Lê Dương Bảo Lâm: Nhiều lúc tôi phải xin khán giả "anh chị ơi, ai thương chuyển cho em 1 triệu"

Sau một năm 2024 hoạt động tích cực, liên tục phủ sóng các gameshow và trên mạng xã hội, Lê Dương Bảo Lâm trở thành cái tên nổi tiếng, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Những ngày cuối năm, tên tuổi của “Thu Diễm” Dương Lâm lại càng được chú ý nhiều hơn khi mà anh có vai diễn lớn ở bộ phim Tết của Trấn Thành - Bộ Tứ Báo Thủ. Tuy không phải lần đầu góp mặt trong một dự án chiếu Tết của đàn anh nhưng đây lại là lần đầu, Lê Dương Bảo Lâm nhận một vai diễn có số phận, có tính cách thân phận rõ ràng, thậm chí còn mang đến một twist ấn tượng trong phim.

Những ngày cuối năm tất bật vì công việc cá nhân và chuyện quảng bá Bộ Tứ Báo Thủ, Lê Dương Bảo Lâm vẫn tranh thủ ngồi lại chúng tôi, chia sẻ về hành trình đáng nhớ đã qua. Anh hào hứng khi nhắc lại trải nghiệm được Trấn Thành tin tưởng, giao vai; vô cùng nhiệt huyết khi nói tới câu chuyện làm nghề của mình, việc mình thay đổi ra sao để khán giả từ ghét chuyển sang yêu mến; cũng vô cùng nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ hài hước thường ngày khi nhắc tới những người anh đã nâng đỡ mình,...



Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về Bộ Tứ Báo Thủ và hành trình sự nghiệp

Chỉ cần anh Trấn Thành cần là tôi sẽ có mặt

Năm vừa qua có vẻ là năm của Lê Dương Bảo Lâm, thành công cũng nhiều mà thị phi cũng không ít, anh tóm tắt năm vừa qua của mình bằng vài từ được chứ?

Đối với tôi năm vừa rồi là một năm yên bình nhất. Về sự nghiệp, tôi cảm thấy mình thăng hoa nhất trong những vai diễn, những dự án mà mình tham gia. Mọi người thấy ồn ào vậy thôi nhưng tôi lại thấy năm qua là bình an, nhẹ nhàng nhất trong tất cả năm. Bởi vì sau bao năm, tôi rút được kinh nghiệm, tôi cẩn thận hơn, sống chậm hơn một chút. Một năm bình an nhất với tôi về mọi mặt, cả sự nghiệp và gia đình.

Kết năm bằng việc có một vai diễn lớn ở phim của Trấn Thành sau nhiều năm “xin vai”, chưa kể nhân vật của mình còn đang được khen nữa, cảm xúc của anh thế nào?

Đối với bản thân tôi thì khi được khen, tôi cũng nhẹ lại. Đời vô thường lắm, mới khen đây, mai thế nào cũng có chuyện nữa nên tôi không bị quá vui, quá hồ hởi với những lời khen. Nghề của tôi là như làm dâu vậy đó. Có những nét diễn hợp với người này lại không hợp với người khác. Hai buổi công chiếu, đa số là đồng nghiệp, fan coi thôi, nhiều khi vì họ thương mình nên những lời góp ý, khen, mình để trong tim thôi. Quan trọng là khi công chiếu, khán giả họ đi coi, không biết phản ứng của họ như thế nào.

Vui nhẹ thôi, để trong tim chứ không phải quá phấn khởi. Mọi người thấy trang cá nhân của tôi, tôi đăng về phim nhiều lắm nhưng không dám nói những câu như "hôm nay tôi vui quá, khán giả khen mình nhiều quá, hạnh phúc quá", chỉ nói chung chung, mời mọi người đi coi phim, cảm nhận và nói lên ý kiến riêng của mình.

Nhưng có vẻ vai diễn này không khác Lê Dương Bảo Lâm ngoài đời và trên gameshow nhiều lắm, vẫn chỉ là một vai diễn gây cười, sao anh không chọn một kiểu vai diễn khác nhỉ? Hay cứ được đóng phim Trấn Thành thì dạng vai nào anh cũng nhận?

