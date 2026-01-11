Lệ Quyên phản ứng giữa ồn ào phát ngôn thô tục: "Tôi không làm gì sai!"

Tính tới nay, Lệ Quyên đã hoạt động showbiz Việt hơn 20 năm. Nữ ca sĩ được đánh giá có giọng hát nội lực nhưng không ít lần gây tranh cãi vì phát ngôn căng thẳng với cư dân mạng. Mới đây, cái tên Lệ Quyên một lần nữa lại vướng ồn ào do viết bình luận đáp trả bằng ngôn từ thô cục, có ý miệt thị nặng nề với một netizen trên mạng xã hội.

Giữa lúc nhận về những tranh cãi trái chiều, Lệ Quyên mới đây đã chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ 8x cho biết cô không làm gì sai, luôn bị xúc phạm bằng nhiều cách khác nhau trê mạng xã hội. "Giờ mới biết câu chuyện quen thuộc đang được đề cập rôm rả. Vẫn là giọng điệu phiến diện 1 chiều, bằng 2 từ chung chung là khán giả nói về những kẻ chuyên môn công kích, gièm pha, chế giễu, xúc phạm tôi. Trong khi tôi không làm gì sai, luôn vô cớ bị xúc phạm bằng nhiều cách, nhiều kênh mạng xã hội.

Họ đơm đặt hàng hà sa số tin vịt, ảnh hưởng danh dự và gia đình tôi. Hàng ti tỉ tài khoản ảo thỏa sức tung hoành. Xin hỏi sao không phân tích và xử lý giúp cho tôi với ạ. Vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản để bao nhiêu người xúc phạm không thương tiếc. Chửi tôi ngu, chửi bạn trai tôi đê tiện. Hay tôi là nghệ sĩ thôi, chân yếu tay mềm không làm được gì. Mà đúng tôi không làm được gì thật. Thế nào là mất kiểm soát và văng tục, xin thưa tôi thì không", cô viết.

Lệ Quyên vướng tranh cãi khi đáp trả không khoan nhượng với 1 netizen trên Threads. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ mới đây lên tiếng khẳng định bản thân không mất kiểm soát hay văng tục. Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Lệ Quyên cho biết bản thân là nghệ sĩ nhưng vẫn là con người, thi thoảng tự vệ vài câu nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Cô chia sẻ: "Nhiều lúc tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Luật nào quy định điều đó. Và nếu quá sức, thi thoảng có tự vệ vài câu khi cần thì vẫn chỉ trong tầm kiểm soát.

Khán giả luôn là người tinh tế, sáng suốt nhất. Đặc biệt là khán giả của tôi, tệp khán giả đa số là người trưởng thành. Tôi lệch chuẩn, lập tức sẽ có câu trả lời chứ không phải họ thường xuyên nắm tay tôi động viên và vẫn yêu tôi nhiều như thế. Không động đến những thành phần công kích xúc phạm tôi mà chỉ chĩa vào tôi, khác gì cổ vũ cho đám ngông cuồng cay nghiệt được đà chà đạp nghệ sĩ.

Tôi luôn biết mình là nghệ sĩ, luôn hiểu và chịu đựng mặt trái của nghề nghiệp nhưng tôi là con người. Tôi không mong các anh chị đang phán xét tôi một ngày không xa sẽ nếm trải sự cay nghiệt như tôi để biết đá biết vàng. Tôi mong nói cho đúng, cho công bằng là đủ rồi".

Lệ Quyên cho biết vẫn luôn hiểu bản thân là nghệ sĩ nhưng đôi lúc sẽ tự vệ bản thân trước lời nhận xét tiêu cực. Ảnh: FBNV

Nguồn cơn khiến Lệ Quyên bị chỉ trích là từ màn đáp trả với một khán giả trên Threads. Cụ thể, ngày 10/1, dưới đoạn video do Lệ Quyên đăng tải, một khán giả để lại bình luận: “Her flop era lowk serving” (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn). Tuy nhiên, Lệ Quyên được cho là đã hiểu bình luận theo hướng tiêu cực và lập tức đáp trả khá gay gắt bằng ngôn từ thô tục, có ý miệt thị nặng nề.

Cách phản ứng của Lệ Quyên vấp nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ hiểu lầm ý của khán giả khen cô bằng tiếng Anh nên đáp trả tiêu cực. Là người nổi tiếng, cách ứng xử của cô bị nhận xét chưa phù hợp.

Bình luận gây tranh cãi của Lệ Quyên hiện không còn xuất hiện trên tài khoản Threads. Ảnh: FBNV

Về chuyện liên tục đáp trả qua lại trên mạng xã hội, Lệ Quyên từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với chúng tôi: "Có những người chỉ vì Quyên nói một câu chuyện theo hướng họ không thích mà họ sẵn sàng buông ra những lời lẽ nặng nề, không phải nói một lần mà là rất nhiều lần, từ ngày này qua tháng nọ, từ nhóm này qua nhóm kia. Thử hỏi, là một con người bình thường có tự trọng và muốn bảo vệ tình yêu và người bên cạnh mình, thì tại sao Quyên phải im lặng?

Quyên nghĩ trong một cặp đôi, ai đủ tự tin thì người đó lên tiếng. Như giữa Quyên và Châu, Quyên là người lên tiếng vì Quyên tự tin, trưởng thành hơn và quan trọng là vì Quyên có cá tính mạnh mẽ. Nhưng sau này, khi Châu trưởng thành và thành đạt hơn thì mình chắc chắn Châu cũng không bao giờ làm như Quyên. Tính của Châu rất kín đáo và kiệm lời, ai làm Châu buồn là anh ấy cứ thôi kệ đi và Châu sẽ mãi mãi như thế. Nhưng Quyên thì khác, mình sẽ luôn muốn bảo vệ người bên cạnh bằng một động thái nào đó trước những chuyện đi qua giới hạn".