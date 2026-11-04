Lê Khanh - vợ Quân A.P công khai loạt ảnh giấu kín gần 10 năm

Nhiều khoảnh khắc lần đầu được thấy của cặp đôi hơn 10 năm qua.

Mới đây, Lê Khanh - vợ Quân A.P chia sẻ trên story loạt ảnh hẹn hò của cả hai từ nhiều năm trước. Những bức hình ghi lại khoảnh khắc đời thường, gần gũi của cặp đôi khi còn ở độ tuổi học sinh. Đáng chú ý, đây là những hình ảnh giờ mới được chính chủ đăng tải, sau quãng thời gian dài cả hai gần như không công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Trong loạt ảnh, Quân A.P và Lê Khanh xuất hiện bên nhau với diện mạo rất khác hiện tại. Không có những tạo hình chỉn chu hay khung cảnh cầu kỳ, cả hai đơn giản là những cô cậu học trò chụp ảnh selfie, vui vẻ bên bạn bè và lưu lại những khoảnh khắc khi còn trẻ.

Lê Khanh tự tay đăng lại những bức ảnh trong quá khứ mà cặp đôi từng giấu kín (Ảnh: IGNV)

Trước đó, cư dân mạng cũng tìm thấy một tài khoản Instagram được cho là của Quân A.P từ năm 2012. Trang cá nhân này có tổng cộng 59 bài đăng chỉ trong hơn 2 tháng, phần lớn đều xuất hiện hình ảnh Lê Khanh. Những bức ảnh được đăng tải từ thời điểm nam ca sĩ mới khoảng 15 tuổi, hé lộ chuyện tình cảm đã bắt đầu từ rất lâu trước khi anh bước chân vào showbiz.

Việc Lê Khanh chủ động chia sẻ lại những hình ảnh cũ cũng thu hút sự chú ý bởi trước đây, cả hai vốn rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quân A.P hiếm khi nhắc đến bạn gái hay đăng tải những khoảnh khắc riêng tư. Anh từng chia sẻ rằng việc công khai chuyện yêu đương có thể tạo thêm áp lực cho đối phương, vì vậy cả hai muốn giữ mối quan hệ trong không gian riêng.

Trước đó nhiều hình ảnh được lan truyền trên mạng nhưng cặp đôi chọn giữ kín, không lên tiếng về mối quan hệ

Sau nhiều năm giữ kín, từ cuối tháng 10/2026, cả hai bắt đầu thoải mái xuất hiện bên nhau trước công chúng. Quân A.P mời Lê Khanh đảm nhận vai nữ chính trong MV 3 Phải 6 Đừng phát hành ngày 27/10. Không lâu sau đó, cặp đôi tiếp tục cùng góp mặt trong tập 14 Running Man Vietnam. Tại chương trình, Quân A.P giới thiệu Lê Khanh là vợ, cả hai cùng bước vào lễ đường được ê-kíp dàn dựng. Khoảnh khắc Lê Khanh bật khóc khi nhận được lời chúc từ các thành viên cũng khiến nhiều khán giả xúc động.

Đáng chú ý, trong chương trình Ca sĩ mặt nạ, Quân A.P còn xác nhận cả hai đang chuẩn bị tổ chức đám cưới trong thời gian tới. Anh cho biết sẽ gửi thiệp mời đến MC Trấn Thành cùng các đồng nghiệp.

Đến hiện tại, cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm với công chúng (Ảnh: FBNV)

Ngoài chuyện tình cảm, cuộc sống riêng của Lê Khanh cũng nhận được nhiều sự quan tâm sau khi cô xuất hiện công khai. Sinh năm 1997, quê Hà Nội, Lê Khanh từng theo học Đại học Luật Hà Nội. Cô không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp mà chủ yếu xây dựng nội dung trên mạng xã hội, xoay quanh làm đẹp, thời trang, chăm sóc bản thân và phong cách sống. Trong một lần tương tác với cư dân mạng, cô cũng tiết lộ hiện đang quản lý công ty gia đình.

Trên trang cá nhân, Lê Khanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ đi du lịch, chăm sóc bản thân đến sinh hoạt tại nhà. Không gian sống của cô từng gây chú ý với thiết kế hiện đại, sử dụng các gam màu trung tính như trắng, đen và be. Đặc biệt, căn nhà có 5 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 76m², được bố trí đầy đủ khu vực sinh hoạt, phòng ngủ và không gian phục vụ công việc.

Nhiều người cũng nhận ra không gian này có nhiều điểm tương đồng với căn nhà 5 tầng mà Quân A.P từng chia sẻ đã mua và cải tạo tại Hà Nội vào năm 2025. Tuy nhiên, đây vẫn là sự liên hệ từ những hình ảnh được hai người đăng tải, chưa phải thông tin xác nhận chính thức về nơi ở chung.

Bên cạnh đó, Lê Khanh nhận nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, visual cuốn hút. Từ sau khi công khai mối quan hệ, vợ Quân A.P cũng thoải mái hơn trong việc tương tác, chia sẻ với khán giả và dành nhiều sự ủng hộ đến các sản phẩm, hoạt động nghệ thuật của chồng.