Tôi cũng thử sức nhiều vai khác với bản thân mình rồi nhưng cố gắng thật nhiều thì đôi khi người ta cảm thấy không hợp, người ta chưa có tin mình, đóng nam chính mà khán giả vẫn thấy mình còn mắc cười quá. Nên lần này tôi vẫn là mình cho an toàn hơn.

Việc anh Thành mời vai nào cũng đóng thì thật sự là như vậy. Từ đó đến giờ những dự án của anh Thành, vai nhỏ nhỏ xuất hiện 1, 2 phân đoạn, khi anh Thành cần thì đều có Lâm. Như phim Mai, có một vai streamer không có số phận gì cả, vô ngồi livestream thôi nhưng tôi vẫn tham gia. Lúc đó lịch trình của tôi cũng khá nhiều, tôi cũng tham gia nhiều chương trình lớn nhưng anh Thành cần thì đều có mặt của tôi. Vì đối với tôi, anh Thành là người hỗ trợ trên bước đường làm nghề của tôi rất nhiều, anh cần là có mặt của tôi.

Còn với vai này, không phải ai anh Thành cũng mời mà cần có khả năng. 3, 4 phim của anh Thành, có phim nào anh mời tôi một vai đàng hoàng đâu, vì trước đây tôi không hợp. Còn với tôi, chỉ cần anh Thành cần là có mặt. Ví dụ khi livestream, anh không cần nhưng tôi vẫn qua phụ. Hai anh em cùng live cạnh phòng nhau, tôi live xong rồi mà thấy anh Thành đang live bên đó, tôi cũng qua hỗ trợ anh một chút, hỗ trợ qua lại, chỉ cần anh Thành cần là có mặt tôi.

Anh có thấy Trấn Thành hơi liều khi mời bộ ba diễn viên chính đều là những người mới hoặc gây tranh cãi về diễn xuất vào dự án lần này không?

Ban đầu cũng lo lắm vì ba bạn nổi tiếng là hoa hậu đẹp, bị đồn là "bình bông di động", bị sợ lắm. Với phim này, tôi không được xem lúc dựng, khi ra rạp tôi mới xem và thực sự bất ngờ với 3 bạn. Quốc Anh đó giờ tôi xem phim bạn đóng, tôi không có ấn tượng. Quốc Anh đẹp đó nhưng về biểu hiện cảm xúc thì tôi chưa thấy Quốc Anh như thế nào hết. Tiểu Vy lúc nào cũng vô tri nhưng khi vào tay anh Thành, tất cả các nhân vật được bộc lộ. Điều đó tôi rất nể Trấn Thành và đặc biệt là nể ba bạn trẻ, Tiểu Vy - Quốc Anh - Kỳ Duyên.

Các bạn đều giỏi như vậy thì Lê Dương Bảo Lâm nắm chắc bao nhiêu % về việc phim sẽ thắng ngoài phòng vé, có một con số doanh thu mà anh dự đoán không?

Tôi thì không biết về tiền bạc, không biết thật nhưng tôi hi vọng sẽ bằng bộ phim trước. Tôi cũng không biết với Mai, anh Thành được bao nhiêu. Giờ anh Thành được nhiều thì tôi cũng không được thêm. Chỉ hi vọng khán giả yêu thương vai diễn của Lâm. Cũng mong doanh thu nhiều để gỡ gạc vì làm phim cực lắm, bao nhiêu con người rồi anh Thành bỏ ra sức khỏe, trí tuệ. Tôi hi vọng con số cũng thật là nhiều để xứng với công ekip và đạo diễn bỏ ra.

Cả năm mới lại đóng phim một lần, anh có sợ khán giả đang quên mất Lê Dương Bảo Lâm cũng là một diễn viên?

