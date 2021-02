Lệ Quyên công khai quay clip Lâm Bảo Châu trong chuyến du lịch, còn chia sẻ ẩn ý về chuyện kết hôn?

Sau nhiều lần lộ "hint" hẹn hò, thì đến đúng ngày 1/1/2021, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đã chính thức xác nhận chuyện tình cảm trên MXH. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ cùng nhau trên MXH.



Những ngày cuối tháng 2/2020, Lệ Quyên và con trai còn có chuyến du lịch đến Đà Lạt cùng Lâm Bảo Châu. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã công khai đăng tải khoảnh khắc quay Lâm Bảo Châu vào 1 buổi tối vi vu ở Đà Lạt kèm dòng trạng thái: "Last night so so happy" (Tạm dịch: Đêm qua rất hạnh phúc).

Không chỉ vậy, Lệ Quyên còn chia sẻ ảnh chụp ở tiệm bánh có tên Thành Hôn, cái chỉ tay cùng những biểu tượng đầy ẩn ý khiến nhiều người cho rằng cô đang muốn ám chỉ việc sẽ kết hôn cùng ai kia.

Dù vậy, đây cũng chỉ là những suy đoán từ cư dân mạng, thực hư thế nào có lẽ vẫn phải đợi người trong cuộc lên tiếng xác nhận.



Loạt story đầy ẩn ý của Lệ Quyên khiến netizen đoán già đoán non chuyện kết hôn của cô với tình trẻ

Cặp đôi có chuyến du lịch đến Đà Lạt cùng con trai Lệ Quyên

Trước đó, vào ngày mùng 10 Tết (21/2 Dương lịch), mạng xã hội rầm rộ trước khoảnh khắc Lệ Quyên và tình trẻ kém tuổi xuất hiện tại một cửa hiệu trang sức.

Ngay lập tức, nhiều giả thiết được đặt ra, một số ý bình luận cho rằng cả hai đi mua nhẫn cưới để chuẩn bị "về chung một nhà". Cũng có người tinh ý phát hiện có lẽ cặp đôi mới Vbiz đi mua vàng cho ngày vía Thần tài.

Trước đó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng bị netizen bắt gặp ở một cửa hàng trang sức

Netizen hiện đang rất mong chờ ngày cả hai về chung nhà

