ ca sĩ từng tự hào khoe clip con trai thuyết trình trong buổi lễ tốt nghiệp tiểu học. Trong clip, cậu nhóc Bo có phong thái tự tin sử dụng tiếng Anh 100% để thuyết trình.

Ca sĩ dự định bốn năm tới khi Kỳ Anh hoàn thành chương trình học tại Việt Nam, đưa con sang Mỹ du học và sống tại nhà 400 m2 thuộc bang California, được Lệ Quyên mua năm 2017 với giá 1,5 triệu USD.

Lệ Quyên và chồng cũ, doanh nhân Đức Huy, đã ly hôn nhưng cả hai vẫn cùng nhau chăm sóc và nuôi dưỡng con trai. Cậu bé sống xen kẽ giữa nhà bố và nhà mẹ, và thường xuyên có những chuyến đi du lịch cùng bố.