Từ đó đến giờ, tôi đâu có đóng phim nhiều. Có được mời đó nhưng đa số là vai cũng giống như tôi ngoài đời. Tôi cảm thấy mình không an tâm để nhận những vai đó. Tôi cũng không an tâm để bỏ những dự án mình đang làm để tập trung vào nó. Khi anh Thành mời thì tôi lại có cảm giác an tâm. Từ đó đến giờ, tôi đi diễn đa số là do nét diễn của mình, anh chị em đạo diễn chỉ góp ý nhẹ được thôi, còn với anh Thành, là người nhìn ra được khuyết điểm và năng lượng của tôi lúc nhiều - lúc ít, gia giảm năng lượng cũng như thị phạm cho tôi nên tôi an tâm làm.

Còn về sợ mọi người quên hay không thì tôi không sợ vì từ đó đến giờ, tôi có đóng phim nhiều đâu.Trước giờ mọi người chỉ nhớ tôi ở những gameshow, chương trình thực tế, vlog do tôi tự sản xuất. Tôi cũng không để mọi người quên mình được đâu. Không có dự án nào thì tôi cũng phải tự làm hình ảnh bản thân để mọi người nhớ mình, còn việc quên thì khó lắm, ngày nào tôi cũng "trồi lên" để mọi người nhớ. Không phải phim điện ảnh mà là những vlog, nội dung hàng ngày, gia đình, mọi thứ hết để mọi người không quên tôi được. Nếu một ngày mọi người không thích nữa và tôi cảm nhận được điều đó thì tôi sẽ ở nhà, an phận, rút lui. Còn giờ mọi người đang thương mình mà để mọi người quên thì không được.

Năm qua người ta cũng tranh cãi nhiều về việc nghệ sĩ toàn đi show, làm ảnh hưởng đến công việc đặc thù ngành nghề, anh nghĩ sao về việc này khi mà người ta toàn nhớ tên Lê Dương Bảo Lâm qua các gameshow?

Đối với bản thân tôi bây giờ, vai diễn hoặc gameshow mà tôi thích, thấy hợp thì tôi mới tham gia chứ không nhận đại trà đâu. Mỗi khi mọi người thấy tôi tham gia thứ gì đó là sẽ thấy tôi làm bằng cả tính mạng của mình. Với bộ phim này cũng thế, mọi người sẽ thấy tôi hi sinh rất nhiều. Khi tham gia một dự án nào đó, tôi hết mình với đó, hết mình và sống chết với nó. Tôi đã chọn rất kỹ để xem dự án đó có xứng đáng với công sức, với mọi thứ mà mình bỏ ra hay không. Nếu nói là tôi chạy show nhiều quá cũng không đúng. Tôi chỉ làm cái mình thích và hợp với bản thân mình.

Có những lúc tôi livestream đến suy sụp, tụt đường mà chỉ kiếm được 1, 2 triệu

Từng bị anti hỏi trên Facebook một câu rằng “tài năng thực sự của anh là gì?”, nhân dịp này, anh khẳng định lại một lần nữa về tài năng thực sự của mình được chứ?

Nói không có tài năng thì không đúng. Về tài năng, ví dụ hát đi, mọi người nói tôi hát dở, thấy ghê vậy nhưng thời gian mà tôi đi hát, năng lượng tôi tỏa rất nhiều, tôi cũng không lấy cát-xê, chỉ diễn cho sinh viên, diễn miễn phí thôi. Tôi chỉ thỏa đam mê mình thích thôi. Khi tôi tới, năng lượng mình tỏa ra rất nhiều. Có thể tôi hát không hay nhưng tôi đố mấy bạn ca sĩ giao lưu được với tôi như vậy. Tôi chơi minigame, giao lưu, có nghĩa là mình dở cái này nhưng mình phục vụ được khán giả ở một lĩnh vực khác.

Hát được, làm MC cũng được, livestream cũng được, diễn viên gameshow nữa, mọi người cũng thấy tôi hoàn thành rất tốt. Còn hiện tại tham gia Bộ Tứ Báo Thủ, không biết cảm nhận của mọi người thế nào về vai diễn của mình nhưng với tôi, tôi đã làm tròn vai. Thứ nhất là đã con người của mình, tôi thấy mình làm nghề, tập trung với nghề của mình, hoàn thành đúng với mong muốn của bản thân và anh Trấn Thành cũng hài lòng với thứ tôi bỏ ra.

