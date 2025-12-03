Lễ kỷ niệm 54 năm Quốc khánh UAE tại Hà Nội: Người Việt Nam luôn ngưỡng mộ "kỳ tích sa mạc" của UAE

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Ngài Bader Almatrooshi, Đại sứ UAE tại Việt Nam. Buổi lễ còn có sự hiện diện của các Đại sứ, thành viên trong đoàn ngoại giao, đại diện các bộ, ban ngành Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế, cùng chủ tịch và đại diện nhiều doanh nghiệp của UAE, Việt Nam, Lào,...

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Bader Almatrooshi nhấn mạnh ý nghĩa của chủ đề năm nay, cho rằng “Đoàn kết” phản ánh sự gắn kết của xã hội UAE, các giá trị hợp tác và những nỗ lực chung đã góp phần hình thành nên quốc gia UAE hiện đại.

Đại sứ nhìn lại hành trình phát triển ấn tượng của UAE từ ngày thành lập, một hành trình “khởi đầu với tầm nhìn sáng suốt và ý chí kiên định”, đưa đất nước trở thành hình mẫu về phát triển, lấy con người làm trung tâm, định hình một hiện tại vững mạnh và đặt nền móng vững chắc cho tương lai.

"Trong những thập kỷ qua, UAE đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ đa dạng hóa nền kinh tế và phát triển bền vững đến khám phá không gian, năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo, đưa đất nước chúng ta trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc định hình tương lai," Đại sứ Almatrooshi nói.

Đại sứ Bader Almatrooshi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 54 Quốc khánh UAE tổ chức tại Hà Nội ngày 2/12/2025 (Ảnh: ĐSQ UAE)

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ “vui mừng khi cùng quý vị kỷ niệm 54 năm Quốc khánh UAE”, đồng thời gửi lời chúc mừng chân thành của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tới đất nước UAE.

Thứ trưởng cho hay, người dân Việt Nam luôn ngưỡng mộ “những kỳ tích trong sa mạc” của UAE - nơi những thành phố hiện đại và các thành tựu về công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được hình thành từ tầm nhìn, lòng dũng cảm và khát vọng không giới hạn.

Bà Nguyễn Minh Hằng đánh giá quan hệ song phương Việt Nam – UAE đang ở “thời điểm mạnh mẽ nhất từ trước đến nay”. Trong năm 2025, hai nước có hơn 50 đoàn trao đổi, tạo nền tảng củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác chiến lược. UAE hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khu vực.

"UAE không chỉ là đối tác kinh tế quan trọng của chúng tôi mà còn là một người bạn chân thành và đáng tin cậy, cùng chia sẻ khát vọng chung về hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung. Chưa bao giờ các hoạt động hợp tác giữa chúng ta lại năng động, thực chất và sâu rộng như trong năm qua - trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, hợp tác doanh nghiệp và giao lưu nhân dân," Thứ trưởng Nguyễn Minh hằng nhấn mạnh, đồng thời dành lời cảm ơn Đại sứ Almatrooshi vì những nỗ lực trong việc củng cố quan hệ Việt Nam - UAE thông qua xúc tiến các cuộc trao đổi cấp cao, kết nối doanh nghiệp và địa phương, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm Quốc khánh UAE (Ảnh: ĐSQ UAE)

Đại sứ Bader Almatrooshi cũng nêu bật những kết quả nổi bật trong hợp tác thực chất giữa hai nước, trong đó kim ngạch thương mại song phương tăng 50% chỉ trong giai đoạn 2023–2024, đạt 12 tỷ USD; xuất khẩu rau quả Việt Nam sang UAE tăng 49% tính đến cuối quý III/2025 so với cùng kỳ 2024.

Các lĩnh vực du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục khởi sắc với việc Emirates Airlines tăng cường tần suất bay tại Việt Nam và Etihad Airways mở đường bay mới giữa Abu Dhabi và Hà Nội. Nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại được tổ chức tại Việt Nam và UAE, trong đó có hội nghị về kết nối chuỗi cung ứng nông sản Đồng bằng sông Cửu Long tại Tây Ninh tháng 8/2025 .

"Việc UAE tham gia các cuộc họp G20, trở thành thành viên BRICS và mở rộng các Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện trên toàn thế giới, bao gồm cả với Việt Nam, là những minh chứng về sự hiện diện tích cực và mang tính xây dựng của UAE trên trường quốc tế," ông nói.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 54 năm Quốc khánh UAE tại Hà Nội (Ảnh: ĐSQ UAE)

Nhấn mạnh triển vọng tương lai, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định quan hệ Việt Nam – UAE “đã tích lũy đủ động lực và sẵn sàng vươn lên tầm cao mới”, hướng tới giai đoạn hợp tác chiến lược, đổi mới và định hướng tương lai, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước .

Đại sứ UAE cũng chỉ ra tầm quan trọng của quan hệ đối tác Việt Nam - UAE đã được nhấn mạnh. "Trong đó, cuộc gặp giữa Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed Al Nahyan và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 là một ví dụ điển hình," ông Almatrooshi nói.

Buổi lễ khép lại trong không khí hữu nghị, với lời chúc của các đại biểu hai bên dành cho sự thịnh vượng của UAE, sự phát triển bền vững trong quan hệ song phương, và hòa bình, phồn vinh cho thế giới.