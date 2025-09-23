Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng thông tin đang điều trị ung thư

Những ngày qua, cư dân mạng hoang mang với đoạn clip có nội dung Lê Dương Bảo Lâm xác nhận mình đang điều trị ung thư, kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cùng nhau động viên. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến không ít khán giả bàng hoàng, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ. Clip này cũng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Thế nhưng thực tế, đây chỉ là tin bịa đặt dùng hình ảnh của người nổi tiếng để câu kéo tương tác. Chính Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Anh chia sẻ lại đoạn clip kèm dòng trạng thái đầy mỉa mai và hài hước theo phong cách quen thuộc: "Thương con Diễm (biệt danh của Lê Dương Bảo Lâm). Hồng nhan bạc mệnh, cả đời dựng chuyện nên bị dựng clip. Ai thương Diễm thì xem dùm 2 chương trình con bé tham gia để ủng hộ bé nha". Chỉ bằng vài câu nói, nam diễn viên vừa phủ nhận tin đồn, vừa cho thấy sự điềm tĩnh trước chiêu trò bịa đặt.

Không chỉ dừng ở đó, Quỳnh Quỳnh - bà xã của Lê Dương Bảo Lâm cũng bày tỏ sự bức xúc khi chồng bị tung tin đồn.

Việc Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ bị gán ghép thông tin mắc bệnh hiểm nghèo khiến khán giả phẫn nộ. Sự việc lần này thêm một lần nhắc nhở cộng đồng mạng hãy tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin, đặc biệt là những nội dung liên quan đến sức khỏe, đời tư của nghệ sĩ. Với Lê Dương Bảo Lâm, anh chọn cách phản ứng nhẹ nhàng, châm biếm để dập tắt tin đồn. Nhưng rõ ràng, đằng sau những câu nói hài hước ấy vẫn là một thực tế đáng lo ngại, nghệ sĩ ngày càng trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" của những chiêu trò câu tương tác vô trách nhiệm.

Trước vấn đề này, cộng đồng mạng đồng loạt phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến khẳng định cần lên án mạnh mẽ tình trạng mượn danh nghệ sĩ để dựng tin thất thiệt, một chiêu trò vốn đã xuất hiện nhiều lần trên mạng xã hội.

Lê Dương Bảo Lâm là Quán quân Cười xuyên Việt 2015. Trước khi được nhiều người biết đến như hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm từng làm đủ công việc như múa lửa, diễn xiếc, đóng MV và đặc biệt là livestream bán hàng cùng vợ con, biệt danh "Thánh livestream" cũng từ đó mà ra. Tuy nhiên, trong giai đoạn livestream đó, Lê Dương Bảo Lâm đối mặt với nhiều sóng gió, nguồn cơn là do anh hay "xù lông" đáp trả, dùng mọi chiêu trò, ồn ào để thu hút sự chú ý.

Về sau này, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ: "Lúc đó trong nghề không ai mời tôi. Tôi cứ tập trung livestream lo cho vợ con đến mức phiền người ta. Sau đó tôi bị phản ứng và 'đốp chát' lại. Một ngày nọ, Facebook tôi bị chặn, tôi như giác ngộ. Kiểu như đi diễn không ai mời, chỉ sống nhờ livestream thôi mà bị chặn, tôi bị áp lực vì không biết làm gì.

Nhìn lại tôi thấy biến cố xảy ra trong giai đoạn đó là đúng. Nếu bây giờ tôi vẫn còn khờ dại như vậy thì chắc chắn hậu quả rất lớn. Khoảng 2 năm nay, khi tôi nhẹ nhàng lại thì thấy cuộc sống thoải mái hơn. Ngày xưa tai họa đến liên tục là do cái tính, cái miệng của tôi và khiến tôi thấy mệt mỏi. Đến một lúc nào đó hoa sẽ nở. Khi mình nhận ra mọi thứ, sống chậm lại và trưởng thành hơn thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình".

Thực tế, Lê Dương Bảo Lâm vẫn đang hoạt động nghệ thuật đều đặn, tham gia show thực tế 2 ngày 1 đêm, Chiến sĩ quả cảm