Anh có vẻ cũng theo đuổi hình tượng một “nghệ sĩ bình dân”, nổi tiếng nhưng anh vẫn livestream bán hàng, làm những content về hài hước về gia đình, hàng quán của mình. Anh có định hướng đến một hình ảnh khác, có vẻ là quyền lực hơn, sang hơn chẳng hạn, giống như anh Trấn Thành, Trường Giang?

Về livestream, hiện tại anh Thành cũng đang livestream mà. Tôi rất vui khi nghề của mình đến bây giờ trở thành xu thế, ai cũng đang livestream, kể cả những cái tên lớn. Nhiều người nói livestream không sang, đó là ngày xưa thôi, còn giờ thì cứ công việc chân chính mình làm thôi. Hình ảnh để sang hơn, nó không đúng với con người của tôi. Mặc đồ cho đẹp thì được chứ sang nó phải nằm trong cốt cách, không thể diễn sang được. Anh Thành có cốt cách sang thật, còn tôi thì không thể nào sang.

Tôi có những khuyết điểm, tôi sẽ lấy ra và phát triển nó. Ví dụ như có những vlog, tôi mặc đồ vest rất đẹp, mọi người trêu là Lee Min Ho đó. Tôi vẫn chứng minh cho mọi người thấy là ngoài sự hài hước, lầy lội thì mình cũng có những lúc đẹp trai, tổng tài nhưng khán giả toàn cười và nói "Anh ấy bình thường rất đẹp trai nhưng không bao giờ anh ấy bình thường". Tôi cũng thử rất nhiều để khán giả cảm nhận. Có những thứ mình thay đổi, khán giả không chịu thì mình sửa. Tôi từng ra MV, khán giả phản ứng nên giờ tôi không ra MV nữa. Mình làm mọi thứ, sai thì sửa, cái nào không hợp, khán giả không thích thì mình tìm cách khắc phục.

Đôi khi có những chương trình ở quê mình chẳng hạn, hay Tết, tất niên các tỉnh, các xã muốn mình tới trao quà, tới hát, tôi sẽ về để phục vụ bà con, chứ không phải vì sợ mà không hát luôn. Hoặc hát ở quán sinh tố của mình, tôi hát để phục vụ bà con, chỉ một ly sinh tố 40 ngàn thôi. Tôi nghĩ mọi người thích vì điều đó chứ không phải bán vé, ăn mấy triệu đồng của người ta rồi hát dở, lúc đó mọi người mới lên án. Còn giờ tôi chỉ góp vui, mang đến năng lượng tích cực cho mọi người thôi, chứ chưa bao giờ kiếm được đồng bạc nào từ giọng hát của mình. Đôi khi lên mạng, mọi người quay rồi chia sẻ, bình luận chẳng hạn như "âm nhạc Việt Nam đi xuống như vậy sao". Không đâu, tôi không hát để kiếm tiền, nhiều bạn không hiểu. Nhưng đa số giờ mọi người hiểu nhiều hơn. Trước đây nhiều người cũng nói tôi hay cọc, hay ăn hiếp khách mời, giờ mọi người thấy là đó chỉ là năng lượng tôi phải tỏa ra để chương trình hấp dẫn hơn, để kéo những người xung quanh tôi.

Nhiều nghệ sĩ nói 3 tiếng kiếm 3 tỷ từ live khoẻ hơn đi quay cả tháng đi phim lên hình. Trường hợp này Lê Dương Bảo Lâm đứng về phía nào?

Điều đó còn tùy vào tên tuổi, vào fan nữa. Có khi tôi livestream cũng nhiều lắm, đến nỗi suy sụp, tụt đường luôn, mà kiếm được một triệu rất cực. Lúc đó tôi phải bảo anh chị ơi, ai thương chuyển cho em một triệu để em đủ số đi về. Cũng có những con số tiền tỷ nhưng cũng tùy vào tên tuổi, lượng fan nữa. Còn với tôi, bán được 1, 2 triệu rất cực.

Nhưng còn hình tượng “nghệ sĩ bình dân” thì sao, có phải anh muốn hướng tới điều này?

