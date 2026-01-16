Lệ Quyên hẹn hò Lâm Bảo Châu, tươi cười đi đánh pickleball giữa lúc Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc vụ phát ngôn thô tục

Sau khi Sở VH&TT TP.HCM xác nhận đang tìm hiểu, phối hợp xem xét giải quyết vụ Lệ Quyên phát ngôn sốc thì nhất cử nhất động của "Nữ hoàng phòng trà" cũng gây chú ý. Những ngày qua, Lệ Quyên vẫn cập nhật mạng xã hội đều đặn, cô cho biết sẵn sàng phối hợp và tiếp thu những ý kiến từ Sở VH&TT TP.HCM.
Vào chiều 15/1, Lệ Quyên tiếp tục có động thái gây chú ý. Trên trang cá nhân, cô đăng loạt ảnh đi đánh pickleball cùng bạn bè thân thiết. Trong ảnh, Lệ Quyên trông vẫn rất tươi tắn, vui vẻ chụp ảnh khoe vóc dáng ở tuổi 45.
Chưa dừng lại tại đó, đến tối cùng ngày, Lệ Quyên cập nhật đi ăn tối cùng với Lâm Bảo Châu và con trai. Qua những hành động này, có thể thấy cô vẫn sinh hoạt cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, "Nữ hoàng phòng trà" đã phần nào hạn chế "đáp trả" những bình luận trên trang cá nhân.
Trước đó, Lệ Quyên vướng vào tranh cãi khi có phát ngôn đáp trả antifan. "Nữ hoàng nội y" bị nhận xét dùng lời lẽ văng tục, thiếu bình tĩnh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ trong giao tiếp với công chúng. Sau đó, Lệ Quyên lên tiếng cho biết cô chỉ có ý tự vệ, mong muốn được "phản kháng" trước những bình luận tiêu cực, công kích từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phần đông công chúng cho rằng phát ngôn của Lệ Quyên khó chấp nhận được.
Vào chiều 14/1, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết các phòng chuyên môn của Sở đã tiếp nhận thông tin sự việc liên quan đến ca sĩ Lệ Quyên để phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Khi được hỏi về việc Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc, Lệ Quyên chia sẻ: "Các cô chú, anh chị trao đổi, nhắc nhở hay thế nào thì tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Tôi là nghệ sỹ thuộc quản lý của Sở mà".
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, việc phát ngôn của các tổ chức cá nhân trên không gian mạng và các quyền tự do dân chủ, tuy nhiên nội dung phát ngôn phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và tuân thủ pháp luật. Theo ông Cường, với những cá nhân là nghệ sĩ, là người nổi tiếng, người của công chúng thì việc phát ngôn lại càng phải thận trọng, tránh đi quá giới hạn và gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
Pháp luật Việt Nam ghi nhận bảo đảm và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ ý kiến của công dân đối với các vấn đề xã hội và trong giao tiếp xã hội. Tuy nhiên việc bày tỏ quan điểm, thái độ thì phải không vi phạm điều cấm của luật, trực tiếp nhất là luật an ninh mạng và không lợi dụng việc bày tỏ quan điểm thái độ để xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác. Với nghệ sĩ thì việc phát ngôn trên mạng xã hội còn phải tuân thủ các quy tắc ứng xử của nghệ sĩ theo quy định của pháp luật.
Cụ thể việc phát ngôn của nghệ sĩ phải theo quy tắc ứng xử của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL của bộ văn hóa thể thao và du lịch Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
"Trong vụ việc nêu trên việc phát ngôn của lệ Quyên gây tranh cãi, có phần thiếu kiềm chế cảm xúc nên cơ quan chức năng vào cuộc xác minh là cần thiết. Kết quả xác minh sẽ làm căn cứ xác định hành vi phát ngôn như vậy đã vượt quá chuẩn mực pháp luật cho phép hay chưa, có vi phạm pháp luật hay không. Trong trường hợp vượt quá chuẩn mực thì có thể bị xem xét xử lý kỷ luật. Trường hợp hành vi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của cá nhân thì còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.
Đối với những người có lời lẽ chỉ trích, xúc phạm nghệ sĩ này thì cũng sẽ được áp dụng pháp luật một cách công bằng, những hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của nghệ sĩ vi phạm điều tám của luật an ninh mạng thì cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng", luật sư nhấn mạnh.