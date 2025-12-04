Lê Phương trả lời 10 điểm khi được hỏi: Cho con làm diễn viên hay công an - Khéo đến thế là cùng

Cà Pháo, con trai của diễn viên Lê Phương là một trong hotboy nhí thu hút sự chú ý. Với vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi trội, Cà Pháo được kỳ vọng sẽ nối gót mẹ, theo đuổi con đường nghệ thuật.

Tuy nhiên mới đây, trong 1 clip về Cà Pháo, khi có người hỏi: “Cà Pháo tương lai diễn viên điện ảnh giống mẹ hay vào ngành công an”, nữ diễn viên trả lời khiêm tốn: “Ngành nào cũng được, miễn con đam mê, sống lương thiện, vui khoẻ là được nè”.

Nhiều người khen Lê Phương trả lời giản đơn nhưng khéo léo. Dù con có tố chất nghệ thuật, dù bản thân là nghệ sĩ nổi tiếng, Lê Phương vẫn không “định hướng giùm” hay gắn cho con một kỳ vọng nặng nề. Tương lai thuộc về Cà Pháo, không phải thuộc về mong muốn của người lớn.

Cô ưu tiên nhân cách trước thành công. “Lương thiện, vui khỏe” nghe tưởng nhỏ, nhưng là nền tảng lớn nhất để một đứa trẻ thành người tử tế. Con làm nghề gì không quan trọng bằng cách con sống ra sao.

Trong thời buổi nhiều phụ huynh vô tình dùng ước mơ dang dở của mình để đặt lên vai con, câu trả lời của Lê Phương là một cách nhắc nhẹ nhưng đẹp trẻ con không sinh ra để thực hiện giấc mơ hộ ai cả.

Nhiệm vụ của cha mẹ không phải là vẽ sẵn cuộc đời cho con, mà là tạo điều kiện để con tự chọn, tự bước đi và luôn biết rằng dù con chọn gì, ở phía sau vẫn có một gia đình sẵn lòng yêu thương và tôn trọng con.

Được biết, Cà Pháo rất được mẹ đầu tư việc học. Em hiện theo học một trường quốc tế ở TP.HCM.

Với cấp Trung học, trường áp dụng phương pháp "Học tập Chủ động", dựa trên chương trình Văn hóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếng Anh tăng cường chuẩn quốc tế và rèn luyện kỹ năng, dạy rèn học sinh để hình thành nên ý thức: Học để làm người – Học để làm việc. Chương trình Trung học được thiết kế dưới hình thức các dự án học tập – kết hợp học lý thuyết với hoạt động trải nghiệm thực tế hàng tháng, từng học kỳ.

Bên cạnh đó, trường triển khai và hoàn thiện 7 bộ môn kỹ năng, gồm: Bơi - Lặn, Võ thuật, Rèn luyện quân đội, Sinh tồn, Cảm thụ Âm nhạc, Sáng tạo nghệ thuật (Mỹ thuật) và Giáo dục cảm xúc.

Dù có chương trình học đa dạng, cơ sở vật chất xịn sò, nhưng mức học phí của trường được nhận xét rất hợp lý.

Lê Phương và Trung Kiên luôn hết mực lo lắng, quan tâm đến hai con. Mỗi khi hai bé có những dịp quan trọng ở trường học hoặc trải qua cột mốc mới, vợ chồng nữ diễn viên đều cố gắng sắp xếp công việc để đến với con.

Lê Phương từng chia sẻ những khoảnh khắc Trung Kiên thân thiết, thoải mái chơi đùa với con trai Cà Pháo như con ruột. Thậm chí, nhiều khi con trai còn thân với bố dượng hơn cả với mẹ vì có thể dễ dàng chia sẻ với nhau nhiều điều, đặc biệt là ở giai đoạn Cà Pháo dậy thì.

Đồng thời con trai nữ diễn viên cũng yêu thương, chăm sóc em gái út trong nhà. Lê Phương hạnh phúc vì Cà Pháo luôn thương yêu và biết chiều chuộng em gái. Mỗi khi gia đình đi chơi, Cà Pháo luôn trông em giúp bố mẹ.