Lệ Quyên: "Kể cả nỗi buồn cũng phải văn minh và đẹp đẽ"

"Trong tình cảm, tôi không bao giờ nói hối hận, không bao giờ tiếc nuối điều gì cả", Lệ Quyên chia sẻ.

Sau hơn một năm kể từ Khúc tình xưa 6 , ca sĩ Lệ Quyên sẽ phát hành MV Giá như anh là em vào tối 8/8. Nữ ca sĩ cho biết ca khúc đến vào đúng thời điểm, phản ánh góc nhìn của cô về tình yêu, sự buông bỏ sau nhiều trải nghiệm.

MV do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác, Vĩnh Tâm hòa âm phối khí, Lê Quang đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Lâm Bảo Châu phụ trách ý tưởng và kịch bản, ca sĩ Minh Quân góp giọng, cùng sự xuất hiện của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển. Toàn bộ MV được thực hiện dưới nước, mang màu sắc mà chính Lệ Quyên gọi là "một nỗi buồn rất đẹp".

Nói về lần phát hành này, Lệ Quyên khẳng định cô không xem đây là một cuộc trở lại bởi bản thân chưa từng rời xa âm nhạc.

"Đối với Quyên, mỗi sản phẩm khi ra mắt đều là những tác phẩm rất đặc biệt. Đặc biệt bởi vì mỗi sản phẩm mình đều gửi gắm rất nhiều tâm huyết, cảm xúc. Mỗi lúc mỗi khác, mỗi bài hát mỗi khác nhưng với Quyên thì tất cả đều như những lần đầu tiên trọn vẹn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Chia sẻ về Giá như anh là em , Lệ Quyên cho biết ca khúc tiếp tục kể câu chuyện của một người đàn bà đã trải qua đủ mọi cung bậc của tình yêu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô nhìn những mất mát bằng một góc nhìn khác.

"Yêu đương được mất nhưng mỗi giai đoạn mình sẽ nhìn nó một cách khác nhau. Ở giai đoạn hiện tại, với ca khúc này của một người phụ nữ trưởng thành, thông điệp là kể cả nỗi buồn, nó cũng phải văn minh và đẹp đẽ", cô bày tỏ.

Theo Lệ Quyên, đó cũng là quan điểm sống mà cô luôn giữ cho mình nhiều năm qua: "Trong tình cảm, tôi không bao giờ nói hối hận, không bao giờ tiếc nuối điều gì cả. Bởi khi đã lựa chọn và có được tình cảm đó trong cuộc đời ở một giai đoạn nào đó thì dù nó tiếp tục hay được bao lâu, dù phải dừng lại, trọn vẹn hay đổ vỡ đi chăng nữa, nó vẫn là quãng thời gian rất đẹp đẽ mình đã từng trải qua. Cho nên kể cả nó có dở dang thì nó vẫn phải đẹp đẽ", Lệ Quyên nói.

Giọng ca sinh năm 1981 cũng cho biết bản thân là người sống hướng nội và dành gần như toàn bộ sự hướng ngoại của mình cho khán giả.

"Rời khoảnh khắc trên sân khấu thì Quyên là một phụ nữ không thích giao du nhiều, không ra chỗ đông người, không nhiều bạn bè, không nhiều mối quan hệ", cô tâm sự.

Theo Lệ Quyên, chính sự bình yên ấy giúp cô giữ được khoảng lặng cần thiết để cảm xúc không bị xáo trộn, có thời gian nghiền ngẫm mọi thứ vừa đủ và tránh sự bão hòa trong âm nhạc.

Ban đầu, Giá như anh là em chỉ được lên kế hoạch thu âm và phát hành dưới dạng audio. Tuy nhiên, trên đường từ phòng thu trở về, sau khi nghe lại bản demo, cả Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đều nảy ra ý tưởng thực hiện MV. "Tự nhiên cảm xúc nó tràn đầy. Và Châu có ngay ý tưởng về MV này", nữ ca sĩ kể.

