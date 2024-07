Lệ Quyên lần đầu lên tiếng việc bị so sánh với "người đồng nghiệp cũ"

Đi kèm với sự nổi tiếng nhiều năm qua, Lệ Quyên không ít lần rơi vào những chủ đề bàn tán trên MXH. Ngoài câu chuyện tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu thì "Nữ hoàng phòng trà" còn là tâm điểm khi bị netizen soi mói chuyện phong độ ăn mặc thất thường. Không những vậy, thời trang của Lệ Quyên còn bị mang ra so sánh với người đồng nghiệp thân thiết cũ. Đề tài này thu hút sự bàn tán trái chiều từ cư dân mạng, nhưng về phía Lệ Quyên lại có cái nhìn khá đơn giản.

Trong buổi chia sẻ với chúng tôi mới đây, nữ ca sĩ thẳng thắn cho biết không để tâm chuyện bị so sánh và càng "càng không chấp" với những người kém duyên khi mang Lệ Quyên và người khác vào câu chuyện phiếm mua vui: "Quyên chỉ sợ mình được so sánh với người xấu hoắc thôi, còn được so với người coi được thì chứng tỏ mình còn ngon mới được so như thế, làm gì có ai so sánh 2 thứ khập khiễng bao giờ, đúng không. Nếu mình bị so sánh với người ối giời ơi là không được đâu, lúc đó phải xem lại dạo này mình thế nào, cần tập tành giữ gìn nhan sắc ra sao.

Dư luận có khi buồn cười lắm, không phải họ khen là thích, mà vì họ chỉ muốn trêu tức mình nên mới nói như thế. Thứ nhất là do họ muốn kiếm một câu chuyện để làm quà, thứ hai là do họ không có duyên lắm, cứ thích lôi người khác vào câu chuyện của mình. Những người hay mang người khác ra để mua vui thì đảm bảo đó là người kém duyên, họ khoan cần biết đối tượng trong câu chuyện là người xấu hay đẹp, cứ lôi vào để đàm tiếu oang oang lên, như thế kém duyên lắm các bạn".

Lệ Quyên cho biết chỉ sợ bị so sánh với người xấu hoắc, còn so với người coi được thì chứng tỏ cô vẫn "ngon"

Lệ Quyên nói tiếp: "Đối với người kém duyên mình không chấp họ làm gì, Quyên chỉ cười thôi. Quan trọng là những người trong cuộc, mình và người mà được mang ra so sánh với mình, cả hai chẳng liên quan đến hòa bình thế giới, không ảnh hưởng đến nhau, không đụng chạm gì nhau là được. Còn ba cái chuyện tào lao theo kiểu xàm xí đó như một chất xúc tác làm cho xã hội có thêm nhiều chuyện để bàn luận và nó sẽ không bao giờ hết được đâu.

Quyên chỉ cảm thấy buồn cười và cũng hiểu ra một điều, có những người mang người khác ra so sánh, họ không phải thật sự thích người đó và cũng chả phải là họ không thích mình, chỉ là họ thích nói như vậy để vui miệng, học cứ thích chọc mình tức lên bỏi vì sự tức tối của người khác là thú vui của họ mà. Chấm hết, thế thôi, đơn giản lắm".

Nữ ca sĩ khẳng định những người mang người khác để mua vui đều kém duyên

Trước câu hỏi có khi nào mệt mỏi khi lúc nào cũng bị săm soi, Lệ Quyên trải lòng: "Nói đúng hơn là nếu một người nghệ sĩ vào một ngày mưa tầm tã, họ có nằm giữa đường mà chẳng ai quan tâm, không đủ sức hút nào dù chỉ là nhỏ nhất - điều đấy mới đáng lưu tâm. Còn nếu mình làm bất cứ điều gì cũng được mọi người biết đến, thì theo phương diện tích cực, chẳng phải mình đang được mọi người rất quan tâm và yêu mến sao.

Nếu là Quyên, những điều mình ghét là Quyên sẽ không đếm xỉa đến luôn, dù đúng hay sai, xấu hay đẹp gì cũng không quan tâm. Còn hiện tại mình được sự quan tâm, dù có thái quá đi chăng nữa thì cũng kệ đi vì suy cho cùng sức hút của mình vẫn còn ổn đó chứ. Kể cả chuyện vui hay buồn, tích cực hay không tích cực mà mình được quan tâm như vậy là tốt, bởi vì nghệ sĩ nếu không còn được quan tâm nữa thì xong rồi".