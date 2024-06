Lê Hoàng Phương thắng kiện nhưng bị bạo lực mạng

Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Theo luật sư Nguyễn Quốc Cường, người đại diện quyền người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hoa hậu Lê Hoàng Phương trong phiên tòa giữa Công ty Sen Vàng và Bệnh viện Nam An, Miss Grand Vietnam 2023 có quyền thu thập thông tin để khởi kiện, yêu cầu đối tượng xúc phạm bồi thường danh dự.



"Căn cứ theo quy định pháp luật, khi cá nhân bị tấn công bởi những thông tin vu khống, làm nhục, cá nhân có quyền thu thập thông tin, tài liệu để khởi kiện, yêu cầu bồi thường danh dự, nhân phẩm. Nếu mức độ tấn công, bôi nhọ gây cản trở, người vi phạm có thể bị chế tài, xử phạt hành chính theo Nghị định Chính phủ" - luật sư Nguyễn Quốc Cường nói.

Luật sư cho biết thêm nếu hành vi của đối tượng tấn công, xâm phạm người khác mang yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm bị xử lý hình sự, bao gồm tội vu khống theo Bộ luật hình sự, tội làm nhục người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo Điều 331 của Bộ luật hình sự.

Trước đó, Lê Hoàng Phương ủy quyền luật sư khi được Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh triệu tập với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan vụ tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 và Bệnh viện Nam An.

Trước tòa, phía nguyên đơn tuyên bố không tranh chấp quyền lợi với đại sứ thương hiệu Lê Hoàng Phương. Tuy nhiên, sau khi tòa án bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện vì không có cơ sở, không có căn cứ, không phù hợp với quy định pháp luật, mạng xã hội lại xuất hiện bài viết lôi kéo, làm ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín, danh dự và công việc của Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Lê Hoàng Phương bị công kích trên mạng

Ở phần tuyên án, chủ tọa tuyên rõ là bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện chấm dứt hợp đồng 149, yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng của Bệnh viện Nam An. Trong bản án này, tòa nhận định Sen Vàng đã đảm bảo quyền lợi cho Bệnh viện Nam An và không gây cản trở cho bệnh viện Nam An sử dụng hình ảnh hoa hậu quảng bá thương hiệu cho bệnh viện Nam An.

Sau phiên tòa, trên mạng có thông tin trái chiều sau khi có kết luận của tòa. Bệnh viện Nam An phải chịu án phí hơn 116 triệu đồng, trong khi bị đơn (ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023) không chịu khoản tiền nào về án phí.

"Như vậy, Bệnh viện Nam An đi kiện, kết quả chịu hoàn toàn án phí và bị bác đơn kiện, vì vậy nói họ thua kiện theo nghĩa thông thường cũng là đúng, Sen Vàng thắng kiện là hợp lý" - luật sư nói.