Ngay trong đêm, Lâm Bảo Châu hoàn thiện kịch bản, lên ý tưởng quay và liên hệ với ê-kíp. Điều khiến cả đoàn áp lực nhất là lịch trình gấp rút. Lệ Quyên chỉ còn đúng 5 ngày ở Việt Nam trước khi sang Mỹ.

Trong vỏn vẹn 5 ngày, ê-kíp phải hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và dồn toàn bộ cảnh quay vào một ngày.

MV đóng máy lúc 1 giờ sáng. Sau đó, nữ ca sĩ trở về nhà thu dọn hành lý và ra sân bay lúc 5 giờ 30 sáng. Theo Lệ Quyên, toàn bộ cảnh quay đều được thực hiện dưới nước. Dù chỉ ngâm bàn chân nhưng cô vẫn bị nhiễm lạnh.

"Lúc quay thì thấy bình thường nhưng sau đó bị nhiễm lạnh. Sang Mỹ thì ốm suốt hai tuần và cả chuyến đi đều mệt mỏi, uể oải", cô kể.

Sau gần ba thập kỷ theo đuổi ca hát, Lệ Quyên cho biết cô không còn đặt áp lực phải thay đổi bản thân chỉ để chạy theo xu hướng: "Một người nghệ sĩ mà lúc nào cũng loay hoay, tự ép mình trong suy nghĩ là phải thay đổi thì chưa chắc đã tốt. Mỗi người nghệ sĩ là một bông hoa, một hương sắc khác nhau. Mình cứ đẹp với hương sắc của mình, cứ thơm với mùi hương của mình và cứ riêng biệt là mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô ví việc làm nghệ thuật giống như mở một nhà hàng đã được thực khách yêu thích. "Bạn thành công ở một lĩnh vực cũng như bạn mở một nhà hàng, được khách chấp nhận. Mà ngày mai bạn cứ cố tìm một cái gì đó mới mẻ thì chưa chắc nó được chấp nhận. Âm nhạc cũng vậy thôi".

Nhìn lại gần ba thập kỷ ca hát, Lệ Quyên cho biết cô từng nghĩ chỉ mình mới có thói quen nghe lại bản thu rồi tự trách bản thân có thể hát hay hơn. Sau này cô mới biết, hầu như ca sĩ nào cũng có tâm lý cầu toàn như vậy.

Tuy nhiên, càng đi lâu trong nghề, cô càng nhận ra điều chạm tới khán giả không hẳn là kỹ thuật.

"Cảm xúc thực sự trong từng câu hát, có thể vụng về, có thể ngây ngô, lại chính là yếu tố chạm đến khán giả dễ dàng nhất. Sau này khi mình đã điêu luyện hơn, kỹ thuật tốt hơn thì đôi khi chính sự nắn nót đó lại làm mình khó chạm đến khán giả hơn. Rõ ràng mình hát hay hơn, mình nghe mình còn thấy sung sướng và hạnh phúc. Nhưng để chạm đến khán giả lại là chuyện khác", Lệ Quyên bày tỏ.

Chính vì vậy, ở Giá như anh là em , nữ ca sĩ lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng và tiết chế hơn. "Mọi người sẽ thấy vẫn là tôi thôi nhưng là một cái gì đó vẫn từng trải, vẫn trọn vẹn mà mềm mại hơn, được thả lỏng hơn khi hát".

Ca khúc còn có sự góp giọng của ca sĩ Minh Quân. Lệ Quyên cho biết cô chủ động mời đàn anh vì rất yêu thích chất giọng nam "cực kỳ mềm mại và giàu tình cảm", tạo nên sự đối lập thú vị với giọng hát của mình.

Nữ ca sĩ khẳng định Giá như anh là em là "sự khắc khoải của một người phụ nữ trưởng thành nhưng biết buông bỏ thực sự", đồng thời cũng là tâm tư của chính cô ở thời điểm hiện tại.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ thấy một người phụ nữ trưởng thành rất đẹp, rất viên mãn. Không phải người phụ nữ đó không còn nỗi buồn, không còn thử thách, không còn những điều đau đáu. Nhưng người phụ nữ đó luôn muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh", Lệ Quyên chia sẻ.