Không, đó là con người thật chứ không phải tôi đang xây dựng hình ảnh bình dân. Ví dụ tôi không biết tiếng Anh thì tôi sẽ nhận, không có ngại. Mình sao thì cứ như vậy thôi. Ngày xưa cũng nhiều người góp ý là nghệ sĩ phải sang lên. "Ba năm nữa thì Lê Dương Bảo Lâm sẽ là ai?" - như vậy đó. Tôi mới nói Lâm vẫn là Lâm thôi. Trước đây, khi mới vào công ty, tôi bị họp nhắc nhở hoài vì hay viết sai chính tả. Ekip bảo mình là nghệ sĩ thì phải viết đúng nhưng tôi bị sai thật. Giao cho ekip, các bạn viết đúng nhưng đó không phải văn của tôi, nó không mắc cười được. Một ngày tôi lên quá nhiều clip rồi phải viết status cho ekip duyệt nữa, tôi mới bảo cứ để Lâm là Lâm đi, đừng ép buộc nhiều quá, tôi làm không được. Và đến bây giờ khi mình làm con người thật của mình, tôi thấy mọi người thương mình nhiều hơn. Ngày xưa lượng antifan của tôi rất đông, giờ thì mọi người thương tôi nhiều. Cộng đồng fan, nhóm “Xa quê làm thêm cười mồi” của tôi mọi người cũng thương rất nhiều. Như ngày ra Hà Nội, tôi rất bất ngờ khi khán giả Hà Nội họ cũng thích mình.

Lê Dương Bảo Lâm đến giờ cũng có một chỗ đứng khá vững chắc trong nghề rồi nhưng vẫn có nhiều người nói rằng anh chỉ toàn theo sau Trấn Thành, Trường Giang. Nghe những bình luận bình luận như vậy, có chút nào khó chịu hay chạnh lòng không?

Đúng rồi, tôi phải đi sau chứ, đang sau luôn. Nói tôi đi sau anh Thành, anh Giang là sự thật rồi. Khi mấy anh làm nghề và nổi tiếng, tôi mới chập chững vào nghề. Đến giờ, bao nhiêu lần phấn đầu, bao nhiêu sự cố gắng, tôi vẫn là đứa em của hai anh, được hai anh dìu dắt.

Không nhiều nghệ sĩ trẻ thân được với cả Trấn Thành và Trường Giang khi có nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ của 2 anh ấy. Lê Dương Bảo Lâm lại làm được điều này, anh có bí quyết gì không?

Nhóm nào tôi cũng chơi được. Nhiều người nói tôi nịnh nhưng tôi có nịnh đâu. Như bữa đón celeb ở thảm đỏ, anh chị nào đến tôi cũng ra cũng ôm. Có những anh chị mà tôi không biết luôn nhưng ban tổ chức nói hôm nay celeb hơi đông, anh chị em nghệ sĩ phụ ekip tiếp khách giùm, Uyển Ân - Lê Giang mặc váy không chạy tới chạy lui được, nên tôi một mình chạy tới chạy lui dìu khách mời vô rồi tiếp họ. Nhưng đôi khi khán giả không hiểu, nói tôi nịnh người ta.

Còn về bí quyết, tôi cứ chơi thật, không nói xấu ai. Ví dụ chơi với anh này nói xấu anh kia là không được. Tôi chơi với ai cũng thoải mái và cũng không dấn sâu vào quá, cứ chơi thật lòng nhất thì mới có được Lê Dương Bảo Lâm như bây giờ. Trong showbiz, có ai ghét không thì tôi không biết nhưng tôi không ghét ai cả. Cũng không có ai cạch mặt tôi cả. Còn anh chị em nghệ sĩ khi tới gameshow, fan họ không hiểu, họ tưởng mình ăn hiếp idol của họ. Nhưng khi các idol làm việc với tôi, họ thích tôi lắm. Tôi chăm sóc cho từng bạn, tương tác từng bạn chứ không hề ăn hiếp người ta.

Cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm về buổi chia sẻ này, chúc anh có một năm mới 2025 thành công về mọi mặt.