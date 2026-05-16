Lệ Quyên lại đáp trả thô tục

Mới đây, Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện đồ tắm khoe vóc dáng gợi cảm ở tuổi 45. Với body săn chắc cùng thần thái tự tin, bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại soi cận trang phục của Lệ Quyên, cho rằng một vài chi tiết khá nhạy cảm và dễ gây hiểu lầm, từ đó để lại nhiều bình luận mỉa mai, kém duyên.

Trước những lời châm chọc ngoại hình, Lệ Quyên không chọn cách im lặng. Nữ ca sĩ liên tục đáp trả trực diện ngay dưới phần bình luận. Khi một tài khoản để lại lời lẽ khiếm nhã nhằm chế giễu cơ thể cô, Lệ Quyên gay gắt phản pháo. Loạt màn “combat” với lời lẽ nặng nề của Lệ Quyên lan truyền trên nhiều diễn đàn giải trí, kéo theo tranh cãi trái chiều.

Lệ Quyên đáp trả thêm: "Đàn ông không với tới được thì cay, cắn. Đàn bà xấu nguyên combo nhìn tươi xinh thì sân si ngứa mắt, cắn. Trên đời có 2 thành phần đó, rất rõ ràng ở đây các bác ạ. Các bác vào những comment đó, không sợ ma mới lạ. Nên thôi, hoan hỉ thông cảm. Ta cứ xinh tươi tận hưởng, thương vô cùng".

Lệ Quyên đáp trả những bình luận kém duyên bàn tán về ngoại hình của cô

Một bộ phận khán giả bênh vực Lệ Quyên, cho rằng nữ ca sĩ có quyền phản ứng khi liên tục bị công kích ngoại hình bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng. Nhiều người nhận xét cô vốn nổi tiếng là nghệ sĩ thẳng tính, không ngại đáp trả anti-fan suốt nhiều năm hoạt động showbiz.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng cách phản hồi của Lệ Quyên lần này khá nặng nề và dễ tạo thêm tranh cãi. Một số cư dân mạng cho rằng ở vị trí người nổi tiếng, nữ ca sĩ nên giữ bình tĩnh hơn thay vì đôi co trực diện với những bình luận tiêu cực. Thậm chí, nhiều ý kiến còn để lại quan điểm cho rằng cô đang giận quá mất khôn, bởi càng đáp trả gay gắt càng khiến câu chuyện bị đẩy đi xa hơn trên mạng xã hội.

Lệ Quyên thường xuyên lên tiếng bức xúc trước những lời lẽ mỉa mai, công kích hướng về mình

Lệ Quyên nhiều lần đáp trả antifan

Hồi tháng 1/2026, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết các phòng chuyên môn của Sở đã tiếp nhận thông tin sự việc liên quan đến ca sĩ Lệ Quyên để phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Nguồn cơn xuất phát từ việc có một khán giả để lại bình luận dưới bài viết của Lệ Quyên: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn). Tuy nhiên, Lệ Quyên đã nổi đóa và đáp trả lại bình luận bằng từ ngữ gay gắt. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ không hiểu ý nghĩa của câu tiếng Anh nên đã phản ứng sai hướng. Về phía Lệ Quyên, cô lại cho rằng bình luận trên xuất phát từ thói mỉa mai, giả vờ tử tế.

Trước làn sóng tranh luận ngày càng lan rộng, Lệ Quyên lên tiếng vào ngày 11/1: "Giờ mới biết câu chuyện quen thuộc đang được đề cập rôm rả. Vẫn là giọng điệu phiến diện 1 chiều, bằng 2 từ chung chung là khán giả nói về những kẻ chuyên môn công kích, gièm pha, chế giễu, xúc phạm tôi. Trong khi tôi không làm gì sai, luôn vô cớ bị xúc phạm bằng nhiều cách, nhiều kênh mạng xã hội.

Họ đơm đặt hàng hà sa số tin vịt, ảnh hưởng danh dự và gia đình tôi. Hàng ti tỉ tài khoản ảo thỏa sức tung hoành. Xin hỏi sao không phân tích và xử lý giúp cho tôi với ạ. Vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản để bao nhiêu người xúc phạm không thương tiếc. Chửi tôi ngu, chửi bạn trai tôi đê tiện. Hay tôi là nghệ sĩ thôi, chân yếu tay mềm không làm được gì. Mà đúng tôi không làm được gì thật. Thế nào là mất kiểm soát và văng tục, xin thưa tôi thì không".

Lệ Quyên nhấn mạnh "nghệ sĩ cũng là con người", đồng thời bày tỏ mong muốn các ý kiến đánh giá cần khách quan, công bằng. Khi được hỏi về việc Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc, Lệ Quyên chia sẻ: "Các cô chú, anh chị trao đổi, nhắc nhở hay thế nào thì tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Tôi là nghệ sỹ thuộc quản lý của Sở mà".

Lệ Quyên từng bị nhắc nhở vì những bình luận kém duyên trên không gian mạng

Về việc liên tục bị cư dân mạng công kích, Lệ Quyên từng chia sẻ với chúng tôi: "Quyên muốn cho mọi người hiểu một điều, khi thấy Quyên đáp trả mọi người sẽ rất bực tức, đấy là Quyên đang tự vệ mà đã khiến mọi người bực tức như bị bắt nạt, vậy hãy tưởng tượng Quyên không làm gì nhưng vẫn bị nói những câu khó nghe thì sẽ có cảm giác như thế nào? Như hôm nọ Quyên có đọc một câu nghe xong muốn đột quỵ đứt mạch máu não luôn ấy, ủa vậy Quyên có trách nhiệm phải nhịn mọi người ư? Tại sao tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác một cách vô lý như vậy.

Nếu ai trong trường hợp của Quyên và có cá tính giống Quyên thì chắc chắn họ cũng sẽ phản ứng như thế. Tuy nhiên sau khi bước qua nhiều khoảnh khắc như vậy, giờ Quyên chỉ biết cười thôi, không nói gì cả. Còn nếu những điều đó xuất hiện trên trang cá nhân của mình thì Quyên block, loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống của mình".

Song song với sự nghiệp âm nhạc, Lệ Quyên sơ hở là dính vào drama vì hay đáp trả trên mạng

