Lê Giang bị teo chân, phải lết vào nhà tắm để khóc

Diễn viên Lê Giang là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Cô góp mặt vào hàng loạt bộ phim đình đám như Gặp lại chị bầu, Nhà bà nữ, Bố già, Bộ tứ báo thủ... Lê Giang còn được mệnh danh là "Nữ hoàng dao kéo" vì đã chỉnh sửa gương mặt khoảng 20 lần.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng lo lắng khi Lê Giang chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại gặp nhiều vấn đề. Nữ diễn viên sinh năm 1972 cho biết cô bị đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm khiến việc đi lại khó khăn.

Lê Giang chia sẻ: "Mấy tháng nay mọi người ơi, cái chân của Lê Giang bị đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm. Bị nặng lắm, đi cái chân nó thốn, cà nhắc hoài. Buồn lắm, lúc trước như là chỉ lết đi được thôi nhưng mà phải cố gắng. Tôi đã đi nhiều nơi, rất rất nhiều chỗ, đi rồi cũng hết nhưng lại đau lại".

Lê Giang chia sẻ đang gặp vấn đề khá nghiêm trọng về sức khỏe

Nữ diễn viên sinh năm 1972 đi lại khó khăn, tiết lộ bị đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm

Dưới phần bình luận, Lê Giang còn chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe hiện tại. Cô cho biết từng không thể đi nổi, chỉ lết vào nhà tắm rồi khóc. Thậm chí, nữ diễn viên tiết lộ vài tháng trước, chân của cô còn có dấu hiệu bị teo.

"Ai bệnh này mới hiểu, Lê Giang đang bị thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm mấy tháng rồi. Có lần đi không nổi, chỉ lết vô nhà tắm rồi khóc thôi, không hiểu bị nguyên nhân gì. Nó đau kinh khủng từ lưng xuống bên hông rồi chạy xuống, chân Lê Giang mấy tháng trước có dấu hiệu muốn teo dần, phải ráng tập thể dục mỗi ngày, châm cứu và vật lý trị liệu cũng không hết. Ai bệnh mới hiểu, Lê Giang chỉ cầu trời cho thầy trị hết đau là mừng rồi", cô cho hay.

Lê Giang tiết lộ từng đau không thể đi nổi, lết vào nhà tắm và khóc

Lê Giang từng phải nhập viện để mổ chân vào tháng 2/2023 do chân của cô bị sừng sau sụn chêm trong, thoái hóa sụn chêm trong và sụn chêm ngoài, thoái hóa khớp gối và tụ ít dịch trong khớp gối. Nữ diễn viên cho biết 20 năm trước từng bị ngã xe máy, gây tổn thương chân nên viết thương năm xưa đã bị tái phát lại.

Lê Giang từng phải nhập viện để mổ nội soi ở chân

Lê Giang tên đầy đủ Trần Thị Lê Giang, sinh năm 1972 tại TP Cần Thơ trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật sân khấu. Từ nhỏ, cô đã theo đoàn hát rong ruổi khắp nơi, ghi dấu ấn với vai trò nghệ sĩ cải lương trước khi lấn sân sang tấu hài, kịch nói, truyền hình và điện ảnh. Khán giả yêu mến Lê Giang bởi khả năng ứng biến linh hoạt cùng nét duyên sân khấu rất đặc trưng của người miền Tây.

Năm 1999, Lê Giang và nghệ sĩ Duy Phương quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân, cả hai có chung hai người con là Duy Phước và Lê Lộc. Đến năm 2009, cô tái hôn với một Việt kiều và theo chồng định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau 6 năm chung sống và có thêm một con, cuộc hôn nhân thứ hai cũng tan vỡ. Sau ly hôn, Lê Giang trở về Việt Nam, bắt đầu lại sự nghiệp nghệ thuật và nhanh chóng lấy lại vị thế trong làng giải trí.