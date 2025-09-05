Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 5-9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.

Theo dự kiến, tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD-ĐT qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; các thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Hội đồng Giáo sư nhà nước; các vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Theo chương trình dự kiến, tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026; đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu ý kiến. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD-ĐT, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026.

Trải qua chặng đường 80 năm, ngành GD-ĐT đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới chính mình để góp phần đổi mới và phát triển đất nước. Đó là hành trình từ nền giáo dục thuộc địa hoang sơ, tới nền giáo dục độc lập "hoàn toàn Việt Nam", từng bước khẳng định mình trên bản đồ giáo dục thế giới, đang nỗ lực từng bước để sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Trong hành trình đó có sự chung tay, góp sức, ý chí kiên định, bền bỉ của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những đóng góp to lớn của ngành Giáo dục đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, trong đó có những thành tựu, đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo; Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy giáo dục đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với những kỳ tích phát triển của dân tộc.

Với những đóng góp quan trọng đó, Bộ GD-ĐT vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 1 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc Lập, 3 Huân chương Lao Động, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc…